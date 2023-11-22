Исключение из ЕГРЮЛ. Налоговый змей-горыныч: регистрационная голова

Исключение из ЕГРЮЛ: борьба длиной в три инстанции (на примере одного дела).

Позволю себе сравнить Федеральную налоговую службу с трехголовым змеем-горынычем, ну и сразу поясню, что имею в виду. Изначально фискальное ведомство предназначалось сугубо для сбора налогов и всего, что с этим связано. Шло время, смеркалось.. (или рассветало – это уж для кого как).. и вот уже налоговое ведомство исполняет функции регистрационного органа в отношении регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и уполномоченного органа — в отношении участия в банкротных процессах. Чем не змей-горыныч? С «налоговой», «регистрационной» и «уполномоченной» головами.

Сегодня речь о регистрационной ипостаси нашего чудо-змея.

Общеизвестно уже, что налоговая служба имеет право на применение мер к организациям при выявлении так называемой недостоверности, то есть несоответствия реальности официально указанных в ЕГРЮЛ сведений о руководителях, участниках или местнонахождении юридического лица.

Меры эти применяются по восходящей: сначала компания предупреждается о выявленной недостоверности, затем (при отсутствии реакции на предупреждение либо в том случае, если последовала неубедительная, с точки зрения инспекции, реакция) следует внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности в отношении тех или иных сведений, а после этого (опять же при отсутствии надлежащей реакции) применяется крайняя мера – исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, то есть, в сущности, его ликвидация по упрощенной и, одновременно, принудительной процедуре.

Намерения при введении таких порядков были, как это обычно и бывает, исключительно благими. Тем самым планировалось следить за чистотой рядов юридических лиц и таким образом способствовать обеспечению стабильности гражданского оборота.

Опять же, как обычно, обнаружилось, что нередко этими самыми намерениями устилается дорога сами знаете куда.

В случае, ставшем предметом рассмотрения в деле №А56-69909/2022, поводом для принудительного исключения юридического лица из ЕГРЮЛ стала недостоверность указанного в реестре адреса.

Формально (подчеркну это слово) регистрационный орган сработал правильно: недостоверность была установлена путем физического выхода сотрудников в этот адрес, был составлен протокол об отсутствии по нему искомой организации, и затем все пошло-поехало по стандартной процедуре (см. выше), достигшей своего апогея.

Оставим за скобками вопрос о причинах пассивности поведения как самой организации, так и ее учредителя/руководителя в одном лице в ходе этого небыстрого (длящегося порядка 9-ти месяцев) процесса — эти подробности нам неведомы.

Важно другое: с состоявшимся исключением из сплоченных рядов юридических лиц единственный участник — директор оказался категорически не согласен.

Что и выразилось в поданном им заявлении в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посредством которого он оспорил решение регистрирующего органа об исключении из ЕГРЮЛ своей компании.

Суд первой инстанции с ним не согласился, сославшись на как раз — таки на формальное соблюдение процедурных порядков.

Но уже Тринадцатый арбитражный апелляционный суд пересмотрел принятое коллегой из нижестоящей инстанции Решение, отменив состоявшийся по делу судебный акт, и признав недействительным оспоренное решение регистрационной инспекции.

Последняя, однако, на этом не пожелала сдаваться, и пошла еще дальше – в суд округа, испросив в кассационном порядке отмену Постановления апелляционного суда с оставлением в силе первоначального Решения по делу.

Арбитражный суд Северо-Западного округа встал на сторону участника-директора (и одновременно исключенной организации), оставив в силе судебный акт апелляции.

При этом в мотивировочной части окружного Постановления от 20 сентября 2023 года были отмечены следующие обстоятельства: