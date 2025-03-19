Как писать продающие посты в социальных сетях: инструкция для юристов, бухгалтеров и других экспертов

Юристы и бухгалтеры негативно настроены к продающим постам из-за нескольких заблуждений.

Достаточно давать побольше пользы, тогда люди сами обратятся

Большинство юристов и бухгалтеров считает, что продажи — это не то, чем им нужно заниматься, а посты в социальных сетях должны быть исключительно экспертными. Кажется, что достаточно делиться своим опытом и знаниями, тогда клиенты увидят профессионализм специалиста и обратятся к нему.

Экспертные посты действительно важны — они показывают вашу компетентность и помогают завоевать доверие аудитории. Но это лишь одна часть контента. Люди приходят, например, к юристу не потому, что он пишет сложные посты на правовые темы, а потому что нуждаются в юридической помощи. Им важно понимать, как именно вы можете решить их проблему. Продающий пост — это мостик между вашими знаниями и потребностями клиента.

Продажи — это навязывание, манипуляции и обман

Продавать — не значит убеждать людей купить что-то ненужное. Адекватные продажи строятся на понимании потребностей клиента и предложении решений, которые ему помогут. Когда вы честно рассказываете о преимуществах своей услуги, это не манипуляция, а помощь людям принять осознанное решение. Ваша задача — показать, что вы готовы поддержать клиента в сложной ситуации, а не заставить его заплатить вам деньги, даже если ему ваши услуги не очень нужны.

Кому надо, тот сам обратится за услугами

Пока вы не продаете, у вас не купят.

Люди могут не понимать, какие у вас есть услуги.

Люди могут не видеть ваших преимуществ.

Наконец, люди могут даже не осознавать, что у них есть проблема, которую нужно решать.

И пока вы ждёте, что потенциальные клиенты «сами всё поймут», вы их теряете.

Наконец, юристы и бухгалтеры негативно относятся к продающим постам, потому что просто не умеют продавать. Эксперты уверены, что продажами должны заниматься маркетологи и “продажники”. Однако это не так.

Продажами занимаются все, кто предлагает товары или услуги. Умение продать — это способность объяснить клиенту, зачем ему нужна ваша услуга и какие выгоды он получит. Юристы ежедневно убеждают судей — в обоснованности своей позиции, клиентов — в необходимости действовать по определенной стратегии. Всё это тоже своего рода продажа!

Продавать — это показать потенциальному клиенту возможность решить его проблему с вашей помощью. Убедить, что вы его понимаете и сможете помочь.

Продающие посты — это не навязывание, обман или манипуляция.

Вы просто текстом показываете людям, что у вас есть решение их проблемы, описываете, почему именно к вам стоит обратиться, и какой желаемый результат может получить клиент.