При налогообложении коммерческих земельных участков льготная ставка не применяется

Так, по определению ВС от 28.03.2023 № 305-ЭС22-27530 Общество с ограниченной ответственностью владело земельными участками с видом разрешенного использования – ИЖС. Один из них разделен на 291 участок, ряд образованных участков был реализован по договорам продажи.

При расчете земельного налога за 2020 год налоговая инспекция исходила из того, что общество является лицом, осуществляющим коммерческую деятельность.

Поэтому оно не вправе применять льготную налоговую ставку 0,3% (абз. 3 пп. 1 п. 1 ст. 394 НК) для земельных участков, приобретенных для ИЖС и не используемых в предпринимательской деятельности.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с выводами инспекции, руководствуясь ст. 387 - 391, 394 НК.

Они посчитали, что спорные участки не использовались по назначению (для жилищного строительства), не предназначались для удовлетворения личных (бытовых) нужд граждан, но применялись для получения дохода от продажи.

Однако арбитражный суд кассационной инстанции констатировал, что в НК нет нормы, по которой принадлежность участка для ИЖС коммерческой организации означает его использование в предпринимательской деятельности. При этом определяющим для применения льготной ставки налога 0,3% является вид разрешенного использования участка и назначение возводимых на нем объектов.

В итоге ВС поддержал позицию налоговой инспекции, установив, что из сферы действия пп. 1 п. 1 ст. 394 НК исключены (п. 75 ст. 2 закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ) земельные участки, приобретенные для ИЖС и используемые в предпринимательской деятельности.

Как отметил ВС, с 2020 года в отношении земельных участков, приобретенных для ИЖС (п. 39 ст. 1 ГрадК), воля законодателя направлена на предоставление государственной поддержки непосредственно гражданам, которым приобретенные для ИЖС участки принадлежат на вещном праве, осуществляющим строительство для удовлетворения собственных нужд, связанных с проживанием. Коммерческие организации не относятся к лицам, которые вправе применять пониженную ставку налога в отношении указанных участков, даже когда они возводят на них объекты ИЖС для продажи гражданам

Таким образом, с 2020 г. сам факт принадлежности коммерческой организации земельного участка, приобретенного для ИЖС, исключает возможность применения льготной ставки до 0,3%, установленной в соответствии с абз. 3 пп. 1 п. 1 ст. 394 НК. Поэтому общество не вправе применять данную ставку, а произведенный налоговым органом расчет налога по ставке 1,5% (для «прочих» земель) является правомерным.

Аналогичная позиция изложена в разъяснениях ФНС от 24.08.2021 № БС-4-21/11880@ и от 28.02.2022 № БС-4-21/2354@.