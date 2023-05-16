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Вадим Петров
Налог на имущество организаций

Всю недвижимость бизнеса хотят облагать налогом. Новые поправки в НК

Налог на имущество организаций в отношении всех объектов, используемых в хозяйственной деятельности, нужно будет платить исходя из кадастровой стоимости. Соответствующие изменения планируют внести в Налоговый кодекс.
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Всю недвижимость бизнеса хотят облагать налогом. Новые поправки в НК

Как напоминают налоговики, в настоящее время налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как среднегодовая стоимость объектов налогообложения. Однако для некоторых объектов налоговая база равна их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января налогового периода. Как гласит пункт 1 статьи 378.2 НК, такими объектами являются:

  • административно-деловые и торговые центры (комплексы), а также помещения в них;

  • нежилые помещения, предназначенные (либо используемые) для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;

  • объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих в РФ деятельность через постоянные представительства;

  • жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства;

  • жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Для других объектов кадастровая стоимость при расчете налога на имущество организаций в данный момент не применяется.

Вместе с тем на сайте Минфина опубликован документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». В нем предусмотрен переход к налогообложению недвижимого имущества организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении всех объектов (за исключением отдельных сооружений). Объясняется это необходимостью выровнять налоговую нагрузкю для юрлиц и граждан. Ведь сейчас физлица платят налог на квартиры и дома исходя из кадастровой стоимости.

Такой переход потребует внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Правда, когда планируется внести поправки, чиновники не уточняют.

Вадим Петров

Вадим Петров

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Комментарии

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