Вся недвижимость бизнеса будет облагаться налогом по кадастровой стоимости

Хотят ввести единый метод — облагать всю недвижимость налогом по кадастровой стоимости.

Такой план предусмотрен в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Напомним, сейчас по кадастровой облагаются торговые и бизнес-центры и прочие объекты недвижимости, которые включены в специальный перечень. Его утверждают региональные власти.

Движимое имущество налогом на имущество организаций не облагается.

Цель перехода на налог по кадастру — выравнивание налоговой нагрузки на сопоставимые объекты налогообложения организаций и физических лиц.

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