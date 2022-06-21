Налог на имущество организаций

Вся недвижимость бизнеса будет облагаться налогом по кадастровой стоимости

Сейчас налог на имущество организаций бывает по инвентаризационной стоимости и по кадастровой. Этот плюрализм исключат из НК.

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Хотят ввести единый метод — облагать всю недвижимость налогом по кадастровой стоимости.

Такой план предусмотрен в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Напомним, сейчас по кадастровой облагаются торговые и бизнес-центры и прочие объекты недвижимости, которые включены в специальный перечень. Его утверждают региональные власти.

Движимое имущество налогом на имущество организаций не облагается.

Цель перехода на налог по кадастру — выравнивание налоговой нагрузки на сопоставимые объекты налогообложения организаций и физических лиц.

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