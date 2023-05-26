«Последнее китайское предупреждение» компаниям общепита с нулевой выручкой — от ФНС.

«Про общественное питание, мы подсчитали, у нас плюс 2,5 млрд рублей чисто налогов мы получили от отрасли за счет этого назовем его микроналогового маневра. Но при этом, мы видим компании, которые не показывают выручку в общепите. Мы далеки от того, что прям очень бы мечтали открывать главу налоговый контроль Налогового кодекса в этой части, но иначе будет неравная конкуренция, поэтому будем считать это последним китайским предупреждением», — сказал Егоров в ходе форума «Опоры России» «Финансовые и налоговые инструменты содействия повышению инвестиционной активности и ускоренному развитию МСП в приоритетных отраслях».