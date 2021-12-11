🚶♀️ Первый пошел!...
Правила «70% кадастра» больше не существует?... 🤯
Татарстан увеличил коэффициент кадастровой стоимости с 70% до 100% для определения дохода при продаже любой недвижимости.
Санкт-Петербург на подходе. Там тоже рассматривают аналогичные поправки.
Кто следующий?..
🤓 Поясняю. 👇
Для расчета дохода при продаже недвижимого имущества мы брали:
➖ либо стоимость в ДКП,
➖ либо 70% от кадастровой стоимости.
Что из них было больше, от того и рассчитывали НДФЛ к уплате. 🧮
Кажется, «лавочка» закрывается... 🤷♀️
👉 Регионам дано право увеличивать данный понижающий коэффициент.
Ну и они с удовольствием повышают его до максимально возможной величины: до 100%. 🥳
Это означает, что теперь для определения налогооблагаемой базы будет использоваться бо́льшая цифра:
➖ либо цена в ДКП;
➖ либо 100% от кадастровой стоимости.
💁♀️ Как думаете, какие будут последствия? Все ли регионы присоединяться к новшествам и используют возможность самостоятельно влиять на суммы налогов?
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