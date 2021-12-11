Важные изменения при продаже недвижимости, которые действуют с 2025 года.

🚶‍♀️ Первый пошел!...

Правила «70% кадастра» больше не существует?... 🤯

Татарстан увеличил коэффициент кадастровой стоимости с 70% до 100% для определения дохода при продаже любой недвижимости.

Санкт-Петербург на подходе. Там тоже рассматривают аналогичные поправки.

Кто следующий?..

🤓 Поясняю. 👇

Для расчета дохода при продаже недвижимого имущества мы брали:

➖ либо стоимость в ДКП,

➖ либо 70% от кадастровой стоимости.

Что из них было больше, от того и рассчитывали НДФЛ к уплате. 🧮

Кажется, «лавочка» закрывается... 🤷‍♀️

👉 Регионам дано право увеличивать данный понижающий коэффициент.

Ну и они с удовольствием повышают его до максимально возможной величины: до 100%. 🥳

Это означает, что теперь для определения налогооблагаемой базы будет использоваться бо́льшая цифра:

➖ либо цена в ДКП;

➖ либо 100% от кадастровой стоимости.

💁‍♀️ Как думаете, какие будут последствия? Все ли регионы присоединяться к новшествам и используют возможность самостоятельно влиять на суммы налогов?

✍️ Напишите в комментариях 👇👇