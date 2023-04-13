Тайная семья

Один мой знакомый был крепким семьянином. Золотые руки, дом полная чаша. Хорошо зарабатывал. О том, что у него есть семья в другом городе, близкие узнали только после его смерти.

Когда он умер, хоронить взялись две женщины, обе считали себя полноценными женами, имели от него детей. Только проблема в том, что одна жила в областном центре, а вторая в городе, километров за сто, а при жизни, как оказалось, мой знакомый в браке не состоял вообще. Две барышни не могли договориться о месте захоронения. С точки зрения закона, они, являясь законными представителями детей, имели равные права на определение места и способа захоронения. Спор решила мама усопшего, настояв на том, что сын должен быть захоронен рядом с отцом, ее мужем.

Спор был несколько экзотическим, аргументов было немного, но мамина позиция оказалась и логичнее с точки зрения морали. Крайность такого спора выглядит дико. Место захоронения вполне могло бы определяться в суде.



Кстати о судах

Суды этим женщинам не грозили. Наследство было распределено между мамой и детьми в равных долях. Дополнительные имущественные притязания возникшие было на эмоциях, когда стороны узнали друг о друге, быстро улеглись. В наследственной массе было много денег, а деньги делятся лучше, чем имущество. Здесь каждый получил свое.



Заводить одну семью или несколько, дело личное, для участников отношений, если у них есть выбор. Здесь каждый решает сам для себя. Но я так понимаю, человеческая натура такова, что двоеженство встречается нередко. Также, наверное, как и отношения, где на одну даму приходится два постоянных мужчины. Мораль лично мне, в этой теме не интересна.

Но вызывает интерес юридический аспект правоотношений возникающих при такой форме организации жизни. Это меня история тех двух дам задела. Каждая считала себя настоящей женой и как следствие имеющей больше прав. Мне довелось разговаривать с ними вместе, поэтому я очень сильно подбирал слова. Объяснение звучало сложно, общий смысл был примитивен. Дамы вообще не имели никаких прав. А дети были равны между собой на столько же, как если бы родились в законной семье от одних родителей. Вот и все.

И не было смысла рассуждать о совместных покупках квартир, дач и автомобилей. Все это было неважно. Обычное сожительство, а все остальное самообман. Нет не там, где дамы не знали друг о друге, а там, где дама считала себя женой.



Право наука простая и лаконичная, с ее точки зрения жена это не та которую любит муж, а та, с кем зарегистрирован брак. А в двух браках состоять нельзя, ни мужчине ни женщине. Поэтому две семьи юридически быть не может. Но они есть.



Здесь мой ушедший знакомый поступил справедливо, он не стал делать выбор между женщинами, и создал для обоих одинаковые условия. А если бы, одна из двух супругой оказалась?



Тогда я не знаю, кому бы было легче пережить утрату плюс откровение, что оказывается при жизни……



Я не хотел морали, но как то надо же закончить этот рассказ. Всё-таки мой ушедший знакомый, был мудрым парнем, раз не стал регистрировать брак. Иначе, вместо того чтобы лежать и с наслаждением растворятся в вечности, постоянно поминался бы в судах или женских обидах.



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