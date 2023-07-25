«Адвокат дьявола», и где он прячется. Интервью

Люцифер, как всем известно, любит прятаться в деталях. Но вот где спрятаться его юристу? За деталями уже не получится, там место занято. Вот и остается бедолага на виду у всех. А все от него чуда требуют.

— Антон, Только Вы мне можете помочь. Я жила с сожителем, он тоже юрист очень хитрый, в его квартире. Так вот, я кредитов набрала на себя, на них ремонт сделала, техники и мебели накупила, а теперь он выгнал меня из дому. Я хочу поделить это имущество и кредиты. А мне подружка сказала, что Вы все это сможете.

— Во-первых, поделить нельзя, у вас не было брака, поэтому имущество либо Ваше, либо его. Во-вторых, кредиты не поделим, они будут Вашими при любом исходе. Так же как и то, что Вы на эти кредиты купили. Если докажите.

И да, еще придется доказать что:

Эти вещи есть;

Что покупались именно на ваши деньги и именно Вы плательщик;

Что эти вещи стоят в его квартире. То же самое про ремонт, причем доказать все три пункта.

Чем будете доказывать?

— Все документы остались у него, я же говорю, что он хитрый юрист, мне сказали, что вы умеете раскручивать такие дела.

— Я правильно понял, что мне предстоит с нуля, сделать то, что не сделали в свое время Вы? Собрать где-то чеки, найти акты с доставки и акты выполненных работ, найти людей которые это могут подтвердить и документы, подтверждающие, что это именно те люди?

— Я не знаю, Вы же юрист, а не я!

— Хорошо, я согласен, но это будет стоить…. «Дохерасто» тысяч рублей. Предоплата 100%! Результат не гарантирую от слова совсем!

— Это очень дорого для меня! Меня и так выгнали из дому без ничего, и я вынуждена снимать жилье. Давайте по результату. Когда вы выиграете дело, я с вами рассчитаюсь.

— Нет, боюсь, пока буду творить для Вас чудо, мой ребенок будет сидеть впроголодь, а жена выгонит из дому. При этом я абсолютно не верю в чудеса. И дело Ваше процентов на 99 проигрышное.

— Значит, мне про Вас сказали неправду. Я разочарована. Всего хорошего!

Вот такой я меркантильный бездарь. Женщину разочаровал. После этого разговора, я десять минут смотрел в одну точку и переживал за то, что не курю. Сказать, про даму можно многое, но в этом нет смысла. После того, так я ее разочаровал, моих советов она не воспримет. А они были.

Например, осознать то, что чудес не бывает, так же как юристов творящих чудеса. С оплатой по результату. А победа в суде, куется за много лет до суда. Для этого заранее надо задуматься.

Юристы, обещающие чудеса, бывают. Но чаще это обычные жулики. Они найдут способ убедить Вас в необходимости сделать предоплату.

Берегите себя, и да, спасибо, что читаете меня.