«Адвокат дьявола», и где он прячется. Интервью

— Антон, Только Вы мне можете помочь. Я жила с сожителем, он тоже юрист очень хитрый, в его квартире. Так вот, я кредитов набрала на себя, на них ремонт сделала, техники и мебели накупила, а теперь он выгнал меня из дому. Я хочу поделить это имущество и кредиты. А мне подружка сказала, что Вы все это сможете.
— Во-первых, поделить нельзя, у вас не было брака, поэтому имущество либо Ваше, либо его. Во-вторых, кредиты не поделим, они будут Вашими при любом исходе. Так же как и то, что Вы на эти кредиты купили. Если докажите.
И да, еще придется доказать что:
Эти вещи есть;
Что покупались именно на ваши деньги и именно Вы плательщик;
Что эти вещи стоят в его квартире. То же самое про ремонт, причем доказать все три пункта.
Чем будете доказывать?
— Все документы остались у него, я же говорю, что он хитрый юрист, мне сказали, что вы умеете раскручивать такие дела.
— Я правильно понял, что мне предстоит с нуля, сделать то, что не сделали в свое время Вы? Собрать где-то чеки, найти акты с доставки и акты выполненных работ, найти людей которые это могут подтвердить и документы, подтверждающие, что это именно те люди?
— Я не знаю, Вы же юрист, а не я!
— Хорошо, я согласен, но это будет стоить…. «Дохерасто» тысяч рублей. Предоплата 100%! Результат не гарантирую от слова совсем!
— Это очень дорого для меня! Меня и так выгнали из дому без ничего, и я вынуждена снимать жилье. Давайте по результату. Когда вы выиграете дело, я с вами рассчитаюсь.
— Нет, боюсь, пока буду творить для Вас чудо, мой ребенок будет сидеть впроголодь, а жена выгонит из дому. При этом я абсолютно не верю в чудеса. И дело Ваше процентов на 99 проигрышное.
— Значит, мне про Вас сказали неправду. Я разочарована. Всего хорошего!
Вот такой я меркантильный бездарь. Женщину разочаровал. После этого разговора, я десять минут смотрел в одну точку и переживал за то, что не курю. Сказать, про даму можно многое, но в этом нет смысла. После того, так я ее разочаровал, моих советов она не воспримет. А они были.
Например, осознать то, что чудес не бывает, так же как юристов творящих чудеса. С оплатой по результату. А победа в суде, куется за много лет до суда. Для этого заранее надо задуматься.
Юристы, обещающие чудеса, бывают. Но чаще это обычные жулики. Они найдут способ убедить Вас в необходимости сделать предоплату.
Берегите себя, и да, спасибо, что читаете меня.
Комментарии6
лучше бы курили. такие времена. не поймешь, кто мальчик, кто девочка ...
есть у меня мысль, что и наврала много. к адвокату пошла просто потому, чтобы помстить :)
Антон Слипченкочастнопрактикующий юрист
Это да, но курить дорого.
alex
курить - депутатов и дармоедов кормить.
Антон Слипченкочастнопрактикующий юрист
согласен.
если так судить -ассоциативный ряд будет приличным
Антон Слипченкочастнопрактикующий юрист
Есть повод поиграть в ассоциации