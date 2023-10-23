Квартира. Про семью, врагов, ненависть и презрение

Трехкомнатная квартира стояла в центре города и еще не знала, что хозяйка уже никогда в нее не вернется. Сегодня хозяйка умерла.

Не такая уж и старая квартира. Еще каких-то три десятка лет назад считалась новостройкой. Хозяйка получила ордер на нее, а затем приватизировала. Такое строгое слово… Приватизировала. Квартира выглядит достойно и могла бы стать заветной мечтой, успешного предпринимателя. Последние десять лет, хозяйке часто предлагали продать недвижимость или обменять на попроще. Центр города.

Хозяйка не хотела ничего менять. Ей так нравилось жить в этой квартире. С двумя дочками. Леночкой и Шурочкой. Затем дочки выросли и разъехались. Первый брак неудачный, второй так себе, но у каждой родилось по дочке. Прелестные такие девчушки.

Хозяйка умерла скоропостижно. Не успела подумать о завещании. И вот Шурочка и Леночка сидят на уютной маминой кухне, плачут и вспоминают детство. Сами уже давно не дети, свои имеются. Это опыт. Сестры знают, что мама не хотела продавать квартиру. И они не продадут. Будут пользоваться вместе. Для начала сдадут, а деньги будут делить поровну. Раньше они все делили поровну.

Первый квартирант предложил хорошую плату. Прожил пару лет. Шумные гости, кошка, не всегда понимающая, где туалет, сделали свое дело. Квартира поизносилась и потеряла опрятный вид. Квартирант съехал.

Следующие были студенты. Платили скромнее, но вариантов было немного, так как квартира уже нуждалась в косметическом ремонте. Денег на него не было, а может сестры просто пожалели тратить свои кровные на общее имущество. Начались первые ссоры. Шурочку бросил очередной муж, она потеряла работу и не успела вовремя заплатить за кредит. Начались суды, и квартиру арестовали приставы. С этого момента ее было не продать.

Студенты не платили уже полгода. Когда женщины всё-таки выгнали наглых квартирантов, они застали жилплощадь в ужасном состоянии. Не работала сантехника, обои были местами порваны, заклеены плакатами или просто разрисованы краской, порваны натяжные потолки.

Да, жилье нуждалось в ремонте. Но Леночка понимала, что финансово неблагополучная Шурочка не сможет понести расходы на ремонт, а это значит, придется платить самой. И за себя и за родственницу. Лена и так уже полгода оплачивала коммунальные платежи из своего кармана. Сестренка навряд ли когда-нибудь, вернет долг. Леночка сама жила небогато и лишних денег для родственницы у нее не было.

Однажды, Елене одобрили кредит, чтобы выкупить половину у сестры. Банк кредитор снял бы арест, при условии, что деньги пойдут на погашение Шуриных долгов. Но Сестра не согласилась, обвинив родственницу, что это она специально воспользовалась сложностями, чтобы лишить ее доли. В этот день сестренки поругались навсегда и больше не разговаривали друг с другом.

За следующие годы квартира сдавалась несколько раза случайным людям. Один раз случился небольшой пожар. Количество судов с коммунальщиками и соседями потеряло счет. Долги росли, аресты накладывались друг за другом.

Утром Лену разбудил звонок телефона: «Тетя! Мама умерла. Остановилось сердце. Это ты во всем виновата, Ты и твоя проклятая квартира! Я ненавижу ее и тебя!»

А через три года не стало и Лены. Дети сестер даже не стали ничего оформлять, чтобы не быть причастными к долгам сестер.

Когда-то дружные, детки повзрослели, и считали друг друга виноватыми в бедах, свалившихся на семью. Врагами, ненависть и презрение, к которым, готовились передать своим детям.

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