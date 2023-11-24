Это не то, что вы хотели или как так получилось. Про дарение имущества

В праве, простите за тавтологию, есть правило: все написанное, толкуется буквально. Что написал, то и получил.

На стене у следователя висит плакат: — Подумал, не говори! — Сказал, не подписывай! — Подписал, не удивляйся!

Передо мной сидит взрослый сорокалетний мужчина. Инженер на заводе. Хочет отменить договор дарения. Он подарил свою квартиру посторонней женщине. Даже не любовнице.

— Зачем подарил?

— Она сказала, что это временно. Я занял в долг миллион рублей, а она сказала, чтобы не заморачиваться с обеспечением займа, давай сделаем дарение.

Представляете? Мне жалко мужчину по-человечески. Он отдал тот занятый миллион, а его теперь выселяют из квартиры. Конечно, он подал заявление в полицию, но в договоре дарения стоит именно его подпись и написано, что он безвозмездно передает в собственность….

Я бы не стал говорить об этом, если бы такое встретил в первый раз.

Люди сталкиваются со сложными юридическими конструкциями, не понимая их природу до конца, с удовольствием соглашаются на предложенный вариант все упростить.

Одни покупают квартиры и машины за одну цену, а в договоре пишут другую. Зачем? О вреде подобных сделок я писал не раз.

Один мужчина рассказывал в суде, при разделе общего имущества с бывшей женой, что квартиру в далеком две тысячи одиннадцатом году, они поменяли на дом с родителями жены. Отдали дом взамен квартиры. Только оформили все это как две сделки дарения.

Теперь квартиру он поделить не сможет, так как это собственность супруги, так как в дар получена, а дом они подарили. Мужчина лично дал нотариальное согласие на дарение.

Знаете, в каких случаях отменяется дарение?

Если одаряемый совершил покушение или причинил телесные повреждения, на жизнь дарителя либо члена его семьи. Если одаряемый начал уничтожать подарок при этом даритель должен доказать личную ценность этого подарка. В случае банкротства дарителя по требованию кредитора.

❗️Перечень для отмены дарения исчерпывающий.

Заметьте про обманы, договоренности и прочие причины нет ни слова.

Есть конечно еще недействительность мнимых и притворных сделок, но это год исковой давности и еще пойди, докажи это в суде.

В первом случае, заем был одной сделкой, а дарение другой. Связи между ними и быть не может. Даже если и докажешь, что она есть. Взял? Отдай! Подарил? Забудь! Конечно, подать иск о применении последствий ничтожности притворной сделки. Но это лотерея, в которой фемида с завязанными глазами, будет крутить барабан. Чем закончится, большой вопрос.

Во втором случае, да сделки, да влекущие смену собственника. Только обе безвозмездные. И мужчина понимал, что даря дом, не чего не получает взамен. И жена, приобретая в дар от родителей квартиру, не обязана ее делить с мужем. Что, не понимал? Так чьи это проблемы?

Зачем было, желая одного, подписываться под другое?

Но Вы то, мои читатели знаете, что заключая сложную, непонятную сделку надо сначала проконсультироваться с юристом? Да? Тогда и я за Вас спокоен и да, спасибо, что читаете меня.

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