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Потребительское кредитование

Как поделить свой кредит с другими наследниками. История из практики

Умер супруг. Оставил квартиру, машину, дачу. Все куплено в браке и половина без вопросов досталась супруге. А вторая половина пошла в раздел между наследниками. По ¼ на человека. Супруга маленький сын и родители мужа.
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Беда объединяет, а наследство разъединяет. Но это личное дело каждого, дружить или ругаться. Наша история не про дружбу. Супруга привыкла пользоваться имуществом и не хочет ничего продавать, а родители хотят за свои доли, получить хорошие деньги.

Понять можно каждого и дать соответствующий совет. Но мне довелось разговаривать с супругой. Ее я и понимал и давал советы. Тамара. Нет у нее денег на выкуп имущества, да и родителей не хочет пускать, чужие они для нее. А главное продавать ничего не собирается. Жизнь с мужем прожила, в квартире сама ремонт делала, на даче дизайн ландшафтный, и машина для нее мужем куплена! А те ничем не помогали, с внуком не сидели, а хотят, много и сразу.

Если бы не автомобиль без дела стоящий в гараже, на котором нельзя ездить, девушка могла бы не торопиться с решением задачи и не спеша копить деньги для выкупа. Но простой машины, заставляет торопиться.

Думаем подавать иск о принудительном выкупе доли в автомобиле. Обсуждаем возможность расчета за машину, вдруг Тамара заявляет, что у нее не будет денег, пока она не выплатит кредит.

Стоп! Какой кредит?

Оказывается что за два года до смерти мужа, женщина оформила кредит на ремонт квартиры и оплату учебы сына. Плюс бытовые займы с карточек.

📌Обязательства, потраченные на нужды семьи считаются совместными. Их можно поделить с наследниками, так же как и наследство. Даже если эти обязательства оформлены на пережившего супруга. Просто механизм будет иной.

Брачные отношения прекратились с момента смерти мужа. С этого времени, Тамара стала гасить общее, в том числе и умершего супруга, обязательство за счет своих личных средств. По общему правилу в пределах стоимости наследственной массы, к наследникам переходит и обязанности перед кредиторами. Но в данном случае, поскольку для банка смена должника, скорее всего, будет недопустима, кредитором выступит Женщина в пределах половины выплаченной после смерти суммы. Предъявив ее всем наследникам солидарно. В части себя и сына обязательство прекратится, так как совпадет должник с кредитором. А вот оставшееся можно смело требовать с других наследников .

Исковые требования так и будут звучать:

«Взыскать компенсацию, за выплаченную часть совместного с умершим обязательства, с наследников»

Таким образом, четверть уже выплаченных платежей за кредит, женщина смело сможет зачесть в счет выкупа доли в имуществе.

Это не история про девушку и родителей мужа, но про то, как можно распределить наследство и обязательства через суд, если нельзя договориться миром.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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