Самый близкий человек или как приготовиться к подлости? Еще одна грустная история

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Юля вышла замуж за Рината в 2018г. к этому времени женщина уже имела двоих детей от предыдущих браков. А Ринат был выгодный жених. Как раз получил наследство, дом в пригороде.

Дом был продан. Денег хватило, чтобы купить хорошую квартиру в центре города, сделать ремонт и обставить мебелью. Живи, не хочу.

Но Ринат заболел. Сложная операция на сердце, тяжелая реабилитация, и COVID. Полгода на грани жизни и смерти. Вышел из больницы, с трудом помня себя и не сильно понимая, что происходит вокруг.

Как во сне вспоминает поход к нотариусу, где как он думал, завещал квартиру своей жене. Самый близкий человек, ближе никого. Это он так думал. На самом деле все оказалось по-другому.

Начался ад. Старший сын Юлии, семнадцатилетний оболтус, избил мужчину и выкинул из квартиры. А жена написала в мессенджере: «Не вздумай возвращаться, убьём, живи под забором!»

Почти год мыкался Ринат по знакомым. Нашел посильную работу, начал разбираться с проблемой.

Оказалось, это было не завещание. 2/3 доли в квартире он передал супруге по брачному договору в личную собственность. Жена сразу же подарила эти доли детям. Но, про это мужчина ничего не помнил.

Часть квартиры принадлежит хозяину. Вселить его можно. Но сможет ли он, жить рядом с такими людьми? Ответ очевиден. Надо «ломать» Брачный договор и выгонять из квартиры родственников.

«Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего» Так говорит закон.

Признаками тяжелых обстоятельств суд может посчитать болезнь мужчины, а признаками недобросовестности жены, последующая сделка дарения долей детям. И переписка в мессенджере. Такая картина вполне может убедить суд, что условия сделки крайне невыгодные для мужа, тем более, взамен он ничего не получил.

Есть одно большое, но. Такие сделки очень сложно ломаются! Практика судов неоднозначна, и с уверенностью говорить о результате нельзя от слова совсем. Но это тот случай, где попытаться стоит. На кону стоит квартира и благополучие Рината.

Этот пост я написал пять месяцев назад. Когда готовил иск. Я не торопился публиковать историю, хотел дождаться развязки и изложить целиком. Иск был готов к подаче, осталось подписать и направить в суд. Но мужчина пропал. На телефонные звонки не отвечал. Сегодня телефон ответил. Женский голос. Сообщил, что Ринат умер. Остановилось сердце. У мужчины был только один наследник, его супруга, самый близкий человек.

Спасибо, что читаете меня. Берегите близких.

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Комментарии

6
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 58 мин

    Д: Я тебе нравлюсь?

    Ч: Нет. Ч: Но, ты не спросила, люблю ли я тебя?

    Д: Любишь?

    Ч: Нет.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 25 мин

      Главный бухгалтер

      а кто такие Д и Ч ?

      • Логотип flegma2003@mail.ru
        flegma2003@mail.ru 12 мин

        Антон Слипченкочастнопрактикующий юрист

        Это люди, чье имя начинается на Д и Ч! Кстати кто знает имя на Ч? 

        • Логотип Татьяна-Васильевна
          Татьяна-Васильевна 8 мин

          ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

          сразу вспомнилось: Чулпан, Чара (еще можно погуглить)

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 48 мин

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    сейчас заплачу

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 39 мин

      только негромко

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