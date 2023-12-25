Папа подготовил дочь ко всему, особенно к разводу. Очередной раздел имущества

На днях, был поражен. Такое не часто встретишь. Впрочем, все начиналось обычно.

— Антон Владимирович, бывший муж подал на меня иск о разделе имущества и своих кредитов.

— Бывает. И с чем вы не согласны из этого?

— Совсем! Вот смотрите!

А дальше понеслось



Марина бухгалтер, имеет очень приличный доход. Супруг предприниматель только очень неуспешный. Доходов фактически нет. Одни расходы. За долгие годы брака в семье построен дом, куплена квартира и две машины. Одинаковые. К разводу имелись четыре кредита взятые супругом, которые тот решил поделить.

Квартира куплена на личные деньги жены. Деньги подарил отец. Перевел со своего счета в банке, на счет дочери. Основание договора, дарение отца ребенку. Договор прикладывается. И не на скорую руку составленный, а день в день. И заверенный этот документ, у нотариуса. Вернее не сам договор, а подписи в нем. Есть такое нотариальное действие. Удобно, чтобы дату подписания подтвердить. Дальше деньги со счета дочери, на счет застройщика переведены. Не поспоришь с этим.

Только муж утверждает, что ремонт делали. Существенные неотделимые улучшения и все такое. Только не было там неотделимых улучшений. Обои да поклеили, дверь входную сменили. Потолки натяжные сделали, розетки поменяли. Обычный ремонт новоселов. Что тут существенное.

И да, на каждую розетку, акт приема передачи, и выполненных монтажных работ имеется. И документы об оплате. Причем вся первичная документация не просто, на коленке нарисована, а в бухучете тех лет отражена. Ремонт фирма принадлежащая тому самому папе заказывала и оплачивала. У молодой семьи тогда своих доходов еще не было, вот родители жены и помогали, как могли.

Кстати с домом такая же история получилась. Земельный участок отец оплатил, так же как подарок дочери оформили. А стройку, подрядную организацию вести нанимали. Догадайтесь, кто плательщик по договору? Правильно, папа. Получается, супруг даже лампочку не устанавливал.



Я спросил женщину, почему так. Она пояснила, что муж считал себя бизнесменом и не хотел связываться с тем, в чем не разбирается. Говорил, что делать все должны, специально обученные люди. Хорошая позиция.

С машинами тоже интересно получилось. Они семье и не принадлежат. Их, компания супруги в лизинг взяла. Такое не делится.



И вот остались кредиты. Супруг утверждал, что потрачены были на нужды семьи. Вот только Марина к этому времени, имела хороший доход. Он весь прозрачно оседал на карточке. С этой карточки покупались и продукты и одежда и поездки в отпуск. Все траты семьи. При этом выписки из банка, это обстоятельство подтверждали. Крупных покупок не совершалось, и кредиты были без надобности. Доказать что они были взяты на нужды семьи трудно. А без доказательств они не общие а лично супруга.

Я в первый раз встретил такой последовательный подход. Женщина объяснила, что еще с самого начала семейной жизни, отец объяснил цену каждого действия и последствия того, либо иного поступка. Марина не хотела разговаривать о брачном договоре, но послушала отца и его советы. Мужа все устраивало, он ни о чем не беспокоился. Однажды, брак распался, а супруга оказалась к этому подготовленной как нельзя лучше.

Я задал вопрос и получил ответ. Нет, брак распался не из-за денег. Марина любила мужа и ни разу не попрекнула того неудачами. Но эти неудачи сделали супруга не совсем комфортным в общении человеком. Начались скандалы, обвинения, ревность, подозрения в неверности. Весь тот мусор, который разрушает брак. Вот семья и распалась. А советы папы очень пригодились. Долгих лет ему. Мудрейший человек. А вы как считаете? Поделитесь. И да, спасибо, что читаете меня!

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