Осторожно, злая сосулька! Что делать, если сосулька упала с крыши на вашу машину

Вот, тут товарищи некоторые, за коммунальщиков заступаются. С крыши льдина упала и стоящий внизу автомобиль повредила. Так вот товарищи эти, заявляют, что нечего машине там стоять было и управляющая компания тут ни при чем!

При чем. И должна за ремонт заплатить! Потому что по правилам сосульки вниз падать не должны. Независимо от того что там внизу. Голова человека или автомобиль. Даже неправильно припаркованный. Так не раз уже даже Верховный суд говорил.

Нет, сосульки конечно иногда должны падать в низ, это физика и от нее никуда не денешься, Но в четко прогнозируемых ситуациях. Например, когда идет уборка крыш.

Такая работа должна быть проведена под присмотром управляющей компании. Место должно быть огорожено. Окружающие должны быть предупреждены, что идет опасная работа и применены прочие меры безопасности. Если меры применены, то да. Автомобилю там нечего делать. Как и голове пешехода. Но опять же за этим должна следить организация, проводящая работы.

Поэтому правильно, неправильно вы припарковали автомобиль, алгоритм один:

Вызываем на место участкового. Это происшествие и он обязан отреагировать и зафиксировать. Вызываем на место компанию, отвечающую за обслуживание дома, составляем акт. Проводим оценку. Подаем претензию, и если не платят, идем в суд.

Нарушение правил парковки, если таковое имеется, будет влиять на соотношение степени вины сторон, которую будет уже определять суд. Какова эта степень, зависит от того какие именно правила нарушил владелец авто. Но все равно, степень вины управляющей компании будет и этого достаточно, чтобы получить хотя бы часть компенсации.

Кстати, если льдинка упала с балкона, козырька балкона, то за это отвечает так же управляющая домом компания. Есть варианты с незаконно переделанным балконом, но здесь важна связь между причиной и следствием.

И самое главное. Если владелец авто физическое лицо, то на подобную категорию дел распространяется закон о защите прав потребителей. Это значит, подаем по своему месту жительства, освобождены от госпошлины, имеем право на компенсацию морального вреда. А самое главное работает сложная, но экономически интересная для потребителя, система неустоек и штрафов за неисполнение требования потребителя.

Так что ничего не имею против работников ЖКХ, но управляющая компания должна платить. И это правильно, потому что иначе, сосульки совсем потеряют управление и начнут падать нам на головы. Берегите себя и да, спасибо, что читаете меня.

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