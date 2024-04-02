Типовая доверенность на автомобиль. Правила безопасности

Выдала теща зятю доверенность на автомобиль, ключи и сам автомобиль. А зять-то и рад. Кататься поехал. Друзей катал, девчонок катал. В общем, до развода докатался. Я всегда говорю, что автомобиль в дурных руках — это неприятности.

Развод, скандал, все такое. Понятное дело, теща желает свое авто обратно получить. А вот бывший муж любимой дочери не торопится имущество возвращать. Сначала все на завтра переносит, а затем вообще заявляет, что нет его. Автомобиля нет. Продан тот автомобиль. И точка!

Теща, конечно, в полицию побежала. «Караул», говорит, «Ограбили! Невинной наивностью воспользовались, имущества лишили!». «Посадите его, товарищи майоры и капитаны, чтоб не повадно было!».

Полицейским женщину наверняка жалко было. Но как ни крути — ни верти, а нет здесь преступления. Теща та доверенность сама выдала, назад не истребовала, не отозвала, вообще про документ забыла. А в доверенности той, между прочим, черным по желтому написано: «С правом продажи!». То есть, в самом документе разрешение продать автомобиль содержалось. Вот, а вы, поди, подумали, что и правда ограбили.

Теща потом еще ошибки продолжила делать. Автомобиль у покупателя истребовала. Мол, не было воли на продажу, а значит верни. Пока судились, покупатель, недолго думая, продал авто. Хотя мог бы и не продавать. Сделка исполнена была и совершенно законна, а теща сама зятя полномочиями наделила. Проиграла женщина тот суд.

Да, зять тот, каким бы негодяем не был, право продать автомобиль имел. Вот только деньги вырученные от продажи себе оставить не мог. Доверенность такого позволить не может. Это значит, что теще отдать деньги должен зять. Вот их-то и нужно было с него взыскивать. Но это не беда. Еще не поздно. Срок давности исковой — три года с момента как авто с учета сняли.

Вот только деньги получить теща может в том размере, за сколько авто продали. Так как в доверенности опять-таки написано: «По цене на свое усмотрение». А продали, как назло, за три копейки и пойди, докажи обратное.

К чему это я. Как часто вы слышите фразу: «Подписывайте, это типовая форма!» И почему-то кажется, что раз типовая, то обманывать не станут. Тем более, пять страниц мелким шрифтом так не хочется читать. Да и нотариусу мы верим. Если он все оформляет, то значит все честно будет, без обмана.

Та теща, наверняка, тоже про типовой документ где-то слышала. Только не понимала, что типовых документов не бывает. Тем более доверенностей. Там все по-настоящему. Что доверишь, то и делать поверенному разрешается. А нотариус совсем не гарантирует честной сделки. Аккуратнее с документами. И да, спасибо, что читаете меня.

Мой канал в Telegram