Как бухгалтеру составить идеальное резюме

Поиск работы начинается с создания резюме. И даже если сейчас вы не ищите работу и просто мониторите рынок, то резюме позволит сравнить ваше резюме с требованиями работодателя. Разберемся как составить идеальное резюме, которое понравится работодателю.

Создать свое резюме можно, используя шаблон для заполнения на сайте для поиска работы или используя специализированные сайты для создания резюме. Например, заходим на Клерк.Работу и начинаем заполнять.



Также резюме можно создать на специализированных сайтах, где можно выбрать шаблон по своему вкусу, или составить резюме в Word и также отправить работодателю.

Используя стандартный шаблон, необходимо заполнить следующие обязательные разделы:

ФИО

Фото

Город проживания

Контактный эл. адрес

Контактный телефон и мессенджер (при желании)

Пол, дата рождения

Гражданство

Желаемая должность и специализация

Зарплата

Формат работы: офис \ удаленно

Опыт работы

О себе

Образование

Повышение квалификации, курсы

Знание языков

Занятость

График работы

Готов \ не готов к переезду, готов \ не готов к командировкам

Чему необходимо уделить пристальное внимание в резюме

Первое – это фото.

Профессия бухгалтера является достаточно консервативной. Это обусловлено руководящей позицией бухгалтера в компании и выполняемыми обязанностями. Именно поэтому, не рекомендуется размещать фото в купальнике, на отдыхе, с детьми и т.п. Лучше использовать фото в деловом стиле и в деловом интерьере.

Второе – пишите языком клиента.

Бухгалтерский язык и язык, на котором пишет работодатель или HR работодателя – это два разных языка. Поэтому не углубляйтесь в бухгалтерскую терминологию, пишите доступнее и проще. Не забывайте о том, что читать резюме будет HR и далее руководитель организации. Если вы претендуете на должность бухгалтера, то также будет смотреть резюме главный бухгалтер, а он знает функционал и ему не надо подробно все расписывать.

Третье – говорить о клиенте, а не о себе.

В блоке «О себе» вместо Я Я Я, говорим про компанию, в которой хотим работать. И как ваш опыт и ваши навыки могут повлиять положительно на деятельность компании работодателя.

Ваш работодатель должен увидеть свои боли и что вы можете их закрыть. Для руководителя будут важны следующие навыки, которые могут быть в резюме, и которые вы можете указать:

сокращу налоговые расходы;

проведу предварительный финансовый анализ деятельности вашей организации;

подберу для вас наиболее выгодную систему налогообложения;

предоставляю онлайн-консультации и помогаю решать вопросы не только по организации, но и по личным финансам, работе с личным кабинетом физлица в налоговой и т.п.

Четвертое – добавляйте результат.

Для этого вам в помощь вопрос – и что?

Поэтому по каждой выполняемой функции на предыдущих местах работы задавайте себе вопрос:

Все должностные обязанности главного бухгалтера. – Какой результат?

Финансовый анализ. – Какой результат?

Содействие в получении кредитов. – Какой результат?

Опыт налоговых проверок – Каких, сколько, какой результат?

Арбитражная практика – Какой результат?

Возмещение НДС из бюджета – Порядок цифр, количество деклараций, результат?

Пятое – соблюдайте золотую середину в соотношении объема текста и функции самопрезентации.

Объем резюме не должен быть слишком маленький, чтобы у работодателя не создалось впечатление, что вы не можете передать свои сильные стороны. Однако и большое резюме – тоже плохо, так как работодатель просто устанет его изучать и может отложить его в сторону.

Можно посмотреть уже готовые резюме коллег в рубрике Резюме.

Пример очень маленького резюме:

Лайфхак. Если вы хотите работать в конкретной компании, то сделайте отдельное резюме именно под эту компанию и под желаемую вакансию. Внимательно изучите требования и сделайте резюме именно под запросы компании, вплоть до использования фраз, которые были в вакансии.

Почему это так важно? Дело в том что крупные работодатели используют автоматические системы подбора персонала. И автоматические системы ищут по ключевым словам и фразам. Используя фразы из вакансии, вы увеличиваете шансы отбора именно вашего резюме.

Сопроводительное письмо

Сопроводительное письмо – это первый контакт с работодателем и важно, чтобы письмо было продающим. И прочитав его HR, кадровое агентство или руководитель поняли, что соискатель услышал их запрос и готов решить их проблему.

Писать сопроводительное письмо нужно обязательно. Многие работодатели даже не рассматривают резюме без него. Поэтому не поленитесь и составьте шаблон, который будете изменять под конкретную вакансию.

Пример сопроводительного письма:



«Добрый день! Меня зовут [Ваше имя], я опытный бухгалтер с более чем [указать количество лет] летним стажем. Я заинтересован/а в вашей вакансии [название вакансии].



Мои глубокие знания бухгалтерского учета и финансовых аспектов в сочетании с моим опытом работы в различных секторах делают меня уверенным кандидатом для этой позиции. Я обладаю навыками в составлении финансовых отчетов, анализе данных, налоговом планировании и могу эффективно работать с различными программами бухгалтерского учета.



Прикрепил/а свое резюме для вашего рассмотрения, где вы найдете более подробную информацию о моем опыте и достижениях. Буду рад/а обсудить, как я могу принести пользу вашей команде для достижения ваших финансовых целей.»

Как научиться продавать себя в переписке? Тренироваться. Внимательно читать, использовать слова клиента, писать о результатах и о том, что он получит, работая с вами.

Проверьте и доработайте свое резюме, даже если сегодня не будете его никому отправлять. Важно отработать навык и чтобы у вас было готовое и актуальное резюме.