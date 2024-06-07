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Елена Ярушкина
Резюме бухгалтера

Как бухгалтеру составить идеальное резюме

Поиск работы начинается с создания резюме. И даже если сейчас вы не ищите работу и просто мониторите рынок, то резюме позволит сравнить ваше резюме с требованиями работодателя. Разберемся как составить идеальное резюме, которое понравится работодателю.
Как бухгалтеру составить идеальное резюме
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Создать свое резюме можно, используя шаблон для заполнения на сайте для поиска работы или используя специализированные сайты для создания резюме. Например, заходим на Клерк.Работу и начинаем заполнять.


Также резюме можно создать на специализированных сайтах, где можно выбрать шаблон по своему вкусу, или составить резюме в Word и также отправить работодателю.

Используя стандартный шаблон, необходимо заполнить следующие обязательные разделы:

  • ФИО

  • Фото

  • Город проживания

  • Контактный эл. адрес

  • Контактный телефон и мессенджер (при желании)

  • Пол, дата рождения

  • Гражданство

  • Желаемая должность и специализация

  • Зарплата

  • Формат работы: офис \ удаленно

  • Опыт работы

  • О себе

  • Образование

  • Повышение квалификации, курсы

  • Знание языков

  • Занятость

  • График работы

  • Готов \ не готов к переезду, готов \ не готов к командировкам

Чему необходимо уделить пристальное внимание в резюме

Первое – это фото.

Профессия бухгалтера является достаточно консервативной. Это обусловлено руководящей позицией бухгалтера в компании и выполняемыми обязанностями. Именно поэтому, не рекомендуется размещать фото в купальнике, на отдыхе, с детьми и т.п. Лучше использовать фото в деловом стиле и в деловом интерьере.

Второе – пишите языком клиента.

Бухгалтерский язык и язык, на котором пишет работодатель или HR работодателя – это два разных языка. Поэтому не углубляйтесь в бухгалтерскую терминологию, пишите доступнее и проще. Не забывайте о том, что читать резюме будет HR и далее руководитель организации. Если вы претендуете на должность бухгалтера, то также будет смотреть резюме главный бухгалтер, а он знает функционал и ему не надо подробно все расписывать.

Третье – говорить о клиенте, а не о себе.

В блоке «О себе» вместо Я Я Я, говорим про компанию, в которой хотим работать. И как ваш опыт и ваши навыки могут повлиять положительно на деятельность компании работодателя.

Ваш работодатель должен увидеть свои боли и что вы можете их закрыть. Для руководителя будут важны следующие навыки, которые могут быть в резюме, и которые вы можете указать:

  • сокращу налоговые расходы;

  • проведу предварительный финансовый анализ деятельности вашей организации;

  • подберу для вас наиболее выгодную систему налогообложения;

  • предоставляю онлайн-консультации и помогаю решать вопросы не только по организации, но и по личным финансам, работе с личным кабинетом физлица в налоговой и т.п.

Четвертое – добавляйте результат.

Для этого вам в помощь вопрос – и что?

Поэтому по каждой выполняемой функции на предыдущих местах работы задавайте себе вопрос:

  • Все должностные обязанности главного бухгалтера. – Какой результат?

  • Финансовый анализ. – Какой результат?

  • Содействие в получении кредитов. – Какой результат?

  • Опыт налоговых проверок – Каких, сколько, какой результат?

  • Арбитражная практика – Какой результат?

  • Возмещение НДС из бюджета – Порядок цифр, количество деклараций, результат?

Пятое – соблюдайте золотую середину в соотношении объема текста и функции самопрезентации.

Объем резюме не должен быть слишком маленький, чтобы у работодателя не создалось впечатление, что вы не можете передать свои сильные стороны. Однако и большое резюме – тоже плохо, так как работодатель просто устанет его изучать и может отложить его в сторону.

Можно посмотреть уже готовые резюме коллег в рубрике Резюме.

Пример очень маленького резюме:

Лайфхак. Если вы хотите работать в конкретной компании, то сделайте отдельное резюме именно под эту компанию и под желаемую вакансию. Внимательно изучите требования и сделайте резюме именно под запросы компании, вплоть до использования фраз, которые были в вакансии.

Почему это так важно? Дело в том что крупные работодатели используют автоматические системы подбора персонала. И автоматические системы ищут по ключевым словам и фразам. Используя фразы из вакансии, вы увеличиваете шансы отбора именно вашего резюме.

Сопроводительное письмо

Сопроводительное письмо – это первый контакт с работодателем и важно, чтобы письмо было продающим. И прочитав его HR, кадровое агентство или руководитель поняли, что соискатель услышал их запрос и готов решить их проблему.

Писать сопроводительное письмо нужно обязательно. Многие работодатели даже не рассматривают резюме без него. Поэтому не поленитесь и составьте шаблон, который будете изменять под конкретную вакансию.

Пример сопроводительного письма:

«Добрый день!

Меня зовут [Ваше имя], я опытный бухгалтер с более чем [указать количество лет] летним стажем. Я заинтересован/а в вашей вакансии [название вакансии].

Мои глубокие знания бухгалтерского учета и финансовых аспектов в сочетании с моим опытом работы в различных секторах делают меня уверенным кандидатом для этой позиции. Я обладаю навыками в составлении финансовых отчетов, анализе данных, налоговом планировании и могу эффективно работать с различными программами бухгалтерского учета.

Прикрепил/а свое резюме для вашего рассмотрения, где вы найдете более подробную информацию о моем опыте и достижениях. Буду рад/а обсудить, как я могу принести пользу вашей команде для достижения ваших финансовых целей.»

Как научиться продавать себя в переписке? Тренироваться. Внимательно читать, использовать слова клиента, писать о результатах и о том, что он получит, работая с вами.

Проверьте и доработайте свое резюме, даже если сегодня не будете его никому отправлять. Важно отработать навык и чтобы у вас было готовое и актуальное резюме.

Комментарии

1
  • Наталия Лукина

    Лена, большое спасибо за полезный и интересный пост! Забрала в закладки!

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