Как бухгалтеру составить идеальное резюме

Создать свое резюме можно, используя шаблон для заполнения на сайте для поиска работы или используя специализированные сайты для создания резюме. Например, заходим на Клерк.Работу и начинаем заполнять.
Также резюме можно создать на специализированных сайтах, где можно выбрать шаблон по своему вкусу, или составить резюме в Word и также отправить работодателю.
Используя стандартный шаблон, необходимо заполнить следующие обязательные разделы:
ФИО
Фото
Город проживания
Контактный эл. адрес
Контактный телефон и мессенджер (при желании)
Пол, дата рождения
Гражданство
Желаемая должность и специализация
Зарплата
Формат работы: офис \ удаленно
Опыт работы
О себе
Образование
Повышение квалификации, курсы
Знание языков
Занятость
График работы
Готов \ не готов к переезду, готов \ не готов к командировкам
Чему необходимо уделить пристальное внимание в резюме
Первое – это фото.
Профессия бухгалтера является достаточно консервативной. Это обусловлено руководящей позицией бухгалтера в компании и выполняемыми обязанностями. Именно поэтому, не рекомендуется размещать фото в купальнике, на отдыхе, с детьми и т.п. Лучше использовать фото в деловом стиле и в деловом интерьере.
Второе – пишите языком клиента.
Бухгалтерский язык и язык, на котором пишет работодатель или HR работодателя – это два разных языка. Поэтому не углубляйтесь в бухгалтерскую терминологию, пишите доступнее и проще. Не забывайте о том, что читать резюме будет HR и далее руководитель организации. Если вы претендуете на должность бухгалтера, то также будет смотреть резюме главный бухгалтер, а он знает функционал и ему не надо подробно все расписывать.
Третье – говорить о клиенте, а не о себе.
В блоке «О себе» вместо Я Я Я, говорим про компанию, в которой хотим работать. И как ваш опыт и ваши навыки могут повлиять положительно на деятельность компании работодателя.
Ваш работодатель должен увидеть свои боли и что вы можете их закрыть. Для руководителя будут важны следующие навыки, которые могут быть в резюме, и которые вы можете указать:
сокращу налоговые расходы;
проведу предварительный финансовый анализ деятельности вашей организации;
подберу для вас наиболее выгодную систему налогообложения;
предоставляю онлайн-консультации и помогаю решать вопросы не только по организации, но и по личным финансам, работе с личным кабинетом физлица в налоговой и т.п.
Четвертое – добавляйте результат.
Для этого вам в помощь вопрос – и что?
Поэтому по каждой выполняемой функции на предыдущих местах работы задавайте себе вопрос:
Все должностные обязанности главного бухгалтера. – Какой результат?
Финансовый анализ. – Какой результат?
Содействие в получении кредитов. – Какой результат?
Опыт налоговых проверок – Каких, сколько, какой результат?
Арбитражная практика – Какой результат?
Возмещение НДС из бюджета – Порядок цифр, количество деклараций, результат?
Пятое – соблюдайте золотую середину в соотношении объема текста и функции самопрезентации.
Объем резюме не должен быть слишком маленький, чтобы у работодателя не создалось впечатление, что вы не можете передать свои сильные стороны. Однако и большое резюме – тоже плохо, так как работодатель просто устанет его изучать и может отложить его в сторону.
Можно посмотреть уже готовые резюме коллег в рубрике Резюме.
Пример очень маленького резюме:
Лайфхак. Если вы хотите работать в конкретной компании, то сделайте отдельное резюме именно под эту компанию и под желаемую вакансию. Внимательно изучите требования и сделайте резюме именно под запросы компании, вплоть до использования фраз, которые были в вакансии.
Почему это так важно? Дело в том что крупные работодатели используют автоматические системы подбора персонала. И автоматические системы ищут по ключевым словам и фразам. Используя фразы из вакансии, вы увеличиваете шансы отбора именно вашего резюме.
Сопроводительное письмо
Сопроводительное письмо – это первый контакт с работодателем и важно, чтобы письмо было продающим. И прочитав его HR, кадровое агентство или руководитель поняли, что соискатель услышал их запрос и готов решить их проблему.
Писать сопроводительное письмо нужно обязательно. Многие работодатели даже не рассматривают резюме без него. Поэтому не поленитесь и составьте шаблон, который будете изменять под конкретную вакансию.
Пример сопроводительного письма:
«Добрый день!
Меня зовут [Ваше имя], я опытный бухгалтер с более чем [указать количество лет] летним стажем. Я заинтересован/а в вашей вакансии [название вакансии].
Мои глубокие знания бухгалтерского учета и финансовых аспектов в сочетании с моим опытом работы в различных секторах делают меня уверенным кандидатом для этой позиции. Я обладаю навыками в составлении финансовых отчетов, анализе данных, налоговом планировании и могу эффективно работать с различными программами бухгалтерского учета.
Прикрепил/а свое резюме для вашего рассмотрения, где вы найдете более подробную информацию о моем опыте и достижениях. Буду рад/а обсудить, как я могу принести пользу вашей команде для достижения ваших финансовых целей.»
Как научиться продавать себя в переписке? Тренироваться. Внимательно читать, использовать слова клиента, писать о результатах и о том, что он получит, работая с вами.
Проверьте и доработайте свое резюме, даже если сегодня не будете его никому отправлять. Важно отработать навык и чтобы у вас было готовое и актуальное резюме.
Комментарии1
Лена, большое спасибо за полезный и интересный пост! Забрала в закладки!