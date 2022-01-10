Налог на прибыль — 2025: расходы на НИОКР, на маркетинг и рекламу

С 2025 года расходы, включенные в перечень, утвержденный Постановлением Правительства от 24 декабря 2008 г. № 988 можно учитывать в повышенном размере.

Что это значит?

Это значит, что для целей налога на прибыль данные расходы можно будет учесть в двойном размере. Льгота действует в отношении высокотехнологичного оборудования:

абз.1 п. 7 ст. 262

Налогоплательщик, осуществляющий расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки по перечню научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, установленному Правительством Российской Федерации, вправе включать указанные расходы в состав прочих расходов того отчетного (налогового) периода, в котором завершены такие исследования или разработки (отдельные этапы работ), или в первоначальную стоимость амортизируемых нематериальных активов, указанных в пункте 9 настоящей статьи, в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, в размере фактических затрат с применением коэффициента 2.

Правила подтверждения соответствия выполненных работ вышеуказанному перечню введены с 1 февраля 2024 года Постановлением Правительства от 21.12.2023 № 2235 и не меняются.

Аналогичная норма предусмотрена в отношении расходов, связанных с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем.





пп. 26 п. 1 ст. 264

расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям), также расходы на адаптацию и модификацию этих программ для ЭВМ, баз данных. К указанным расходам также относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее суммы стоимости амортизируемого имущества, определенной пунктом 1 статьи 256 настоящего Кодекса. Указанные расходы, связанные с приобретением права на использование по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям) программ для ЭВМ и баз данных, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, могут учитываться в размере фактических затрат с применением коэффициента 2.

Таким образом, если компания тратит 100 рублей на российскую программу, она может учесть в налоговых расходах сумму, увеличенную вдвое, – 200 рублей.

Повышающий коэффициент можно применить к фактическим расходам на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, если оно включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных – https://reestr.digital.gov.ru/reestr (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ).

В реестре отечественного ПО уже более 20 тыс. записей, в нем зарегистрированы многие программные продукты 1С, системы электронного документооборота, сервисы управления бизнесом, средства антивирусной защиты и другие программы.

Таким образом, с 2025 года затраты на ПО могут существенно снизить налог на прибыль.

Налогоплательщик должен самостоятельно принять решение об использовании повышающего коэффициента, закрепив соответствующее положение в учетной политике для целей налогообложения.

Также, увеличивается до 2 коэффициент для расходов при формировании первоначальной стоимости: