Налог на прибыль — 2025: расходы на НИОКР, на маркетинг и рекламу

Расходы на НИОКР
С 2025 года расходы, включенные в перечень, утвержденный Постановлением Правительства от 24 декабря 2008 г. № 988 можно учитывать в повышенном размере.
Что это значит?
Это значит, что для целей налога на прибыль данные расходы можно будет учесть в двойном размере. Льгота действует в отношении высокотехнологичного оборудования:
Налогоплательщик, осуществляющий расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки по перечню научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, установленному Правительством Российской Федерации, вправе включать указанные расходы в состав прочих расходов того отчетного (налогового) периода, в котором завершены такие исследования или разработки (отдельные этапы работ), или в первоначальную стоимость амортизируемых нематериальных активов, указанных в пункте 9 настоящей статьи, в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, в размере фактических затрат с применением коэффициента 2.
Правила подтверждения соответствия выполненных работ вышеуказанному перечню введены с 1 февраля 2024 года Постановлением Правительства от 21.12.2023 № 2235 и не меняются.
Аналогичная норма предусмотрена в отношении расходов, связанных с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем.
расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям), также расходы на адаптацию и модификацию этих программ для ЭВМ, баз данных. К указанным расходам также относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее суммы стоимости амортизируемого имущества, определенной пунктом 1 статьи 256 настоящего Кодекса. Указанные расходы, связанные с приобретением права на использование по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям) программ для ЭВМ и баз данных, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, могут учитываться в размере фактических затрат с применением коэффициента 2.
Таким образом, если компания тратит 100 рублей на российскую программу, она может учесть в налоговых расходах сумму, увеличенную вдвое, – 200 рублей.
Повышающий коэффициент можно применить к фактическим расходам на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, если оно включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных – https://reestr.digital.gov.ru/reestr (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ).
В реестре отечественного ПО уже более 20 тыс. записей, в нем зарегистрированы многие программные продукты 1С, системы электронного документооборота, сервисы управления бизнесом, средства антивирусной защиты и другие программы.
Таким образом, с 2025 года затраты на ПО могут существенно снизить налог на прибыль.
Налогоплательщик должен самостоятельно принять решение об использовании повышающего коэффициента, закрепив соответствующее положение в учетной политике для целей налогообложения.
Также, увеличивается до 2 коэффициент для расходов при формировании первоначальной стоимости:
основного средства, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере искусственного интеллекта, либо включенного в перечень российского высокотехнологичного оборудования, утверждаемый Правительством РФ (абз. 3 п. 1 ст. 257 НК);
нематериальных активов в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, относящиеся к сфере искусственного интеллекта (абз. 13 п. 3 ст. 257 НК).
Расходы на маркетинг
Маркетинг – это деятельность, направленная на продвижение товаров и услуг от производителя к потребителю, а также на изучение текущего рынка сбыта.
В налоговом учете признаются следующие расходы:
на маркетинговые исследования, включая изучение конъюнктуры рынка, сбор информации, связанной с производством и реализацией товаров, работ или услуг (пп. 27 п. 1 ст. 264 НК РФ);
на планирование и прогнозирование в области производства и обращения товаров, работ, или услуг, включая определение характеристик товаров (работ, услуг), разработку ценовой политики и стратегии рекламы;
на рекламу товаров, работ, услуг, деятельности компании, ее товарного знака или знака обслуживания (пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Расходы на маркетинг, также как и расходы на консалтинг, могут привлечь внимание налоговых органов. Такие затраты должны быть подтверждены документами с подробной детализацией.
Для документального подтверждения расходов на маркетинг нужно оформить:
договор с четким указанием предоставляемых услуг, сроков и периодичности их приема-сдачи, порядка определения их стоимости;
первичные документы, подтверждающие расходы на маркетинговые услуги, такие как приложения и дополнения к договору, акты оказанных услуг с расшифровкой, калькуляции затрат исполнителя и другие;
отчет исполнителя о проведенных маркетинговых исследованиях с информацией о дате составления отчета, видах и методах маркетинговых исследований, территории изучаемого рынка сбыта и так далее.
Расходы на рекламу
Рекламные расходы учитываются для целей налогообложения прибыли в особом порядке (п. 4 ст. 264 НК РФ).
Напомним, что рекламой является информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, которая адресована неопределенному кругу лиц. Реклама направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Следует учесть, что в налоговом учете некоторые виды рекламных расходов нормируются. Они признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации для целей налогообложения.
Перечень ненормируемых расходов на рекламу, которые учитываются в полном объеме в налоговом учете, включает (абз. 2 – 4 п. 4 ст. 264 НК РФ):
расходы на рекламу через СМИ, включая объявления в печати, по радио и телевидению;
расходы на рекламу через телекоммуникационные сети, включая интернет-рекламу (не нормируется реклама в соцсетях, в поисковых системах, на сайтах, комплексный SMM, услуги SEO продвижения сайтов и другие расходы);
расходы на рекламу при кино- и видеообслуживании;
расходы на световую и другую наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;
расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов;
расходы на изготовление рекламных брошюр и каталогов с информацией о товарах, работах и услугах, о товарных знаках и знаках обслуживания или о самой организации;
расходы на уценку товаров, потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.
Список достаточно обширный, но он является исчерпывающим.
Остальные рекламные расходы, не указанные в списке, учитываются в пределах норматива для целей налогообложения прибыли.
Расходы на рекламу - 2025
С 2025 года в расходы на рекламу для целей исчисления налога на прибыль нельзя включить затраты на рекламу, если ее разместили в интернете с нарушениями.
Нельзя учесть расходы на рекламу, если:
сведения о рекламе не представили в Роскомнадзор по закону о рекламе;
ее распространили на информационном ресурсе с ограниченным доступом;
рекламу разместили на информационном ресурсе иностранного лица, которое не исполнило требования законодательства РФ.
Все это только часть изменений, которые произошли в налоге на прибыль. Изменений много и если их не учесть при принятии расходов в налоговом учете, будет не верно сформирована налогооблагаемая база по налогу на прибыль.
Обратите внимание! Все изменения собрали в курсе Налог на прибыль-2025. Не надо их выискивать по гл. 25 НК РФ, это уже сделали за вас. А также сделали Практикумы с примерами, письменные работы и тесты для отработки навыков.
Знание налога на прибыль - это уровень не просто бухгалтера, а главного бухгалтера компании на ОСНО.
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