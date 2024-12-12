Управленческий учет, бюджетирование и анализ бизнеса в 1С: УНФ

Управленческий учет в 1С: УНФ
1С: Управление нашей фирмой (УНФ) — уникальная программа, которая позволяет не только вести бухгалтерский финансовый учет, но и полностью автоматизировать управленческий учет.
В 1С: УНФ можно настроить в управленческом учете:
Финансовое планирование:
платежный календарь;
бюджетирование.
2. Оперативные отчеты бизнеса:
отчет по продажам и взаиморасчетам;
CRM и продажи.
3. Отчеты для финансового директора и собственника:
ABC/XYZ- анализ продаж;
анализ доходов и расходов;
управленческий баланс.
Создание бюджета
В разделе «Компания» есть отдельный подраздел «Бюджеты», где можно создавать бюджеты и планировать их на конкретные проекты или подразделения.
Для примера можно построить бюджет с октября по январь для проекта по обслуживанию оборудования клиента. Подразделение — это объект клиента, где будем выполнять работы, а проект — конкретное оборудование, которое будет обслуживаться. Подразделение и проект указывается либо в шапке бюджета, либо непосредственно в таблице.
В бюджете есть разделы:
Доходы и расходы;
Денежный поток ;
Баланс.
То есть можно строить бюджет по начислению, по движению денег и даже по балансу. Последний вариант менее распространен в бизнесе.
Есть возможность создать отдельные бюджеты для каждого подразделения или проекта, либо объединить все в одном бюджете.
Создание бюджетов на разные проекты
Создается отдельный бюджет на объект «Оборудование 1».
Созданный бюджет копируется, копии присваивается новое название «Оборудование 2».
Вносится сумма 100 000 ₽ в себестоимость.
Проводятся документы.
Созданные бюджеты попадают в доходы и расходы компании и можно сразу посмотреть к каким показателям бизнеса они приведут.
Анализ бизнеса
Открываем Анализ бизнеса и выбираем отчет «Доходы и расходы». Чтобы увидеть планирование, необходимо нажать кнопку «План». Далее указывается период с октября по январь и выбирается сценарий планирования, например, «Бюджет проекта».
В отчете показаны совокупные цифры по всем имеющимся проектам. Если кликнуть на сумму, можно убедиться, что она складывается из нескольких бюджетов проектов. Данные могут фильтроваться по проектам, чтобы видеть показатели по каждому из них. При выборе проекта отображаются данные по проектам.
Сценарии планирования — очень полезная функция. Можно создавать реалистичный, пессимистичный и оптимистичный планы для сравнения фактических данных по разным сценариям.
Объединение бюджетов
Можно не делать два разных бюджета, а объединить их. Для это необходимо:
Убирать проект и подразделение из шапки.
Заполнить таблицу, указывая объекты оборудования и суммы.
Для «Оборудования 1» и «Оборудования 2» указать сумму (по 150 000 рублей).
Добавить еще один проект «Станочное оборудование», выбираем «Производственный цех», и указать сумму (150 000 рублей).
Провести бюджет и обновить отчет в Анализе бизнеса.
После обновления отчета Анализ бизнеса видны данные по объектам внутри строк бюджета.
Таким образом, можно настраивать бюджеты на разные проекты или объединять, то есть настраивать по различным аналитикам, которые нас интересуют.
Настройка показателей в Анализе бизнеса
В Анализе бизнеса есть возможность добавлять статьи и создавать группы. Анализ бизнеса — это конструктор отчета: Доходы и Расходы, Денежный поток, Баланс.
В качестве примера можно создать группу «Административные расходы» и добавить туда соответствующие статьи.
Показатели бизнеса формируются на основе Плана счетов. При создании новых показателей указывается источник данных из Плана счетов.
Также можно использовать формулы для расчета показателей, например, для операционного рычага. Если нужно отображать показатель в виде процента, ставим соответствующую галочку.
Работа с денежным потоком
Работа с денежным потоком происходит в соответствующем разделе, где заполняются плановые поступления и выплаты. Указывается операционная деятельность «Оплата от покупателей». Добавляются расходы «Оплата поставщикам».
Можно массово распределить суммы равномерно по периодам или по другому показателю, для примера установив 50% от показателя «Оплата от покупателей».
Бюджет — это отдельная сущность, которая никак не связана с другими документами. Даже если у вас есть заказы покупателей и заказы поставщикам, бюджет нужно заполнять самостоятельно.
Проводится бюджет по движению денег. В результате в Анализе бизнеса отобразится плановый чистый денежный поток.
Сравнение плана и факта
После формирования бюджета полезно сравнить план с фактическими данными:
В Анализе бизнеса выбирается режим «План-Факт».
Указывается период, к примеру, ноябрь.
В отчете отражены плановые и фактические цифры и отклонения.
Можно настроить отчет так, чтобы не показывать пустые строки и выводить отклонения плана от факта.
Отчет «План-Факт анализ доходов и расходов»
Есть также отчет старой формы «План-Факт анализ доходов и расходов», в котором можно работать с иерархией, выбирать направления деятельности, статьи, заказы покупателей и т.д. Это удобно для детализации и анализа плановых и фактических показателей по конкретным заказам.
Пример работы с планом
Если изменить плановые показатели в бюджете, они сразу отразятся в аналитике. Для наглядности работы аналитики уменьшили план поступлений до 100 000 ₽. В аналитике отобразится выполнение плана на 110%, зеленый индикатор показывает перевыполнение.
Фильтрация данных:
Можно фильтровать данные по периодам, проектам, статьям.
Это позволяет анализировать показатели в разрезе, который нас интересует.
Анализ поступлений и списаний:
Отслеживается доля каждого поступления или списания в общих суммах.
Выявляются зависимости от крупных клиентов или поставщиков.
Помогает принимать управленческие решения для диверсификации.
Динамика показателей
Панель приборов позволяет отслеживать динамику поступлений и списаний по месяцам. Видим тренды: если поступления снижаются, это сигнал для анализа причин. Остатки денег по месяцам позволяют контролировать минимальные остатки и предотвращать кассовые разрывы.
План по доходам и прибыли:
Можно сравнить плановые и фактические показатели доходов и прибыли.
Рентабельность отображается цветом: зеленый — выше 20%, желтый — от 0 до 20%, красный — отрицательная.
Показатели эффективности
Показатели эффективности также настраиваются. И можно сделать их под требуемые параметры.
Доход и прибыль на сотрудника позволяют оценить эффективность использования трудовых ресурсов.
Доля ФОТ в доходах показывает, какую часть доходов занимает фонд оплаты труда.
Заключение
Бюджетирование и аналитика в 1С: УНФ — удобно настраиваемые и наглядные инструменты для эффективного управления финансами компании.
Используя бюджеты, анализ бизнеса и аналитику, мы можем:
Контролировать финансовые показатели.
Планировать будущее компании.
Принимать обоснованные решения на основе актуальных данных.
В настоящее время 1С: УНФ является одной из самых удобных программ для ведения одновременного бухгалтерского и управленческого учета.
Как настроить в 1С: УНФ:
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✔️ бюджетирование и платежный календарь;
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Комментарии1
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