Управленческий учет, бюджетирование и анализ бизнеса в 1С: УНФ

В разделе «Компания» есть отдельный подраздел «Бюджеты», где можно создавать бюджеты и планировать их на конкретные проекты или подразделения.

Для примера можно построить бюджет с октября по январь для проекта по обслуживанию оборудования клиента. Подразделение — это объект клиента, где будем выполнять работы, а проект — конкретное оборудование, которое будет обслуживаться. Подразделение и проект указывается либо в шапке бюджета, либо непосредственно в таблице.

В бюджете есть разделы:

Доходы и расходы ;

Денежный поток ;

Баланс.

То есть можно строить бюджет по начислению, по движению денег и даже по балансу. Последний вариант менее распространен в бизнесе.

Есть возможность создать отдельные бюджеты для каждого подразделения или проекта, либо объединить все в одном бюджете.