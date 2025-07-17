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Елена Ярушкина
Право
Аффилированность: простыми словами об аффилированных лицах и компаниях

Аффилированность: простыми словами об аффилированных лицах и компаниях

Аффилированные лица в бухгалтерском учете называются связанными сторонами (ПБУ 11/2008), а в налоговом учете взаимозависимыми лицами (п.2 ст.105.1 НК РФ). Но что такое аффилированность и кто такие аффилированные лица, а также какие есть последствия для компаний при признании лиц аффилированными, сейчас разберемся.

Что такое аффилированность простыми словами

Аффилированность — совокупность экономических, юридических или иных отношений между лицами, влекущая возможность оказывать влияние на принятие управленческих решений или деятельность компании.

Сам термин есть в ст. 53.2 ГК РФ и он чаще всего используется для прослеживания взаимосвязанных компаний и физических лиц с целью контроля сделок, предотвращения конфликта интересов и соблюдения налогового законодательства.

Вопросы аффилированности затрагиваются в следующих законах:

Кто такие аффилированные лица

В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»:

Аффилированные лица — это физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

То есть аффилированные лица — те, кто прямо или косвенно могут повлиять на решения компании. Перечень аффилированных лиц есть в ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1. Это могут быть:

  1. Учредители с долей/акций 20% и более.

  2. Руководители и члены совета директоров.

  3. Близкие родственники руководства и собственников.

  4. Компании, где те же люди принимают решения или контролируют более 20% уставного капитала.

Аффилированные лица. Иллюстрация: Анастасия Сенникова/ Клерк.ру

Признаки аффилированности

Признаками аффилированности являются:

  • прямое или косвенное владение существенной долей (обычно 20% и более);

  • возможность назначать руководителей или совет директоров;

  • наличие родственных связей с ключевыми руководителями/владельцами;

  • заключение договоров, из-за которых появляется влияние на бизнес компании.

Какие документы подтверждают аффилированность

  1. ЕГРЮЛ, ЕГРИП с указанием состава владельцев и руководства.

  2. Учредительные договоры.

  3. Выписки из реестра акционеров.

  4. Протоколы собраний, где лицо участвует в принятии решений.

Как проверить на аффилированность

  1. Запросить выписку из реестра акционеров/участников.

  2. Использовать открытые базы ФНС («Прозрачный бизнес»).

  3. Проверить состав учредителей, директоров и руководства.

  4. Проанализировать данные о родственных связях.

Чем отличаются аффилированные лица от взаимозависимых

Критерий

Аффилированные лица

Взаимозависимые лица

Законодательная база

ФЗ № 135-ФЗ, № 208-ФЗ, № 14-ФЗ

НК РФ, ст. 105.1

Цель определения

Корпоративный и конкурентный контроль

Налоговый контроль (ценовые и трансфертные проверки)

Признаки

Влияние на управление, доли, родство

Влияние на условия сделок, формальные критерии

Обязательность списка

Да, для АО

Нет (но требуется выявлять для целей налогообложения)

Список аффилированных лиц: что это

Это перечень физических и юридических лиц, которые отвечают критериям аффилированности по закону. Такой список обязаны вести акционерные общества (ст. 93 №208-ФЗ) и представлять его по запросу ФНС, ФАС, Банка России. А ООО по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к списку аффилированных общества (№14-ФЗ).

Чем опасна аффилированность

  1. Риски претензий от налоговой: операции между аффилированными фирмами особым образом контролируются (ст. 105.1, 105.2 НК РФ).

  2. Конфликт интересов: решения могут приниматься в пользу «своих» лиц, в ущерб интересам компании.

  3. Признание сделок недействительными: если цены сделок, заключенных между аффилированными компаниям, существенно отклоняются от рыночных (ст. 40 НК РФ).

  4. Ограничения в случае банкротства. Голоса аффилированных с должником лиц не учитываются при принятии решения об оспаривании сделок должника. Помимо этого аффилированность влияет на очередность в реестре требований.

  5. Риски в спорах о привлечении к субсидиарной ответственности. Верховный суд допускает привлечение солидарно не только контролирующих лиц, но и аффилированных, если сделки с ними способствовали наступлению банкротства. 

Ответственность аффилированных лиц

Для аффилированных лиц существует несколько видов ответственности.

Административная ответственность

За неведение или неправильное ведение списка аффилированных лиц предусмотрена ответственность (ч. 1 и 2 ст. 13.25 КоАП РФ):

  • для должностных лиц — штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей;

  • для юридических лиц — штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей

За нераскрытие информации об аффилированных лицах (ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ):

  • для должностных лиц — штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до двух лет

  • для юридических лиц — штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей

Гражданско-правовая ответственность

  1. Возмещение ущерба. Если аффилированные лица своими действиями причинили убытки компании или ее участникам, они обязаны возместить как прямой ущерб, так и упущенную выгоду.

  2. Признание сделки недействительной. Сделки, совершенные с аффилированными лицами в обход специальных процедур одобрения или при сокрытии информации о связях, могут быть оспорены и отменены судом. Средства, переданные «по фиктивной» или подозрительной сделке, возвращаются в конкурсную массу при банкротстве.

Антимонопольная ответственность

За согласованные действия или ценовой сговор между аффилированными компаниями. Возможны оборотные штрафы за нарушения антимонопольного законодательства, а должностным лицам грозит административная либо уголовная ответственность.

Ответственность в банкротстве и налоговом контроле

  1. В банкротстве. Сделки между должником и его аффилированными лицами могут быть аннулированы, если установлено, что они совершались с целью ухудшить положение кредиторов или вывести активы.
    Голоса аффилированных лиц чаще всего не учитываются при рассмотрении требований конкурсной массы.

  2. В налоговом контроле. Сделки между взаимозависимыми и аффилированными лицами анализируются особенно тщательно. Если условие сделки не отражает рыночных реалий, доначисляются налоги и возможны взыскания (ст. 40, 105.1, 105.2 НК РФ).

Итоги и рекомендации

Ведение и своевременное обновление реестра аффилированных лиц — обязанность АО и ООО. Сделки с аффилированными лицами требуют специальной процедуры одобрения. Искажения или сокрытие информации о связях приводит к существенным рискам для компании и руководства. Все выявленные и потенциальные связи должны контролировать бухгалтер и юридическая служба для профилактики претензий от ФНС и антимонопольных органов.

Информации об авторе

Елена Ярушкина

Елена Ярушкина

Руководитель Центра обучения Клерка в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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