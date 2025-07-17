Аффилированность: простыми словами об аффилированных лицах и компаниях

Что такое аффилированность простыми словами
Аффилированность — совокупность экономических, юридических или иных отношений между лицами, влекущая возможность оказывать влияние на принятие управленческих решений или деятельность компании.
Сам термин есть в ст. 53.2 ГК РФ и он чаще всего используется для прослеживания взаимосвязанных компаний и физических лиц с целью контроля сделок, предотвращения конфликта интересов и соблюдения налогового законодательства.
Вопросы аффилированности затрагиваются в следующих законах:
Кто такие аффилированные лица
В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»:
Аффилированные лица — это физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
То есть аффилированные лица — те, кто прямо или косвенно могут повлиять на решения компании. Перечень аффилированных лиц есть в ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1. Это могут быть:
Учредители с долей/акций 20% и более.
Руководители и члены совета директоров.
Близкие родственники руководства и собственников.
Компании, где те же люди принимают решения или контролируют более 20% уставного капитала.
Признаки аффилированности
Признаками аффилированности являются:
прямое или косвенное владение существенной долей (обычно 20% и более);
возможность назначать руководителей или совет директоров;
наличие родственных связей с ключевыми руководителями/владельцами;
заключение договоров, из-за которых появляется влияние на бизнес компании.
Какие документы подтверждают аффилированность
ЕГРЮЛ, ЕГРИП с указанием состава владельцев и руководства.
Учредительные договоры.
Выписки из реестра акционеров.
Протоколы собраний, где лицо участвует в принятии решений.
Как проверить на аффилированность
Запросить выписку из реестра акционеров/участников.
Использовать открытые базы ФНС («Прозрачный бизнес»).
Проверить состав учредителей, директоров и руководства.
Проанализировать данные о родственных связях.
Чем отличаются аффилированные лица от взаимозависимых
Критерий
Аффилированные лица
Взаимозависимые лица
Законодательная база
НК РФ, ст. 105.1
Цель определения
Корпоративный и конкурентный контроль
Налоговый контроль (ценовые и трансфертные проверки)
Признаки
Влияние на управление, доли, родство
Влияние на условия сделок, формальные критерии
Обязательность списка
Да, для АО
Нет (но требуется выявлять для целей налогообложения)
Список аффилированных лиц: что это
Это перечень физических и юридических лиц, которые отвечают критериям аффилированности по закону. Такой список обязаны вести акционерные общества (ст. 93 №208-ФЗ) и представлять его по запросу ФНС, ФАС, Банка России. А ООО по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к списку аффилированных общества (№14-ФЗ).
Чем опасна аффилированность
Риски претензий от налоговой: операции между аффилированными фирмами особым образом контролируются (ст. 105.1, 105.2 НК РФ).
Конфликт интересов: решения могут приниматься в пользу «своих» лиц, в ущерб интересам компании.
Признание сделок недействительными: если цены сделок, заключенных между аффилированными компаниям, существенно отклоняются от рыночных (ст. 40 НК РФ).
Ограничения в случае банкротства. Голоса аффилированных с должником лиц не учитываются при принятии решения об оспаривании сделок должника. Помимо этого аффилированность влияет на очередность в реестре требований.
Риски в спорах о привлечении к субсидиарной ответственности. Верховный суд допускает привлечение солидарно не только контролирующих лиц, но и аффилированных, если сделки с ними способствовали наступлению банкротства.
Ответственность аффилированных лиц
Для аффилированных лиц существует несколько видов ответственности.
Административная ответственность
За неведение или неправильное ведение списка аффилированных лиц предусмотрена ответственность (ч. 1 и 2 ст. 13.25 КоАП РФ):
для должностных лиц — штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей;
для юридических лиц — штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
За нераскрытие информации об аффилированных лицах (ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ):
для должностных лиц — штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до двух лет;
для юридических лиц — штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей.
Гражданско-правовая ответственность
Возмещение ущерба. Если аффилированные лица своими действиями причинили убытки компании или ее участникам, они обязаны возместить как прямой ущерб, так и упущенную выгоду.
Признание сделки недействительной. Сделки, совершенные с аффилированными лицами в обход специальных процедур одобрения или при сокрытии информации о связях, могут быть оспорены и отменены судом. Средства, переданные «по фиктивной» или подозрительной сделке, возвращаются в конкурсную массу при банкротстве.
Антимонопольная ответственность
За согласованные действия или ценовой сговор между аффилированными компаниями. Возможны оборотные штрафы за нарушения антимонопольного законодательства, а должностным лицам грозит административная либо уголовная ответственность.
Ответственность в банкротстве и налоговом контроле
В банкротстве. Сделки между должником и его аффилированными лицами могут быть аннулированы, если установлено, что они совершались с целью ухудшить положение кредиторов или вывести активы.
Голоса аффилированных лиц чаще всего не учитываются при рассмотрении требований конкурсной массы.
В налоговом контроле. Сделки между взаимозависимыми и аффилированными лицами анализируются особенно тщательно. Если условие сделки не отражает рыночных реалий, доначисляются налоги и возможны взыскания (ст. 40, 105.1, 105.2 НК РФ).
Итоги и рекомендации
Ведение и своевременное обновление реестра аффилированных лиц — обязанность АО и ООО. Сделки с аффилированными лицами требуют специальной процедуры одобрения. Искажения или сокрытие информации о связях приводит к существенным рискам для компании и руководства. Все выявленные и потенциальные связи должны контролировать бухгалтер и юридическая служба для профилактики претензий от ФНС и антимонопольных органов.
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