Аффилированность: простыми словами об аффилированных лицах и компаниях

Кто такие аффилированные лица

В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»:

Аффилированные лица — это физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

То есть аффилированные лица — те, кто прямо или косвенно могут повлиять на решения компании. Перечень аффилированных лиц есть в ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1. Это могут быть:

Учредители с долей/акций 20% и более. Руководители и члены совета директоров. Близкие родственники руководства и собственников. Компании, где те же люди принимают решения или контролируют более 20% уставного капитала.