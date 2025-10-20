Меня отвлекают от работы играми

У всех не дают играть на работе, а у меня наоборот: отвлекают от работы играми. Но играть так залипательно и азартно! Ведь хочется улучшить свой результат и стать первым. Покажу во что доигралась до 1 места в рейтинге.

Все началось с вот с этого комментария в курсе Бухгалтер с нуля под уроком «Счета и двойная запись».

Боль ученика

Сначала улыбнуло, а потом вспомнила: ведь и я когда то начинала и было так же сложно и непонятно. Какие счета? Куда их ставить? Почему этот счет должен быть по дебету, а этот по кредиту?

Лично Борис Мальцев взялся делать игры – тренажеры для бухгалтера и понеслось. Он мне подсовывает игры, чтобы я игралась и отвлекает от работы. Я, как подопытный кролик, ведусь и начинаю играться.

Тренажер по Плану счетов

План счетов – это как Отче наш для бухгалтера, его язык и просто база. Поэтому с этого начали. В тренажере по плану счетов предлагаются названия счетов — задача: быстро выбрать правильный номер счета. И понеслось: залипла, но конкурентов много и каждый хочет быть в рейтинге первым. А время бежит!

Тренажер по проводкам

Следующий шаг, как раз уже для нашей ученицы, это Тренажер по проводкам. За 90 секунд нужно составить как можно больше правильных проводок. Тут надо выбирать счета из предложенных вариантов.

Тренажер Расчет заработной платы

Следующим стал Тренажер по расчету заработной платы, НДФЛ, отпускных и другим вопросам зарплаты. В тесте 10 вопросов с вариантами ответов.

Дальше появился Тренажер Возврат денег из кассы и Тренажер по основам бухгалтерского учета.

Итог: рабочий день идет, я играю, оторваться не могу, а работа то моя стоит! У нас есть такие монстры, которые так быстро в лидеры выбиваются, а мне же тоже хочется быть первой! Караул, оторвите меня от этой залипаловки.

Общая таблица лидеров

Добилась результата: первое место в таблице лидеров! И все, пора работать, то там количество игр только увеличивается, а я, оказывается, азартная)))

Все игры для бухгалтера собрали тут. В курсы тоже начала уже вставлять эти тренажеры. Ведь очень удобно, интересно и азартно с помощью такого тренажера освоить План счетов или проводки. Но процесс идет и будут новые игры. Можно, кстати, предлагать какие хотели бы.

Ну а я пошла со своей короной дальше работать))) А вы теперь догоняйте меня в рейтинге)))