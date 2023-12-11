Снег, лопата и стартап. Пара мыслей о кэшфлоу

Много кто умеет чистить снег, но правильно это могут делать не только лишь все. Проблема в том, что снег выпадает неравномерно: то идёт, то не идёт. Непонятный он какой-то. (Как и вся наша жизнь).

Обычно снега выпадает сразу много, а потом на какое-то время настаёт перерыв. Вот, например, всю ночь был снегопад, ты с утра выползаешь, удивлённо охаешь (ого сколько снега!), но что делать — быстренько раскапываешь машину и дорожку до неё — так, чтобы можно было с третьей попытки выехать и отвезти детей в школу. Потом приезжает трактор и вычищает улицу, оставив тебе огромный бруствер перед воротами. Убираешь его — и вроде жить можно. А тут и снег перестаёт валить. Начинается зимняя сказка.

Вроде всё ок? Вроде да. И на этом месте люди перестают копать. Это же логично: выехать-то уже можно. И обратно заехать — ну да, с наскоку. И сразу домой — чай пить. Или портвейн. Да, пожалуй, лучше портвейн. Зима же.

Классный у него шарф со встроенным костылём!

А снега-то ещё полным-полно! И проблема в том, что если его не убрать, следующий снегопад завалит всё так, что за полчаса уже не управишься. Отчасти из-за того, что сугробы будет просто некуда девать — везде ж снег! А если ещё он через день чуть подтает, а потом чуть подмёрзнет, пластиковой лопаты уже не хватит. Придётся долбить.

Секрет простой: чистить снег нужно даже тогда, когда он не идёт. Особенно тогда, когда он не идёт. Потому что это как-то контринтуитивно: он же не сыпется, чего копать-то.

Но надёжнее всё же немного убрать отсюда, а потом оттуда. Тут перенёс, тут раскопал. Десять минут перед выездом, 10 после приезда. Всё уже давно чисто, а ты всё равно копаешь, переносишь, вычищаешь. Понемногу. Каждый день. И к следующему снегопаду всё просто повторяется — выползаешь с утра, охаешь, и всё по новой.

И всё опять получается. Опять зимняя сказка. И долбить не надо.

Зимняя сказка

А у брата моего друга не так. Ночью снег, утром раскопал дорожку до машины, раскачался, выехал, заехал, портвейн. На следующий день снега нет — ну и отлично, можно не копать. Выезд-то раскопан, а сугробы сами к весне растают.

А ночью опять снег. И выехать с разгону уже не получается — ложишься на брюхо. Ну ладно, подкопал, выбрался, дети опоздали в школу — бывает, извините, Марьванна, пробки, сами ж видите, какой снегопад. На работу опоздал — ну да, вот, дороги-то завалило, не чистят нифига, Борисыч, ну да, ужас просто. Зима опять к ним подкралась незаметно, вот же коммунальщики тупые, как всегда! Серёга вообще дома остался, удалёнка у него три дня в неделю, зараза. Это мы тут как негры вкалываем в офисе, а они в пижамах в зуме расселись, глаза вот так раскрыли и смотрят. Ну ладно, чего, давайте работать. Обратно по колее как-то, авось заскочу в гараж.

А ночью снег. Теперь, чтобы выехать, копать придётся целый день. И не одному.

А ночью опять снег.

***

У стартаперов та же история. Поначалу у тебя нет денег, нет продукта и нет счетов. По мере разработки продукт появляется, но счета копятся, а денег по-прежнему нет. Потом ты снимаешь офис, нанимаешь пару человек, продукт почти готов, и на тебя начинают сыпаться счета. Причём, что характерно, — сразу кучей. А вот ещё интересная мысль: когда снег идёт, это прекрасно видно. И то, что людям придётся в конце месяца платить зарплаты — тоже довольно очевидная мысль. Но почему-то она приходит в голову не всем фаундерам. Некоторые при этом даже умудряются продавать консультации насчёт успеха, личностного роста и захвата новых рынков.

"Фаундер в валенках". Похож ведь? Прямо из Индонезии.

И тебе вдруг надо быстро-быстро найти денег. Есть два стула: можно оголтело питчить свой стартап всем подряд в надежде поднять ангельские инвестиции. А можно дико продавать свой недоделанный софт несуществующим (или существующим) клиентам. Крутые ребята делают и то, и другое. И если вы что-то из себя представляете, первая куча счетов будет раскидана. (Ну, или нет; возможно, придётся долбить).

Беда в том, что скоро новый снегопад. Вам нужен саппорт, вам нужны лицензии, мобильное приложение, хостинг, облака, юристы для инкорпорации. И новая куча будет куда больше прежней. И может так выйти, что ЦБ поднимет ключевую ставку, денег на рынке станет меньше, да и продавать ваш продукт станет сложнее. И ещё появятся конкуренты, которые сделают всё хуже, но быстрее и дешевле. И если счета всю дорогу копились, то новую кучу раскопать уже не получится.

Понимаете, о чём я? Нельзя останавливаться. Копать нужно, даже если снег перестал. Особенно тогда, когда он перестал.