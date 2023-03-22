Как работает цифровой рубль

С 1 апреля 2023 года ЦБ запускает тестовый режим валюты, которая сделает расчёты ещё удобнее и быстрее.

Как и когда она будет работать

Цифровой рубль – это уникальный код, который хранится на электронных кошельках клиентов. Он нужен для денежных расчётов. Цифровой рубль будет иметь отдельную платформу Центробанка.

Хочу покупать за цифровой рубль. Как начать это делать

Пока пользоваться цифровыми рублями могут только те клиенты, которых отобрали банки – участники теста.

Однако в будущем, чтобы получить цифровые деньги, будет нужно:

создать в банковском приложении электронный кошелёк;

пополнить кошелёк на любую сумму с помощью банковского счëта.

Далее со счëта спишут безналичные деньги, и вы получите цифровые рубли. Их можно конвертировать обратно, вернув с электронного кошелька на обычный банковский счёт.

Как будет выглядеть оплата цифровыми рублями

Чтобы оплатить покупку с помощью цифровых денег, нужно:

открыть приложение банка;

отсканировать в нём QR-код товара;

подтвердить оплату в приложении.

С вашего кошелька спишется нужная сумма.

Могу ли я в приложении банка завести цифровые рубли на банковском счёте?

Нет, цифровые деньги хранятся только в электронных кошельках, а не на обычных банковских счетах.

В тестовый период Центробанк может также ввести дополнительные ограничения на переводы.

Электронные деньги – замена обычным?

Цифровые рубли не заменят привычную валюту, а станут дополнительной формой расчётов. Их можно будет переводить на карту и снимать наличные в банкомате или в отделении банка.

#цифровойрубль #блокчейн #блокчейнтехнологии #финансы #валюта