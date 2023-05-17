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Исполнительное производство

Уведомление о возбуждении исполнительного производства. Должник считается уведомленным, если судебный пристав направил постановление электронно?

Должник считается уведомленным, если постановление о возбуждении исполнительного производства, направленно по ЭДО? Разберемся в этом вопросе.
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Уведомление о возбуждении исполнительного производства. Должник считается уведомленным, если судебный пристав направил постановление электронно?

Должник считается уведомленным, если постановление о возбуждении исполнительного производства, направленно по ЭДО?

Многие сталкиваются с проблемами в ходе исполнительного производства. В том числе такие проблемы связаны с противодействием взысканию со стороны должника. Он может применять механизмы, которые внешне выглядят законными.

Например, согласно ч. 12 ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, у должника есть срок для добровольного исполнения обязательства в течение пяти дней со дня получения постановления или с момента его доставки посредством электронного документооборота (ЭДО).

В рамках рассмотренного в обзоре № 1 за 2023 год ВС дела судебный пристав-исполнитель направил такой документ посредством ЭДО, а через 12 дней вынес постановление о принудительном взыскании долга. Полагая свои права нарушенными, должник обжаловал действия пристава в суде.

Первая и апелляционная инстанции отказали ему, а кассационный суд отменил их решения и удовлетворил требования. Но Судебная коллегия Верховного Суда РФ оставила в силе судебные акты первой и апелляционной инстанций. Она указала, что судебный пристав-исполнитель направил должнику постановление в форме электронного документа.

Согласно п. 3 Правил, утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 № 606, постановление считается доставленным с момента входа лица, участвующего в исполнительном производстве, на Единый портал с использованием ЕСИА. В материалах дела были доказательства, что должник после отправки приставом постановления входил в систему, значит, с этой даты он и считается ознакомленным с документом.

Финансовый юрист

Финансовый юрист

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Комментарии

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