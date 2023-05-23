Кто обязан вывозить уличный смёт со двора мкд? Смёт, листва и обрезки деревьев входят ли в состав ТКО

О вывозе уличного смёта с придомовой территории. Относятся ли к ТКО смет, листва и обрезки ветвей.

Ранее Минприродных ресурсов и экологии в письме от 11.10.2019 № 08-25-53/24802 со ссылкой на ст. 1 № 89-ФЗ указало на то, что к ТКО относятся только отходы, образованные физическими лицами в пределах жилых помещений. Соответственно регоператор по обращению с ТКО не должны вывозить ветки и листву по общему тарифу, поскольку эти отходы не относятся к ТКО.

Суд с Минприродой не согласен

Суды относят уличный смёт, листья и ветки деревьев к твёрдым коммунальным отходам. Эти отходы являются зоной ответственности регионального оператора и должны вывозиться в счёт единого тарифа.

В соответствии с ФККО № 242, в ТКО включается мусор от уборки территории поселений, растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, деревьями.

Минстрой РФ в письме от 25.09.2018 № 43298-ОГ/06 указал, что уличный смёт, образующийся при уборке дворов МКД, и растительные отходы при уходе за газонами и цветниками, за деревьями, входят в состав ТКО. Этой же позиции придерживалась и ФАС России.

Отходы, которые появились после уборки придомовой территории, вне зависимости от их состава входят в ТКО. Их вывозит регоператор в рамках тарифа (решение ВС РФ от 23.09.2019 № АКПИ19-543).

Таким образом, любые отходы, собранные в ходе санитарной уборки придомовых территорий МКД, входят в состав ТКО и вывозятся в рамках утверждённого тарифа регоператором.