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Законопроекты

Какие законы вступают в силу в июне? Отказ от биометрии, ограничения при продаже вейпов, поддержка самозанятых

Новое в законодательстве. Что интересного чиновники подготовили для нас в поправках к законам.
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Какие законы вступают в силу в июне? Отказ от биометрии, ограничения при продаже вейпов, поддержка самозанятых

Какие законы вступают в силу в июне?

Отказ от биометрической идентификации

Через МФЦ можно будет отказаться от сбора биометрических персональных данных в целях идентификации или отозвать ранее представленный отказ. Сделать это нужно в письменной форме.

С использованием единой биометрической системы (ЕБС) будут идентифицировать физических лиц при их проходе на территории некоторых организаций. Это, например, предприятия оборонно-промышленного комплекса или субъекты критической инфраструктуры.

По общему правилу обработка биометрических персональных данных вне ЕБС запрещена.

Госконтроль за продукцией для нужд гражданской обороны

МЧС России будет контролировать соблюдение стандартов техрегламента Евразийского экономического союза в отношении продукции, которая будет использована для нужд гражданской обороны и преодоления чрезвычайных ситуаций.

Ограничения при продаже вейпов и кальянов

Торговать устройствами для потребления никотинсодержащей продукции можно будет только в магазинах и павильонах. Запрещается продавать их на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов.

Также вводится запрет на открытую выкладку и демонстрацию кальянов и устройств потребления никотинсодержащей продукции на торговых объектах.

Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания

Больше организаций смогут участвовать в общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Это право появится у общественных объединений, ассоциаций (союзов), фондов и автономных некоммерческих организаций.

Закреплено, что общественные наблюдательные комиссии действуют независимо от органов госвласти и местного самоуправления.

Выборы в регионах, где введено военное положение

На территориях, на которых введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления могут проводиться, если решение об их назначении принято по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ России.

Закон направлен на то, чтобы дать гражданам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей возможность участвовать в выборах.

Упрощение отказа от гражданства Украины

Для выхода из гражданства Украины достаточно будет подать заявление в российские органы внутренних дел. Отказ от гражданства будет считаться действительным с момента подачи документа.

Обучение в воспитательных колониях

За Федеральной службой исполнения наказаний сохранят функции и полномочия учредителя школ при воспитательных колониях. К работе в них могут привлекать, в том числе на договорной основе, педагогических работников общеобразовательных организаций, созданных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Поддержка самозанятых

Всем физическим лицам разрешается регистрировать товарные знаки. В частности, теперь этим правом смогут воспользоваться самозанятые и люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам. Раньше владеть товарными знаками могли только юрлица и индивидуальные предприниматели.

Финансовый юрист

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Комментарии

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