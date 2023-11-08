Обман потребителя и введение его в заблуждение! Куда жаловаться?

ЦБ: (блаженные) аналитики верят в курс доллара ниже 100 рублей до 2027 года

ЦБ провёл макроэкономический опрос среди экспертов, и оказалось, что в среднем они видят курс доллара в районе 94–98,2 рубля за доллар на протяжении следующих трёх лет! С одной стороны, это хорошо, что в будущее могут смотреть не только лишь все, а с другой — ну продлили линию и продлили, делов-то.