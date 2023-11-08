Обман потребителя и введение его в заблуждение! Куда жаловаться?

Куда жаловаться?
Обмеривание — отпуск товара меньшего размера, чем определено договором купли-продажи;
Обвешивание — отпуск товара меньшего веса (объема), чем определено договором купли-продажи;
Обсчет — взимание большей суммы, чем определено ценой товара (работы, услуги), предусмотренной договором купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) или установленной уполномоченными государственными органами. Утаивание (невозврат) излишней суммы, полученной от потребителя, или передача ему только части этой суммы;
Введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) — передача товара, не соответствующего условиям договора, требованиям стандартов, техническим условиям, иным обязательным требованиям. Продажа либо передача товаров с нарушением требования об указании потребительских свойств или указание несоответствующих потребительских свойств;
Иной обман потребителей — нарушение других условий договора купли-продажи — умышленное искажение сведений о сроке годности товара, его сортности, продажа товара с нарушением требования о его комплектности и т.д. Реализация фальсифицированных товаров.
В случае совершения данных противоправных действий, потребитель вправе:
обратиться с жалобой в региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), органы внутренних дел (полицию) или в органы прокуратуры;
подать жалобу в общественные объединения потребителей (ассоциации, союзы), органы местного самоуправления, которые вправе обратиться в суд с исковыми требованиями в защиту прав потребителя о прекращении противоправных действий;
обратиться к изготовителю (исполнителю, продавцу) с требованиями о возмещении ущерба, причиненного обманом, введением в заблуждение.
При отказе добровольно удовлетворить требования вы вправе обратиться в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного обманом потребителя, введением его в заблуждение.
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