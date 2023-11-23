Перерасчет ЖКХ. Как оформить перерасчет за вывоз мусора?

Теперь при временном отсутствии дома жители могут попросить перерасчет за мусор, если предоставят подтверждающие свое отсутствие документы.

Как оформить перерасчет за вывоз мусора, если в квартире никто не живет? Если в квартире никто не живёт больше пяти дней, плату за вывоз мусора можно компенсировать.

Для этого нужен документ, который подтвердит ваше отсутствие. Это может быть:

временная регистрация по другому адресу;

справка от охранной организации, что квартирой никто не пользовался;

справка из СНТ, если живёте на даче.

Подойдут любые другие документы, если они подтверждают, что вас не было в квартире: билеты на поезд или самолет, справка с места лечения, командировочное удостоверение и т. д.

Чтобы подать заявление на перерасчёт, нужно обратиться в УК, ТСЖ или напрямую в организацию, предоставляющую услуги. Название компании можно найти на квитанции оплаты ЖКУ или на портале ГИС ЖКХ.

В заявлении следует указать Ф. И. О., даты отсутствия и список подтверждающих документов.

Важный момент: после одобрения перерасчёта переплату вам не вернут, но распределят в счёт будущих платежей.