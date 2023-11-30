Скользкая парковка. Или 228 830 рублей с УО за падение

Взыскание за падение на скользкой парковке МКД. В каких случаях, от кого и в каком размере можно получить возмещение ущерба от падения.

В ходе рассмотрения дел в судах двух инстанции было установлено, что женщина получила травму в результате ненадлежащего состояния придомовой территории, что и стало причиной ее падения.

Несмотря на предоставленные акты выполненных работ подрядчиком и другие аргументы управляющей организации (УО), суды пришли к выводу о недосказанности обратного.

Суд первой инстанции учел показания свидетелей, а также документы (сведения из амбулаторной карты) и документы УО.

Тем не менее, с учетом погодных условий, данных амбулаторной карты и других обстоятельств, суд пришел к выводу, что женщина получила травму из-за ненадлежащей уборки придомовой территории в период гололеда.

В результате решения суда первой инстанции были частично удовлетворены исковые потребности, и с УО была взыскана общая сумма 228 830 рублей.

В апелляционной жалобе У.О. поднимала вопросы о времени обращения в полицию, амбулаторную карту, работу председателя совета МКД принятий работ по очистке и других доводах.

Однако апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения, ссылаясь на отсутствие доказательств злоупотребления правом со стороны истицы и утверждая, что факты падения и получения травмы были подтверждены другими свидетельствами.

Таким образом, апелляционный суд, оставил вынесенное решение без изменён (определение Ульяновского областного суда по делу № 33 – 4435/2023).