Как привлечь должника к субсидиарной ответственности? Решение ВС

Куда развиваться тем, кому «давит» карьерный потолок

Существует мнение, что совершенствоваться в профессии можно бесконечно. Не всегда это так. Иногда мы чувствуем, что «уперлись в потолок». Работа больше не приносит удовольствия и перспектив. Разбираемся, что делать, если такая ситуация уже произошла.