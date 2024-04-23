Как привлечь должника к субсидиарной ответственности? Решение ВС

Верховный Суд определил признаки, которые нужны для привлечения бывшего гендиректора к субсидиарной ответственности:
Наличие непогашенного долга и отсутствие возможности у основного должника вернуть эти деньги.
Отсутствие у основного должника возможности погасить задолженность.
Наличие у ответчика статуса контролирующего должника лица.
Доведение лицом компании до банкротства через презумпцию сокрытия документов.
Объективная невозможность установить причину банкротства и сформировать конкурсную массу без документов должника.
Предыстория:
Компания «Агросервис» получила аванс от «Акры» и не выполнила обязательства.
«Акра» просудила долг и далее уступила право требовать его компании «Ростагро».
В 2020 году у «Агросервиса» сменился собственник, и Кузеванова (учредитель и руководитель) разорвала трудовые отношения с должником.
«Ростагро» инициировало банкротство «Агросервиса», но временный управляющий столкнулся с трудностями в получении документов.
«Ростагро» обратилось в суд для привлечения Кузевановой к субсидиарной ответственности.
Верховный суд согласился с доводами жалобы «Ростагро» и отменил постановления апелляции и кассации.
Верховный суд признал противоправной схему вывода активов с заменой КДЛ и искусственным созданием условий для исключения Должника из ЕГРЮЛ.
Решение ВС увеличит количество споров о внебанкротной субсидиарной ответственности и снизит число «пустых» банкротств.
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