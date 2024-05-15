Инвестиционный договор (договор инвестирования) в бизнесе — фейк, скрывающий иные инвестиционные сделки. Как на самом деле оформляются инвестиции — рассказывает юрист

Инвестиционный договор — это не предусмотренный Гражданским кодексом РФ договор, за составлением которого нередко обращаются предприниматели и инвесторы. В этой статье разберём — действительно ли можно использовать инвестиционный договор в бизнесе и что он из себя представляет на самом деле.

Инвестиционный договор не предусмотрен Гражданским кодексом РФ, а значит относится к непоименованным договорам.

Что касается Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ, то и в нём термин «инвестиционный договор» не определён, да и сам закон в контексте оформления инвестиций в бизнес имеет, на мой взгляд, нулевую ценность.

На практике же клиенты нередко обращаются за оформлением инвестиционного договора. Однако можно сказать, что инвестиционный договор — это «бытовой» термин, который мало отражает его реальную суть (специфику и структуру) и прямо не предусмотрен действующим законодательством.

Термин «инвестиционный договор» на деле подразумевает под собой иные и вполне конкретные виды инвестиционных сделок (названия которых уже определены и они имеют свою уникальную специфику и структуру), среди них:

То есть реально определённой конструкции инвестиционного договора в российской юрисдикции на данный момент не существует, а существуют иные сделки, которые охватываются общим термином «инвестиционный договор», а вернее — термином «инвестиционная сделка».

Можно ли всё-таки заключить именно инвестиционный договор в бизнесе?

В принципе, можно, но с учётом следующих нюансов:

во-первых, договору можно присвоить любое название, но от этого не поменяется его суть, например, если инвестиционным договором назвать договор займа, то фактически и юридически это будет договор займа, который просто назван более широким (не отражающим его реальную суть) термином;

во-вторых, не исключена ситуация, когда стороны сделки сформируют инвестиционную модель, которая будет отличаться от ранее названных («традиционных»), но для этого нужно очень хорошо постараться, ибо на практике реализуются те инвестиционные модели, которые я обозначил ранее и которые уже имеют собственные обозначения.

При этом, мне как инвестиционному юристу, занимающемуся оформлением инвестиций в бизнес, не известна какая-либо ещё инвестиционная модель (в контексте бизнеса), которая реализовывалась бы на практике и выходила бы за рамки тех, что обозначены в первой половине этой статьи (или их разновидностей).

Соотношение терминов «инвестиционный договор» и «инвестиционная сделка»

Вообще, на мой взгляд, более правильно говорить не «инвестиционный договор», а «инвестиционная сделка», поскольку инвестиционная сделка может включать в себя несколько различных документов, а термин инвестиционный договор предполагает всего один регулирующий документ — собственно сам инвестиционный договор.

Термин «инвестиционная сделка» во многом [оправданно] имеет экономическую коннотацию и это позволяет включить в его содержание несколько договоров/сделок/документов.

Так, например, сделка конвертируемого займа будет состоять, как минимум, из 4 следующих документов: (1) заявление инвестора о внесении вклада (инвестиционных денежных средств) в уставный капитал ООО, (2) решение общего собрания участников ООО о согласии на заключение договора конвертируемого займа (которое содержит в себе уже решение об увеличении уставного капитала на основании конвертации займа в долю), (3) собственно договор конвертируемого займа, (4) требование инвестора об увеличении уставного капитала ООО при наступлении тех или иных условий.

Сделка инвестиционного займа будет (может) состоять, как минимум, из 2 следующих документов (договоров): (1) договор инвестиционного займа и (2) корпоративный договор, обеспечивающий интересы инвестора.

Инвестиционная сделка по внесению инвестором вклада (инвестиций) в уставный капитал ООО при его увеличении будет состоять, как минимум, из 2 следующих документов: (1) заявление инвестора о внесении вклада (инвестиционных денежных средств) в уставный капитал ООО, (2) решение общего собрания участников ООО об увеличении уставного капитала.

Плюс ко всему прочему нередко в рамках инвестиционной сделки оформляется также новая редакция устава компании. В этом случае устав становится отдельным и необходимым документом в составе инвестиционной сделки, поскольку он также регулирует отношения между инвестором и получателем инвестиций.

Вывод: оформляя инвестиционный договор, мы фактически и юридически оформляем не инвестиционный договор, а конкретный вид инвестиционной сделки, который имеет своё отдельное обозначение (отличающееся от обозначения «инвестиционный договор»), уникальную специфику и структуру. Такие виды инвестиционных сделок приведены в первой части этой статьи.

Более подробно почитать об оформлении конкретных видов инвестиционных сделок (конкретных способов заведения инвестиций в бизнес) можно здесь, здесь и здесь.

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С уважением, Евгений Рябов, инвестиционный, корпоративный и M&A юрист, предприниматель, автор книги “Стартап и инвестор: правила игры”

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