₽ Заказать рекламу
Евгений Рябов
Инвестиции

Инвестиционный договор (договор инвестирования) в бизнесе — фейк, скрывающий иные инвестиционные сделки. Как на самом деле оформляются инвестиции — рассказывает юрист

Инвестиционный договор — это не предусмотренный Гражданским кодексом РФ договор, за составлением которого нередко обращаются предприниматели и инвесторы. В этой статье разберём — действительно ли можно использовать инвестиционный договор в бизнесе и что он из себя представляет на самом деле.

Инвестиционный договор не предусмотрен Гражданским кодексом РФ, а значит относится к непоименованным договорам.

Что касается Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ, то и в нём термин «инвестиционный договор» не определён, да и сам закон в контексте оформления инвестиций в бизнес имеет, на мой взгляд, нулевую ценность.

На практике же клиенты нередко обращаются за оформлением инвестиционного договора. Однако можно сказать, что инвестиционный договор — это «бытовой» термин, который мало отражает его реальную суть (специфику и структуру) и прямо не предусмотрен действующим законодательством.

Термин «инвестиционный договор» на деле подразумевает под собой иные и вполне конкретные виды инвестиционных сделок (названия которых уже определены и они имеют свою уникальную специфику и структуру), среди них:

То есть реально определённой конструкции инвестиционного договора в российской юрисдикции на данный момент не существует, а существуют иные сделки, которые охватываются общим термином «инвестиционный договор», а вернее — термином «инвестиционная сделка».

Можно ли всё-таки заключить именно инвестиционный договор в бизнесе?

В принципе, можно, но с учётом следующих нюансов:

  • во-первых, договору можно присвоить любое название, но от этого не поменяется его суть, например, если инвестиционным договором назвать договор займа, то фактически и юридически это будет договор займа, который просто назван более широким (не отражающим его реальную суть) термином;

  • во-вторых, не исключена ситуация, когда стороны сделки сформируют инвестиционную модель, которая будет отличаться от ранее названных («традиционных»), но для этого нужно очень хорошо постараться, ибо на практике реализуются те инвестиционные модели, которые я обозначил ранее и которые уже имеют собственные обозначения.

При этом, мне как инвестиционному юристу, занимающемуся оформлением инвестиций в бизнес, не известна какая-либо ещё инвестиционная модель (в контексте бизнеса), которая реализовывалась бы на практике и выходила бы за рамки тех, что обозначены в первой половине этой статьи (или их разновидностей).

Соотношение терминов «инвестиционный договор» и «инвестиционная сделка»

Вообще, на мой взгляд, более правильно говорить не «инвестиционный договор», а «инвестиционная сделка», поскольку инвестиционная сделка может включать в себя несколько различных документов, а термин инвестиционный договор предполагает всего один регулирующий документ — собственно сам инвестиционный договор.

Термин «инвестиционная сделка» во многом [оправданно] имеет экономическую коннотацию и это позволяет включить в его содержание несколько договоров/сделок/документов.

Так, например, сделка конвертируемого займа будет состоять, как минимум, из 4 следующих документов: (1) заявление инвестора о внесении вклада (инвестиционных денежных средств) в уставный капитал ООО, (2) решение общего собрания участников ООО о согласии на заключение договора конвертируемого займа (которое содержит в себе уже решение об увеличении уставного капитала на основании конвертации займа в долю), (3) собственно договор конвертируемого займа, (4) требование инвестора об увеличении уставного капитала ООО при наступлении тех или иных условий.

Сделка инвестиционного займа будет (может) состоять, как минимум, из 2 следующих документов (договоров): (1) договор инвестиционного займа и (2) корпоративный договор, обеспечивающий интересы инвестора.

Инвестиционная сделка по внесению инвестором вклада (инвестиций) в уставный капитал ООО при его увеличении будет состоять, как минимум, из 2 следующих документов: (1) заявление инвестора о внесении вклада (инвестиционных денежных средств) в уставный капитал ООО, (2) решение общего собрания участников ООО об увеличении уставного капитала.

Плюс ко всему прочему нередко в рамках инвестиционной сделки оформляется также новая редакция устава компании. В этом случае устав становится отдельным и необходимым документом в составе инвестиционной сделки, поскольку он также регулирует отношения между инвестором и получателем инвестиций.

Вывод: оформляя инвестиционный договор, мы фактически и юридически оформляем не инвестиционный договор, а конкретный вид инвестиционной сделки, который имеет своё отдельное обозначение (отличающееся от обозначения «инвестиционный договор»), уникальную специфику и структуру. Такие виды инвестиционных сделок приведены в первой части этой статьи.

Более подробно почитать об оформлении конкретных видов инвестиционных сделок (конкретных способов заведения инвестиций в бизнес) можно здесь, здесь и здесь.

Если у вас есть запрос на оформление инвестиций в бизнес, можете обращаться по следующим контактным данным (или данным, указанным в описании профиля):

С уважением, Евгений Рябов, инвестиционный, корпоративный и M&A юрист, предприниматель, автор книги “Стартап и инвестор: правила игры”

Почта / Телеграм / WhatsApp

Начать дискуссию

Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

У ФНС нет права вмешиваться в хозяйственную деятельность участников экономических отношений

По результатам камеральной проверки декларации по НДС за 1й кв. 2022 года ИФНС составила акт и вынесла решение о привлечении общества к ответственности за умышленную неуплату НДС (штраф 18 тыс. руб.). Тем же решением было предложено уплатить недоимку по налогу в сумме 49.5 тыс. рублей, пени по нему 3 тыс. руб.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Налоговый учет

Что такое КПП в реквизитах организации в 2024 году: расшифровка

Разбираем, что означает КПП в реквизитах компании, как расшифровывается и что значит каждая цифра кода. Также рассмотрим, кому присваивают КПП и в каких документах его указывают.

Что такое КПП в реквизитах организации в 2024 году: расшифровка
Самозанятые

Налог на профдоход самозанятые могут платить двумя способами. В том числе как ЕНП

Плательщики налога на профессиональный доход могут выбрать способ уплаты: через ЕНП или приложение «Мой налог» (на КБК НПД).

2

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Моё дело
Управленческий учет

От дебета к EBITDA: как главному бухгалтеру стать финдиром

Главбух — не финальная точка карьерной лестницы: можно шагать и выше. Рассказываем, почему финансовый директор — это логичный карьерный рост для главного бухгалтера, и в чём нужно разобраться главбуху, чтобы стать финдиром.

От дебета к EBITDA: как главному бухгалтеру стать финдиром
Наталия Лукина
Обзор судебной практики

Чем грозит бардак на рабочем месте. Судебная практика

Оказывается беспорядок на рабочем месте чреват не только потерей нужного документа, но и лишением премии. Нашла интересное судебное решение.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При импорте товаров из стран ЕАЭС через агентов вычет по НДС применяет принципал

При ввозе товаров в РФ из стран ЕАЭС на основании договоров поручения, комиссии, агентских договоров обязанность по исчислению и уплате НДС возлагается на организацию (ИП) – поверенного, комиссионера, агента.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Подпислон
Электронные подписи

Виды электронных подписей

Электронная подпись (ЭП) — инновационный инструмент, который позволяет дистанционно подписывать документы и совершать сделки. В нашей стране есть несколько разновидностей ЭП, каждая из которых обладает своими возможностями, плюсами и минусами.

Виды электронных подписей
Социальный вычет

📝 Изменился состав документов для вычета за обучение. «Налоговики не верят в транзакции и чеки?» — возмущаются у нас в ВК

По расходам на образование с 1 января 2024 года в налоговую нужно принести справку об оплате услуг. Раньше для получения социального налогового вычета по НДФЛ были нужны платежные документы и договор.

Владислав Савушкин
Управленческий учет

⭐️Отличия Управленческого учета от Бухгалтерского

Отдохнули? Тогда вперед за новыми знаниями. Вас ждет цикл статей про Управленческий учет. Ответы на самые часто задаваемые вопросы. Все максимально просто, как 2х2. Давайте так и назовем статьи - Управленка 2х2. Подписывайтесь и поехали!

⭐️Отличия Управленческого учета от Бухгалтерского
2
nulevoybalans.ru
Автоматизация учета

Ошибки, проблемы, советы: организация ведения учета

В данной публикации мы рассмотрим основные допущения и трудности, с которыми сталкиваются многие организации, а также предложим конкретные рекомендации по улучшению управленческого учета.

Многодетные семьи

На поддержку многодетным семьям выделили 95 млрд рублей

Региональные власти будут помогать многодетным. Уже 46 субъектов РФ подготовили базу для выполнения указа президента о социальной поддержке семей.

Павел Комаровский
Обзоры новостей

Ушел из жизни основатель лучшего хедж-фонда всех времен и народов, а FTX вернет клиентам 118% долгов

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Верховный суд РФ выпустил дисс на Тинькофф, Легион-Лохотрон начал распирамидиваться, Гугл случайно чуть не оставил австралийцев без пенсии, Баффет выбрал себе ску(ч/ф)ного преемника, а главного «науко-доказательного» зожника-подкастера поймали на глупейшей ошибке.

Разборы законов

1 281
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Евгений Рябов
Инвестиции

Инвестиционный договор (договор инвестирования) в бизнесе — фейк, скрывающий иные инвестиционные сделки. Как на самом деле оформляются инвестиции — рассказывает юрист

Инвестиционный договор — это не предусмотренный Гражданским кодексом РФ договор, за составлением которого нередко обращаются предприниматели и инвесторы. В этой статье разберём — действительно ли можно использовать инвестиционный договор в бизнесе и что он из себя представляет на самом деле.

Отчетность в СФР

Как исправить неверный СНИЛС в ЕФС-1

При сдаче работодателями формы ЕФС-1 СФР проводит проверку соответствия ФИО сотрудников и их СНИЛС. Если эти данные не совпадают, будет ошибка с кодом 30.

Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Разгрузочное меню

Добрый день, коллеги! Сегодня расскажу, что в меню после праздников. Судя по всему, у меня еще есть время подготовиться к лету, так что делюсь разгрузочным меню.

Что ест бухгалтер. Разгрузочное меню
12
Кадровые документы

Как в трудовую книжку внести запись о совместительстве после увольнения с основной работы

Запись о приеме на работу по совместительству делает основной работодатель. Но зачастую так бывает, что запись о совместительстве не делали, а сотрудник уже уволен и на второй работе стал основным.

Маркетинг

Видео-стратегия роста продаж В2В: как сформировать и внедрить в бизнес

Реклама, как известно, двигатель торговли, а видеореклама — самый мощный рычаг в деле продвижения бизнеса. Разберем, почему нельзя обойтись одним роликом на конкретном примере.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Бесплатно с Охрана труда

Может ли директор отвечать за охрану труда в организации. Мини-курс

Из мини-курса узнаете, в каких случаях директора можно назначить ответственным за охрану труда и какие условия важно соблюсти.

Может ли директор отвечать за охрану труда в организации. Мини-курс

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
УСН

При переходе на УСН не все поступления на счет идут в доходы

Если ранее компания применяла ОСНО с методом начисления, то после перехода на УСН в доходы не идут поступления от покупателей за прошлогодние отгрузки.

Интересные материалы

Налоговые льготы по НДС

Отелям расширили список услуг, которые не облагаются НДС

Туристам, которые будут отдыхать в отелях, предложат пакеты услуг по выгодным ценам.