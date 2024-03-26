Инвестиционный юрист: инвестиции в бизнес в российской юрисдикции чаще всего оформляются одним из 5 способов. Какой способ выбрать и как его оформить

Существует множество способов оформления инвестиций в бизнес. Чтобы выбрать способ, необходимо учитывать форму бизнеса (ООО, АО, ИП, etc.), параметры сделки (сроки, транши, ставка, etc.), статус инвестора (приобретает долю или нет) и т.д. В статье подробно разбираем 5 самых востребованных способов оформления инвестиций в бизнес в российской юрисдикции.

Какие способы оформления инвестиций в бизнес наиболее популярны в России?

Существует 5 самых востребованных способов оформления инвестиций в бизнес в российской юрисдикции:

простой заём (процент по займу привязан к сумме инвестиций);

инвестиционный заём (процент по займу привязан к размеру прибыли бизнеса);

приобретение (увеличение) доли в бизнесе через внесение вклада (инвестиций) и увеличение уставного капитала компании (в случае с АО: приобретение доли в бизнесе и внесение инвестиций через покупку дополнительных акций);

конвертируемый заём (конвертация ранее выданного займа в долю в бизнесе через увеличение уставного капитала компании и зачёта встречных денежных требований инвестора и получателя инвестиций);

приобретение доли в бизнесе через покупку инвестором казначейской доли компании (доли, принадлежащей самой компании) или казначейских акций компании (акций, принадлежащих самой компании).

В каких случаях лучше вносить инвестиции в бизнес в виде простого займа?

Простой заём лучше использовать в тех случаях, когда в бизнесе уже налажен стабильный денежный поток (выручка/прибыль) и можно серьёзно не беспокоиться о кассовом разрыве, но при этом не хочется впускать инвестора в компанию (давать ему долю), либо компании как корпорации не существует, а бизнес ведется, например, через ИП.

В каких случаях лучше вносить инвестиции в бизнес в виде инвестиционного займа?

Инвестиционный заём лучше использовать в тех случаях, когда бизнес хоть и генерирует выручку/прибыль, но такой поток ещё не является стабильным, либо когда предприниматель хочет снизить вероятность кассового разрыва в бизнесе, погашая обязательства по займу за счёт процента от прибыли или выручки компании, либо если модель простого займа не подходит по идеологическим соображениям (например, в контексте исламского банкинга).

Интерес инвестора в данном случае обеспечивается высоким потенциалом роста бизнеса, когда установив ставку по инвестиционному займу, например, в 20 процентов от чистой прибыли бизнеса, он со временем может получать десятки процентов годовых относительно тела (суммы) займа.

В каких случаях лучше вносить инвестиции в виде вклада при увеличении уставного капитала компании?

Эту модель лучше использовать когда в бизнесе ещё не налажен стабильный денежный поток (выручка/прибыль) и в таком случае инвестиции приобретают характер венчурных (высокорисковых), либо когда необходимым является вхождение инвестора в компанию без отсрочки по времени как, например, в случае с конвертируемым займом.

Данная модель является самой популярной в российской юрисдикции, если необходимо предоставить инвестору долю (акции) в компании и завести инвестиции cash-in (то есть юридическим и фактическим получателем инвестиций является сама компания, а не совладелец компании как в случае продажи доли/акций инвестору по модели cash-out).

В каких случаях лучше вносить инвестиции в бизнес в виде конвертируемого займа?

Конвертируемый заём лучше использовать, когда у инвестора или у инвестора и владельцев бизнеса нет уверенности в том, что стоит вводить инвестора в компанию (предоставлять ему долю в бизнесе), либо когда такая уверенность есть, но нет понимания оценки стоимости компании (соотношения размера инвестиций и предоставляемой инвестору доли в бизнесе).

Ключевой особенностью конвертируемого займа является то, что сначала инвестор предоставляет бизнесу простой или инвестиционный заём, а затем после получения необходимой информации о бизнесе или наступления того или иного события (например, в компанию внес инвестиции другой инвестор) принимается решение о погашении (конвертации) обязательств по выданному ранее займу в обмен на долю в компании.

В каких случаях лучше вносить инвестиции в бизнес путём покупки инвестором казначейской доли (акций) компании?

Данную модель лучше использовать когда, во-первых, в компании имеется казначейская доля (акции), что бывает крайне редко, а во-вторых, инвестор и владельцы бизнеса считают необходимым вхождение инвестора в компанию по модели cash-in (когда получателем инвестиций является сама компания).

Сделка по покупке инвестором казначейской доли (акций) компании позволяет быстрее всего ввести в компанию cash-in инвестиции (по сравнению с другими моделями оформления инвестиций в бизнес).

Как оформить простой заём в качестве инвестиций в бизнес?

Сделка заключается в простой письменной форме, нотариально удостоверять нет необходимости; если сделка является крупной или сделкой с заинтересованностью, то необходимо получить необходимые корпоративные одобрения (согласования); важным фактором является заключение корпоративного договора и(или) внесение соответствующих изменений в устав, не позволяющих владельцам бизнеса выходить из компании и(или) продавать свои доли (акции) в бизнесе до погашения обязательств по займу.

Способы обеспечения исполнения простого займа в виде неустоек за просрочку, залога, поручительства выбираются по усмотрению сторон и оформляются в соответствии с применимым правом.

Как оформить инвестиционный заём в качестве инвестиций в бизнес?

Сделка заключается в простой письменной форме, нотариально удостоверять нет необходимости; если сделка является крупной или сделкой с заинтересованностью, то необходимо получить необходимые корпоративные одобрения (согласования); важным фактором является заключение корпоративного договора и(или) внесение соответствующих изменений в устав, не позволяющих владельцам бизнеса выходить из компании и(или) продавать свои доли (акции) в бизнесе до погашения обязательств по займу и(или) менять менеджмент компании без согласования с инвестором (в силу доверительного характера сделки).

Очень важно детально прописать в договоре инвестиционного займа как рассчитывается выручка/прибыль/чистая прибыль бизнеса в целях расчётов по инвестиционному займу, указать пределы действия инвестиционного займа по сроку выплат и(или) предельной сумме выплат и(или) иным возможным критериям.

Также в сделке обычно предусматривают права инвестора на осуществление контроля над бизнесом, как то: право на ознакомление с документацией бизнеса, право на физический и(или) удаленный доступ инвестора к деятельности бизнеса, вето на совершение бизнесом тех или иных сделок и так далее.

Способы обеспечения исполнения простого займа в виде неустоек за просрочку, залога, поручительства выбираются по усмотрению сторон и оформляются в соответствии с применимым правом.

Более подробно об оформлении инвестиционного займа можно почитать здесь.

Как оформить внесение вклада (инвестиций) при увеличение уставного капитала компании на примере ООО?

Данная инвестиционная сделка оформляется нотариально. Для оформления сделки необходимо осуществить следующие итерации:

инвестор подаёт в компанию заявление о принятии его в компанию и внесении вклада (инвестиций) с указанием размера доли в уставном капитале, которую он желает приобрести, общего размера инвестиций (вклада), состава такого вклада (деньги, имущество, имущественные права), порядка и сроков его внесения;

участники компании на общем собрании (ОСУ) голосуют единогласно за принятие инвестора в компанию на указанных им в заявлении условиях и на основании принятых решений составляют и нотариально заверяют протокол ОСУ, в котором указывается размер уставного капитала, получаемый в результате его увеличения, размер и состав вносимого инвестором вклада (инвестиций), сроки его внесения, размер приобретаемой инвестором доли и её номинальная стоимость, а также размер долей участников компании, получаемый в результате «размытия»;

инвестор вносит вклад (инвестиции) в компанию перечислением на расчётный счёт или в натуральном виде в сроки, которые были утверждены протоколом ОСУ (абзацем 5 пункта 2 статьи 19 Закона об ООО предусмотрено, что вклад должен быть внесён не позднее 6 месяцев со дня принятия соответствующего решения ОСУ);

нотариально оформленный протокол ОСУ вместе с новой редакцией устава компании и заявлением по форме Р13014 подаётся на регистрацию в ФНС для внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, в том числе в части размытия долей участников компании и предоставления доли инвестору.

Как оформить инвестиции в бизнес через конвертируемый заём (на примере ООО)?

В настоящее время конвертируемый заём можно оформить 2 способами:

старым, то есть по модели, которая появилась ещё до внесения модели конвертируемого займа в законодательство: она оформляется без участия нотариуса посредством договора простого или инвестиционного займа, корпоративного договора, заявления инвестора о его принятии в компанию и внесении вклад в уставный капитал, протокола ОСУ о принятии инвестора в компанию и конвертации займа в долю в компании;

новым, то есть по модели, которая сейчас прямо предусмотрена законодательством: она оформляется с участием нотариуса посредством заявления инвестора о внесении вклада, решения общего собрания участников о согласии на заключение договора конвертируемого займа (которое содержит в себе уже решение об увеличении уставного капитала на основании конвертации займа в долю), собственно договора конвертируемого займа и требования инвестора об увеличении уставного капитала компании при наступлении тех или иных условий.

В старой модели решение об увеличении уставного капитала компании и принятии инвестора в компанию принимается после наступления предусмотренных корпоративным договором условий конвертации, что в меньшей степени защищает интересы инвестора, но позволяет владельцам компании присмотреться к инвестору в течение периода до конвертации и при необходимости отказать ему в конвертации.

В новой модели решение об увеличении уставного капитала компании и принятии инвестора в компанию на условиях конвертируемого займа принимается сразу (до наступления условий конвертации), что в большей степени защищает интересы инвестора, но в случае «линейного подхода» к сделке практически лишает владельцев компании возможности отказаться от конвертации в случае, если они, например, не сойдутся характерами с инвестором.

Принцип конвертируемого займа заключается в том, что обязательства по займу [между инвестором и компанией] и обязательство инвестора по внесению вклада (инвестиций) в компанию погашаются взаимозачётом на соответствующую (равную) сумму при наступлении условий конвертации и вместо требования по займу инвестор получает долю в компании.

Как оформить инвестиции в бизнес через покупку инвестором казначейской доли компании (на примере ООО)?

Покупка инвестором казначейской доли (доли в уставном капитале, принадлежащей самой компании) -= это самый быстрый и наименее забюрократизированный вариант оформления инвестиций по модели cash-in (получателем инвестиций является сама компания).

Покупателем доли здесь является инвестор, продавцом доли является сама компания, в результате сделки инвестор становится владельцем доли, а компания получает [сsah-in] инвестиции.

Казначейская доля чаще всего возникает в результате выхода из компании одного или нескольких её участников. После процедуры выхода доли вышедших участников переходят к компании и могут принадлежать ей 1 год. По истечении этого срока казначейская доля должна быть либо распределена пропорционально между участниками компании, либо продана, либо погашена (если не реализовались предыдущие варианты).

Сделку по продаже казначейской доли не нужно удостоверять нотариально, однако для ее осуществления необходимо соответствующее решение общего собрания участников компании, принятое единогласно (абз. 2 п. 4 ст. 24 Закона об ООО). Преимущественное право покупки казначейской доли законом не предусмотрено.

Как оформить cash-in инвестиции в бизнес, если срок их внесения составляет более 6 месяцев?

Установленное законом 6-месячное ограничение по внесению инвестиций при увеличении уставного капитала порой мешает реализации экономической схемы cash-in сделки, поэтому для решения этого вопроса иногда требуется «покреативить». В связи с этим хочу отдельно обозначить способы оформления cash-in инвестиций, срок внесения которых составляет более 6 месяцев:

1. Покупка инвестором казначейской доли(этот способ мы обсудили ранее)

2. Внесение инвестиций в рамках реализации конвертируемого займа(этот способ мы обсудили ранее)

3. Внесение инвестором вклада при увеличении уставного капитала + довнесение инвестором (после приобретения доли) инвестиций в виде вкладов в имущество компании

Данный способ является смешанным и подразумевает, что часть инвестиций (вносимых в пределах 6 месяцев) вносятся "классическим" способом через увеличение уставного капитала, а остальная часть (вносимая за пределами срока 6 месяцев) вносятся в форме вкладов в имущество компании.

Законом об ООО предусмотрено, что вклады в имущество компании могут вноситься её участниками непропорционально принадлежащим им долям. Это означает, что инвестор может после приобретения доли в компании стать обязанным внести инвестиции в виде вклада в имущество компании. При этом другие участники тоже должны будут внести вклады в имущество, но их вклады могут быть символическими (непропорциональными).

Для реализации указанной схемы инвестиционной сделки необходимо, во-первых, соответствующим образом подготовить устав (включить в него, как минимум, условие о непропорциональном внесении участниками вкладов в имущество компании); во-вторых, обеспечить голосование участников «ЗА» непропорциональное внесение вкладов в имущество компании — такое решение можно сделать условно сразу, либо обеспечить его принятие в будущем с помощью корпоративного договора.

Если у вас есть вопросы по оформлению инвестиций или есть запрос на структурирование инвестиционной сделки, можете обращаться по контактным данным, указанным в профиле автора.