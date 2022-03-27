Что такое инфобизнес и инфомошенничество с юридической точки зрения? Как понять, есть ли признаки инфомошенничества в вашем бизнесе — подробный разбор темы от юриста

В этой статье не рассматриваются юридические кейсы, связанные с неуплатой налогов. Здесь всё понятно — не нужно дробить бизнес и нужно платить налоги. Главный интерес вызывают кейсы, связанные именно с инфомошенничеством, то есть обогащением в результате обмана/введения в заблуждение клиентов, потребляющих информационные продукты.
Для начала определимся с понятиями.
Что такое инфобизнес и информационный продукт?
Инфобизнес — это вид предпринимательской деятельности, направленный на извлечение прибыли посредством продажи клиентам информационных продуктов.
Информационный продукт — это информация, предоставление которой выражено либо в виде товара (книга, письменная инструкция, аудио-, видео-, графический контент и так далее), либо в виде услуги (устная консультация, индивидуальное или публичное выступление, и так далее), либо в виде работы (письменная консультация, образовательный курс, результат которого выражен в виде конкретных KPI, и так далее).
То есть способами осуществления инфобизнеса, как и способами осуществления иных видов предпринимательской деятельности, могут быть:
продажа товаров;
оказание услуг;
выполнение работ.
Важно: к лицам, реализующим информационные продукты (в рамках коммерческой-предпринимательской и некоммерческой деятельности), можно отнести любые образовательные учреждения (школы, университеты, институты, учреждения дополнительного образования), частных преподавателей и репетиторов, юристов и юридические компании, бухгалтеров и бухгалтерские компании, налоговых консультантов и любых консультантов вообще, учёных, врачей, писателей, священников и так далее.
То есть информационные продукты реализуются в рамках большого количества "ТРАДИЦИОННЫХ" профессий. Конечно, далеко не все представители таких профессий являются предпринимателями, но реализовывать информационные продукты можно не только в рамках предпринимательской деятельности.
Таким образом, вопрос качества и безопасности реализуемых информационных продуктов касается не только инфобизнесменов, но и представителей многих других "традиционных" профессий.
Однако под самое пристальное внимание общественности попадают в большей степени именно инфобизнесмены нового формата — как правило, реализующие информационные продукты в неточных областях знаний с широким использованием информационных и маркетинговых/рекламных/PR технологий. И это объяснимо тем, что именно они имеют самые широкие охваты и обороты.
Поэтому таким инфобизнесменам нужно быть особенно внимательными и юридически грамотными с точки зрения упаковки и реализации своих информационных продуктов.
Далее разберём признаки мошенничества (инфомошенничества) с точки зрения российского права и триггерные точки, явно указывающие на признаки потенциального инфомошенничества.
Каковы признаки мошенничества в соответствии с российским законодательством?
Поскольку инфомошенничество является разновидностью мошенничества, то в первую очередь нужно разобраться с признаками мошенничества.
Основную юридическую базу, связанную с мошенничеством (инфомошенничеством), составляют:
Гражданский кодекс РФ (определяет виды инструментов предпринимательской деятельности и признаки предпринимательской деятельности);
Уголовный кодекс РФ (определяет признаки преступлений, в частности, мошенничества);
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (уточняет практические аспекты применения норм Уголовного кодекса РФ правоприменительными органами, а именно, судами).
Согласно ст. 159 УК РФ мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Следуя логике УК РФ, инфомошенничество можно определить как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое в связи с реализацией того или иного информационного продукта (продуктов).
Наибольший интерес представляют уточняющие положения указанного Постановления Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 № 48, поскольку именно на него сейчас ориентируются правоприменители, в том числе, «нижестоящие» суды. Так, согласно указанному Постановлению Пленума Верховного суда РФ:
Способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.
Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Ключевым положением указанного Постановления Пленума Верховного суда РФ, определяющим границу между преступлением и не-преступлением [в контексте завладения имуществом в результате обмана/злоупотребления доверием] и связанным с психическим отношением человека к своим действиям, является следующее:
В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.
Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учётом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.
Как видно из приведённых положений, ключевыми критериями мошенничества являются:
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество;
обман или злоупотребление доверием, которые могут быть выражены, в частности, в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, в умолчании об истинных фактах, etc.;
умысел, возникший у лица до получения чужого имущества или права на него, о наличии которого может свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора.
Помимо указанных критериев ключевым критерием является общественная опасность совершённого деяния. Степень общественной опасности определяется в имущественных преступлениях, в том числе, посредством определения стоимости похищенного имущества.
Согласно пункту 30 указанного Постановления Пленума Верховного суда РФ, а также статьи 7.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ, граница стоимости похищенного имущества, разделяющая преступную и непреступную общественную опасность хищения (если оно совершено в первый раз), устанавливается на уровне 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей.
Таким образом, критической суммой ущерба с точки зрения преступной общественной опасности и возможности признания деяния преступлением является сумма в размере 2 500 рублей.
Важно: если кто-то считает, что [уголовно наказуемое] мошенничество сопряжено c большими суммами, то можете ещё раз прочитать предыдущий абзац или изучить указанные положения документов. 2500 рублей — это граница, определяющая преступную общественную опасность (и то, если преступное деяние совершено лицом в первый раз — при повторном совершении деяние будет признано преступным вне зависимости от суммы на основании ст. 158.1 УК РФ).
Каковы признаки инфомошенничества?
Все ранее приведённые признаки мошенничества касаются и инфомошенничества. Но на некоторые из них нужно обратить особое внимание.
Ключевыми признаками, которые наряду с указанными другими могут образовывать состав инфомошенничества, но которые необходимо обозначить в первую очередь (с практической точки зрения), являются:
сознательное сообщение (представление) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений;
заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора.
То есть если инфобизнесмен, реализуя свой информационный продукт, сообщает заведомо ложные сведения (например, о себе, качестве своего информационного продукта, последствиях его потребления клиентом) и не имеет реальной возможности исполнить свои публично или документально выраженные обещания (обязательства), то это с высокой долей вероятности говорит о потенциальном инфомошенничестве.
Почему потенциальном? Потому что мошенником лицо может быть признано только по решению суда, а до этого его действия, даже если они очень похожи на мошенничество, следует рассматривать в контексте не более чем подозрения на мошенничество (или потенциального мошенничества).
Разберём приведённую информацию на конкретных примерах.
Сознательное сообщение (представление) заведомо ложных сведений
Сознательное сообщение (представление) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, может выражаться, например, в следующих формулировках:
"98 процентов выпускников нашего образовательного курса стали миллионерами!"
"Потомственная ведьма вернула в семью более 1000 мужей!"
"Юрист N выиграл более 90 процентов судебных разбирательств!"
При этом, есть формулировки, которые хоть могут быть ложными, но которые нельзя проверить (нельзя доказать, что они ложные). К ним с точки зрения закона практически невозможно предъявить претензии. Например:
"99 процентов выпускников нашего курса стали счастливыми людьми!" (термин "счастливый" — очень размытый термин. Вот, например, человек вышел с курса и 5 минут после этого был счастлив (например, от того, что курс наконец-то закончился) — это вписывается в указанную формулировку. Более того, как проверить, был он счастлив или нет?)
"Потомственная ведьма в 7 колене, которая может управлять стихиями!" (потомственная ведьма берёт стакан воды и выливает воду на землю, достаёт спички и создаёт огонь, берёт землю в руки и бросает её в воздух, берёт шарик и надувает его воздухом — чем не управление стихиями? Вопрос с потомственностью в 7 колене ещё более простой: да, были бабки и прабабки (7 колен), да владели магией — вон каких классных дедов и прадедов себе в мужья взяли, чем не магия?)
"Юрист N побеждает в суде каждый раз, когда правда на стороне клиента!" (безотказная формулировка, к которой нельзя придраться, поскольку если суд выиграл клиент, то правда была на его стороне, а если суд клиент проиграл, то правда была не на его стороне)
Как видно, даже ложную информацию можно предоставлять разными способами с разными юридическими последствиями. На практике немало инфобизнесменов сами закапывают себя, предоставляя ложные сведения, которые можно проверить. Если инфобизнесмен предоставляет публике (клиентам) такую [ложную] информацию, то он делает первый важный шаг в сторону инфомошенничества.
Невозможность исполнения условий договора
Предоставление ложной информации является важным критерием, указывающим на потенциальное инфомошенничество. Но критерий возможности исполнения условий договора (оферты, рекламы) ещё более важный и часто более конкретный (предметный).
Условия договора (оферты, рекламы), которые лицо заведомо не может исполнить, могут выражаться, например, в следующих формулировках (призывах):
"После прохождения нашего курса вы станете миллионером в течение 1 года!" (практически невозможно сделать всех выпускников курса миллионерами в течение 1 года, если они не были миллионерами до курса и если их было, как минимум, несколько)
"Потомственный врач за 3 сеанса избавит вас от всех болезней!" (каким бы талантливым ни был врач, практически невозможно избавить человека от всех болезней за 3 сеанса)
"Юрист N вернёт вам ваше предприятие в течение 1 года!" (каким бы талантливым ни был юрист, решение вопроса возврата предприятия зависит не только от юриста, а от множества других факторов, которые в легальном поле юрист не может определять)
При этом, есть условия, которые хоть заведомо и невозможно исполнить, но это невозможно доказать до тех пор, пока есть гипотетическая возможность их исполнения (такой вот информационный кот Шрёдингера). Например:
"После прохождения нашего курса вы станете миллионером!" (не оговорено в какие сроки человек станет миллионером, фактически у него для этого есть вся жизнь и это может произойти через много лет, а сейчас нет возможности опровергнуть такую возможность)
"После визита к потомственному врачу N вы избавитесь от всех болезней" (также не оговорены сроки, поэтому хоть реально это и невозможно исполнить, но существует гипотетическая возможность реализации такого сценария)
"Юрист N обязательно вернёт вам ваше предприятие!" (также не оговорены сроки, поэтому возможность реализации такого сценария может иметь место очень долгое время)
Важно
(1) указанные формулировки приведены для примера, юридически значимую их оценку в каждом конкретном случае может дать только суд, который исходя из фактических обстоятельств дела может прийти к выводу, что указанное обязательство должно было быть выполнено в разумные сроки;
(2) приведение ложной информации и (или) обязательств (обещаний), которые заведомо невозможно было исполнить не в договоре, а, например, в рекламных кампаниях, исходя из фактических обстоятельств дела может быть воспринято судом как часть договорных обязательств, поскольку такое обещание хоть и не было закреплено в договоре, но определяющим образом повлияло на принятие клиентами решения о приобретении информационного продукта.
Вывод: с точки зрения юридической безопасности ни в коей степени не стоит указывать ни в договорах, ни в рекламных/маркетинговых/PR-кампаниях, ни в переписке с клиентами ложные сведения и(или) невыполнимые обещания (обязательства), поскольку именно они в первую очередь являются триггерными точками, определяющими факт (инфо)мошенничества (если наряду с ними имеет место хищение имущества и иные признаки состава преступления).
Таким образом, если в договоре и(или) в рекламных/маркетинговых/PR-кампаниях и(или) в переписке с клиентов и(или) посредством иного средства коммуникации с клиентом нет обмана или введения клиента в заблуждение, а равно — нет обязательств, которые являются заведомо невыполнимыми, а равно — нет умысла, направленного на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшего у лица до получения чужого имущества или права на него, то вероятность признания лица (инфо)мошенником стремится к нулю.
И наоборот, если имеют место указанные обстоятельства, то вероятность признания лица (инфо)мошенником высока.
Справедлива ли критика инфобизнесменов и какие юридические последствия могут настигнуть их критиков?
Есть несколько "железобетонных" тезисов, которые следует учитывать справедливым и законопослушным людям при возникновении желания покритиковать (особенно публично) того или иного инфобизнесмена:
(1) Презумпция невиновности. Статья 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ гласит:
Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.
Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
(2) Ценность продукта определяется самим клиентом и является субъективной. Если какой-либо продукт не ценен для одного человека, то это не означает, что он не ценен для другого человека
Этот тезис необходимо перечитать людям, критикующим инфобизнесменов за то, что они продают "воздух" (да ещё за такие деньги) и что ту или иную информацию можно найти самостоятельно в интернете.
Ценность информации может заключаться в её структурировании и предоставлении в удобном и понятном виде. Например, законодательство и судебная практика доступны для изучения любому человеку, однако люди обращаются к юристам за консультациями, поскольку сами не могут разобраться в такой информации. То же самое обстоит и с любым другим видом информации, в том числе, касающимся психологии, методов достижения успеха на том или ином поприще и так далее.
Если для одного человека информация или способ её предоставления не являются ценными, то это НЕ ОЗНАЧАЕТ, что они не представляют ценности для другого человека.
Ценность того или иного товара, работы или услуги всегда является субъективной (только сам человек вправе оценивать для себя ценность товара, работы или услуги). Именно поэтому существует такой принцип гражданского законодательства, как свобода договора.
Люди имеют разные возможности, способности, физиологические особенности, которые определяют разные их потребности и клиентские предпочтения. И несправедливо обесценивать продукт за то, что кто-то не видит в нём ценности (потребности), когда как кто-то ценность в нём видит и испытывает в нём потребность.
(3) Один из главных постулатов ЛОГИКИ: отсутствие доказательства не является доказательством отсутствия
Если отсутствует доказательство того, что продукт работает, то это не означает то, что он не работает.
Например, невозможно доказать, что тот или иной иной визит к психологу, психотерапевту, коучу, преподавателю, тарологу, астрологу, в церковь, синагогу, мечеть или иное религиозное учреждение помог человеку достичь той или иной жизненной цели. Однако также невозможно доказать, что такая жизненная цель была бы достигнута в указанные сроки без указанного визита.
Жизнь слишком сложна и витиевата, чтобы утверждать, что та или иная информация применительно к тому или иному человеку является бесполезной.
Отсутствие доказательства не является доказательством отсутствия — это неопровержимый постулат логики, в том числе, благодаря которому в современном обществе рациональные и практичные люди могут верить в сверхъестественное.
Право человека на свободу совести и вероисповедания, закреплённое в статье 28 Конституции России и статье 18 "Всеобщей декларации прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948), также в некоторой степени основано на указанном постулате, поскольку отсутствие доказательства истинности (эффективности) тех или иных моральных, нравственных, духовных взглядов не может свидетельствовать о их ложности (неэффективности).
Поэтому очень сомнительным с юридической точки является зрения запрет деятельности тарологов, экстрасенсов, астрологов и прочих "эзотериков", о котором всё больше начинают говорить в российском информационном пространстве.
Даже если предположить (исключительно в целях логических изысканий), что инфопродукты "эзотериков" не являются "объективно" истинными, то это не отменяет вероятности наличия у таких продуктов субъективной пользы для того или иного клиента, выраженной в успокаивающем или мотивирующем (терапевтическом) эффекте. А если такой эффект имеет место, то уже этого достаточно для того, чтобы указанные продукты признавались ценными и допустимыми на уровне общественного дискурса.
(4) Лицензировать ту или иную деятельность могут только эксперты, сами профессионально разбирающиеся в рассматриваемой деятельности
Здесь претензии критиков о том, что невозможно доказать полезность, истинность, эффективность тех или иных инфопродуктов работают против самих критиков. Поскольку если нет критериев "объективной " оценки тех или иных инфопродуктов, то их невозможно "объективно" оценить, а значит невозможно лицензировать!
Лицензировать можно только то, что можно оценить с точки зрения конкретных, объективно выраженных показателей. А многие инфопродукты, в принципе, не поддаются такой оценке. Как, например, можно оценить и лицензировать инфопродукт под названием "мышление миллионера"? Да, допустим, потребители инфопродукта в течение нескольких лет после прохождения курса не стали миллионерами, но кто может гарантировать, что, во-первых, они не станут миллионерами позже (ведь изменение ментальных и поведенческих паттернов - это очень длительный процесс), а, во-вторых, почему мышление миллионера должно сделать миллионером носителя такого мышления, а не его ребёнка, например (а что если путь миллионера начинается с самого детства и если родитель прошёл такой курс, то это может повысить вероятность правильного развития ребёнка)? Риторический вопрос, ответ на который очевиден (поэтому и не требует ответа).
(5) Репутация гражданина подлежит судебной защите, а доказать сведения, её порочащие, обязан распространитель таких сведений. Статья 152 Гражданского кодекса РФ гласит, что:
Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.
Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.
Поскольку доказать истинность и эффективность тех или иных инфопродуктов часто не представляется возможным, то лица, распространяющие сведения, порочащие репутацию того или иного бизнесмена, при предъявлении таким инфобизнесменом иска о защите репутации, с очень большой вероятностью проиграют суд и будут обязаны опровергнуть порочащие сведения и(или) возместить причинённые инфобизнесменом убытки и(или) выплатить ему компенсацию морального вреда.
Поэтому предполагаю, что с развитием масштабов инфобизнеса, количество исков о защите репутации инфобизнесменов, будет увеличиваться.
Выводы
(1) Инфобизнес является легальным и старейшим видом предпринимательской деятельности, является ценным для развития рынка и общества, к инфобизнесу относится также реализация юридических, бухгалтерских, образовательных, здравоохранительных и иных инфопродуктов.
(2) Нарушение норм законодательства одним инфобизнесменом не является обоснованным основанием для критики остальных (других) инфобизнесменов.
(3) Необоснованная критика инфобизнесменов может повлечь для критиков соответствующие негативные юридические последствия.
(4) Если какой-либо инфопродукт не содержит ценности в восприятии одних людей, то это не означает, что он не содержит ценности для других людей (целевой аудитории).
(5) Российской правовой системой установлены критерии мошенничества (инфомошенничества) и наречение того или иного бизнесмена "инфомошенником" без соответствующего приговора суда не является законным и может повлечь наступление соответствующих юридических последствий.
(6) Ключевыми признаками (красными флагами), исходя из которых деятельность того или иного инфобизнесмена может быть признана мошенничеством, являются:
хищение имущества посредством обмана или введения клиентов в заблуждение;
обязательства (обещания), которые являются заведомо невыполнимыми;
умысел, направленный на [противоправное] хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество.
(7) Большое количество инфопродуктов не имеет объективных критериев для оценки, а значит деятельность по их реализации, в принципе, не может подлежать лицензированию.
Если у есть вопрос по теме статьи или запрос на проверку инфопродуктов на предмет наличия в нём юридических рисков, можете обращаться по следующим контактным данным:
t.me/eriabov evrcapital@gmail.com +7 (987) 207 73 80
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