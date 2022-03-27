Что такое инфобизнес и инфомошенничество с юридической точки зрения? Как понять, есть ли признаки инфомошенничества в вашем бизнесе — подробный разбор темы от юриста

Есть несколько "железобетонных" тезисов, которые следует учитывать справедливым и законопослушным людям при возникновении желания покритиковать (особенно публично) того или иного инфобизнесмена:

(1) Презумпция невиновности. Статья 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ гласит:

Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

(2) Ценность продукта определяется самим клиентом и является субъективной. Если какой-либо продукт не ценен для одного человека, то это не означает, что он не ценен для другого человека

Этот тезис необходимо перечитать людям, критикующим инфобизнесменов за то, что они продают "воздух" (да ещё за такие деньги) и что ту или иную информацию можно найти самостоятельно в интернете.

Ценность информации может заключаться в её структурировании и предоставлении в удобном и понятном виде. Например, законодательство и судебная практика доступны для изучения любому человеку, однако люди обращаются к юристам за консультациями, поскольку сами не могут разобраться в такой информации. То же самое обстоит и с любым другим видом информации, в том числе, касающимся психологии, методов достижения успеха на том или ином поприще и так далее.

Если для одного человека информация или способ её предоставления не являются ценными, то это НЕ ОЗНАЧАЕТ, что они не представляют ценности для другого человека.

Ценность того или иного товара, работы или услуги всегда является субъективной (только сам человек вправе оценивать для себя ценность товара, работы или услуги). Именно поэтому существует такой принцип гражданского законодательства, как свобода договора.

Люди имеют разные возможности, способности, физиологические особенности, которые определяют разные их потребности и клиентские предпочтения. И несправедливо обесценивать продукт за то, что кто-то не видит в нём ценности (потребности), когда как кто-то ценность в нём видит и испытывает в нём потребность.

(3) Один из главных постулатов ЛОГИКИ: отсутствие доказательства не является доказательством отсутствия

Если отсутствует доказательство того, что продукт работает, то это не означает то, что он не работает.

Например, невозможно доказать, что тот или иной иной визит к психологу, психотерапевту, коучу, преподавателю, тарологу, астрологу, в церковь, синагогу, мечеть или иное религиозное учреждение помог человеку достичь той или иной жизненной цели. Однако также невозможно доказать, что такая жизненная цель была бы достигнута в указанные сроки без указанного визита.

Жизнь слишком сложна и витиевата, чтобы утверждать, что та или иная информация применительно к тому или иному человеку является бесполезной.

Отсутствие доказательства не является доказательством отсутствия — это неопровержимый постулат логики, в том числе, благодаря которому в современном обществе рациональные и практичные люди могут верить в сверхъестественное.

Право человека на свободу совести и вероисповедания, закреплённое в статье 28 Конституции России и статье 18 "Всеобщей декларации прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948), также в некоторой степени основано на указанном постулате, поскольку отсутствие доказательства истинности (эффективности) тех или иных моральных, нравственных, духовных взглядов не может свидетельствовать о их ложности (неэффективности).

Поэтому очень сомнительным с юридической точки является зрения запрет деятельности тарологов, экстрасенсов, астрологов и прочих "эзотериков", о котором всё больше начинают говорить в российском информационном пространстве.

Даже если предположить (исключительно в целях логических изысканий), что инфопродукты "эзотериков" не являются "объективно" истинными, то это не отменяет вероятности наличия у таких продуктов субъективной пользы для того или иного клиента, выраженной в успокаивающем или мотивирующем (терапевтическом) эффекте. А если такой эффект имеет место, то уже этого достаточно для того, чтобы указанные продукты признавались ценными и допустимыми на уровне общественного дискурса.

(4) Лицензировать ту или иную деятельность могут только эксперты, сами профессионально разбирающиеся в рассматриваемой деятельности

Здесь претензии критиков о том, что невозможно доказать полезность, истинность, эффективность тех или иных инфопродуктов работают против самих критиков. Поскольку если нет критериев "объективной " оценки тех или иных инфопродуктов, то их невозможно "объективно" оценить, а значит невозможно лицензировать!

Лицензировать можно только то, что можно оценить с точки зрения конкретных, объективно выраженных показателей. А многие инфопродукты, в принципе, не поддаются такой оценке. Как, например, можно оценить и лицензировать инфопродукт под названием "мышление миллионера"? Да, допустим, потребители инфопродукта в течение нескольких лет после прохождения курса не стали миллионерами, но кто может гарантировать, что, во-первых, они не станут миллионерами позже (ведь изменение ментальных и поведенческих паттернов - это очень длительный процесс), а, во-вторых, почему мышление миллионера должно сделать миллионером носителя такого мышления, а не его ребёнка, например (а что если путь миллионера начинается с самого детства и если родитель прошёл такой курс, то это может повысить вероятность правильного развития ребёнка)? Риторический вопрос, ответ на который очевиден (поэтому и не требует ответа).

(5) Репутация гражданина подлежит судебной защите, а доказать сведения, её порочащие, обязан распространитель таких сведений. Статья 152 Гражданского кодекса РФ гласит, что:

Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.

Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.

Поскольку доказать истинность и эффективность тех или иных инфопродуктов часто не представляется возможным, то лица, распространяющие сведения, порочащие репутацию того или иного бизнесмена, при предъявлении таким инфобизнесменом иска о защите репутации, с очень большой вероятностью проиграют суд и будут обязаны опровергнуть порочащие сведения и(или) возместить причинённые инфобизнесменом убытки и(или) выплатить ему компенсацию морального вреда.

Поэтому предполагаю, что с развитием масштабов инфобизнеса, количество исков о защите репутации инфобизнесменов, будет увеличиваться.