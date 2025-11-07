Как завести нового партнера в бизнес — 5 основных способов введения партнера в компанию, их особенности, достоинства и недостатки

В связи с тем, что большинство компаний в России оформлены в виде ООО, изложенное в статье в большей степени будет касаться именно этой организационно-правовой формы юридических лиц.

через создание в компании (бизнесе) казначейской доли — доли, принадлежащей самой компании — и продажу такой казначейской доли новому партнёру.

через продажу владельцем компании доли в бизнесе (компании) новому партнёру по номинальной или иной, отличающейся от рыночной, стоимости;

Особенности, достоинства и недостатки 5 указанных способов заведения нового партнёра в бизнес (компанию)

1. Продажа владельцем/совладельцем компании доли в бизнесе (компании) новому партнёру по номинальной или иной, отличающейся от рыночной, стоимости

Данный способ заведения нового партнёра в бизнес долгое время был очень популярен из-за простоты и относительно низких финансовых затрат. Достаточно было оформить нотариальный договор купли-продажи доли в уставном капитале компании по номинальной или иной низкой стоимости, получить отказы от преимущественного права покупки доли другими участниками компании (если такие участники в компании присутствуют)(кстати, с недавнего времени в уставе компании можно отказаться от преимущественного права покупки доли другими участниками) и завести нового партнёра в компанию. Однако Федеральным законом от 08.08.2024 г. № 259-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс РФ — и с 2025 года покупатель доли в уставном капитале ООО должен платить НДФЛ с разницы между расходами на приобретение доли ООО и её рыночной стоимостью (почитать подробно об этом можно здесь). То есть начиная с 2025 года продавец доли и покупатель доли разделяют налоговое бремя, связанное с куплей-продажей доли. Указанные налоговые поправки в значительной степени снизили популярность данного способа заведения нового партнёра в бизнес. В связи с чем большую популярность получили другие способы.

2. Продажа владельцем/совладельцем компании доли в бизнесе (компании) новому партнёру по рыночной стоимости

Данный способ заведения нового партнёра в бизнес менее популярен по сравнению с указанным ранее, поскольку покупателю (новому партнёру) здесь нужно оплатить рыночную стоимость доли в компании, что нередко является для покупателя довольно большим бременем. Однако если у нового партнёра есть средства на выкуп доли по рыночной стоимости, то данный способ заведения партнёра в компанию будет приемлемым при условии, что все заинтересованные лица согласны с тем, что уплачиваемые покупателем доли денежные средства поступят в собственность продавца доли-участника компании, а не самой компании. То есть выкуп доли будет по модели cash-out, а не cash-in. Конечно, при продаже доли по рыночной стоимости также нужно соблюсти преимущественное право покупки доли другими участниками компании, при условии, если такие участники в компании есть и при условии, если устав компании предусматривает наличие такого права. Налоговое бремя здесь полностью лежит на продавце доли, то есть он обязан уплатить НДФЛ от суммы полученных от продажи доли денежных средств, если нет оснований для применения налогового вычета.

3. Дарение владельцем компании доли в бизнесе (компании) новому партнёру

Данный способ заведения нового партнёра в бизнес (компанию) применяется довольно редко в связи с безвозмездным характером сделки и возложением налогового бремени на приобретателя доли — приобретатель доли-физическое лицо в таком случае обязан уплатить НДФЛ, если нет оснований для налогового вычета (например, если стороны сделки дарения не являются членами семьи или близкими родственниками). Достоинством данного способа является его высокая скорость, поскольку (1) даже если уставом компании предусмотрено преимущественное право покупки доли другими участниками компании, то при дарении его соблюдать не надо, поскольку дарение — не является продажей, (2) сделка дарения довольно быстро оформляется в нотариуса и не является сложной с точки зрения её структурирования.

4. Введение нового партнёра в бизнес (компанию) и предоставление ему доли в бизнесе (компании) через внесение таким партнёром вклада в уставный капитал компании и увеличение уставного капитала компании

Данный способ заведения нового партнёра в бизнес является самым популярным и востребованным на практике, поскольку именно через него чаще всего деньги входящего в бизнес нового партнёра поступают в собственность компании (cash-in). Достоинством данного способа является то, что деньги нового партнёра сразу поступают в собственность самой компании без каких-либо значимых налоговых последствий. Особенностью данного способа является то, что в результате входа в компанию нового партнёра доли всех других участников компании размываются [пропорционально их долям]. Условным недостатком данного способа является довольно сложная процедура оформления входа партнёра в компанию: нужно оформить заявление партнёра о принятии его в компанию, протокол общего собрания/решение единственного участника об увеличении уставного капитала компании, новую редакцию устава компании (чаще всего), заявление по форме Р13014, правильно рассчитать изменение долей участников компании и так далее. Стоит отдельно отметить, что не смотря на обилие информации (в том числе, моих статьей по данной теме), в обществе часто бытует мнение, что уставный капитал компании всегда увеличивается на сумму вносимых партнёром в компанию денег, а доли других партнёров в компании размываются соразмерно вносимому вкладу. Однако это нет так! Уставный капитал компании увеличивается настолько, насколько решили единогласно все участники компании, а сумма вклада в уставный капитал компании может значительно превышать сумму, на которую будет увеличиваться уставный капитал. Иными словами, если, например, вклад в компанию будет равен 1 миллиарду рублей, то абсолютно легально можно ввести в компанию нового партнёра и увеличить уставный капитал не на 1 миллиард рублей, а на 1 тысячу рублей (при этом остальная сумма также поступит в компанию, но не будет участвовать в размытии). Данное правило прямо предусмотрено законодательством.

5. Создание в компании (бизнесе) казначейской доли — доли, принадлежащей самой компании — и продажа такой казначейской доли новому партнёру