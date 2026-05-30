Как продать долю в бизнесе, частые ошибки при продаже доли в бизнесе

Продажа доли в бизнесе - сложная сделка, в которой нужно учитывать множество тонких нюансов. В статье разберем, как оформить продажу доли в бизнесе в зависимости от того, в какой форме действует бизнес, и какие ошибки наиболее часто встречаются в этой сфере на практике.

Вид сделки купли-продажи бизнеса в зависимости от формы бизнеса

Вид сделки купли-продажи доли в бизнесе зависит от того, в какой форме действует бизнес. Фактическая купля-продажа доли в бизнесе не обязательно должна выглядеть как формальный договор купли-продажи доли в бизнесе — для целей фактической купли-продажи доли в бизнесе могут применяться и иные юридические инструменты (схемы). Рассмотрим способы фактической купли-продажи доли в бизнесе.

ООО: Если бизнес действует в форме ООО, то продажа доли в бизнесе, как правило, оформляется либо (1) через договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО, либо (2) через приобретение доли новым бизнес-партнёром в результате внесения им вклада при увеличении уставного капитала ООО.

Ключевая разница между этими 2 видами сделок продажи доли в бизнесе состоит в том, что: в первом случае деньги от продажи доли в бизнесе достаются продавцу доли — чаще всего это участник ООО (исключение: если продаётся казначейская доля, то продавцом такой доли выступает само ООО, подробно об этом можно почитать здесь), во втором случае деньги от продажи доли в бизнесе поступают в само ООО. Когда деньги достаются не самому ООО — это продажа по модели cash out, когда деньги поступают в само ООО, то это продажа доли по модели cash in.

И договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО (за исключением договора купли-продажи казначейской доли), и увеличение уставного капитала ООО оформляются нотариально.

АО: Если бизнес оформлен на АО, то как и в случае с ООО, продажа доли в бизнесе здесь осуществляется либо (1) через куплю-продажу акций, либо (2) через вхождение в бизнес нового акционера в результате размещения дополнительных акций и их приобретения новым акционером.

ИП: Если бизнес оформлен на ИП, то в таком случае фактическая продажа доли в бизнесе оформляется либо (1) через договор инвестиционного займа — при котором покупатель вносит выкупную сумму, оформляемую как инвестиционный заём, а затем получает возврат инвестиций в виде процента от части прибыли бизнеса, либо (2) через заключение договора простого товарищества между продавцом и покупателем доли в бизнесе, либо (3) через создание покупателем и продавцом совместного ООО (или другого хозяйственного общества) и перевод бизнеса на такое ООО.

Другие организационно-правовые формы ведения бизнеса здесь мы рассматривать не будем по причине того, что они очень скудно представлены в российской юрисдикции.

Документы, которые рекомендуется составить при купле-продаже доли в бизнесе

Помимо основной сделки купли-продажи доли в бизнесе, которая зависит от организационно-правовой формы бизнеса, и которая может быть выражена либо в виде договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО/акций АО, либо в виде заявления приобретателя доли о его принятии в ООО + решения об увеличении уставного капитала ООО и принятии вклада от приобретателя доли, либо в виде договора инвестиционного займа, etc., на практике нередко требуется оформление и других сопутствующих (обеспечивающих) документов. Рассмотрим такие документы.

1. Терм-шит

В период ведения переговоров и до заключения основной сделки купли-продажи доли в бизнесе, стороны иногда заключают договор терм-шит, в котором обозначаются намерения сторон вступить в будущую сделку на тех или иных условиях, прописывается порядок согласования конкретных условий будущей сделки, порядок ведения переговоров и распределения расходов на это, порядок ознакомления с документацией, деталями бизнеса и правовым статусом покупателя/продавца, порядок передачи конфиденциальной информации и условия её неразглашения, порядок определения структуры будущей сделки, прописываются ограничения для той или иной стороны по ведению переговоров с третьими лицами в период подготовки к сделке, ограничения/запреты для той или иной стороны по совершению ею тех или иных действий, юридические санкции за нарушение условий терм-шита и так далее.

Терм-шит не является обязательным документом, однако его оформление может быть очень полезным для сторон будущей сделки. Терм-шит нотариально оформлять не обязательно.

Терм-шит может оформляться при продаже доли в бизнесе, оформленного как на ООО, так и на АО и ИП.

2. Устав ООО/АО

Поскольку при приобретении доли в бизнесе, оформленного на ООО/АО, покупатель становится участником такого ООО/АО и тем самым вовлекается в систему корпоративного управления бизнесом (корпоративную структуру бизнеса), то его напрямую начинают касаться положения устава такого ООО/АО.

Чтобы покупателю быть уверенным в надлежащей защите своих прав как [будущего] совладельца бизнеса и не столкнуться с неприемлемыми для него условиями ведения дел в компании, перед заключением сделки купли-продажи доли в бизнесе, покупателю необходимо очень внимательно ознакомиться с уставом ООО/АО и при необходимости добиться внесения в устав значимых для него правок (изменений).

Как правило, внесение правок в устав/регистрация новой редакции устава ООО/АО осуществляется совместно с заключением основной сделки купли-продажи доли в бизнесе.

Для того, чтобы понимать, на какие положения устава ООО/АО нужно обратить внимание перед заключением сделки купли-продажи доли в бизнесе, можно, например, использовать этот перечень из 50 вопросов бизнес-партнёру.

Ознакомление с уставом является обязательным действием при подготовке к сделке купли-продажи доли в бизнесе, внесение правок в устав (подготовка новой версии устава) является действием рекомендованным/обязательным в зависимости от состояния актуальной версии устава компании на момент подготовки к сделке купли-продажи доли в бизнесе.

3. Корпоративный договор

Корпоративный договор — это документ, который наряду с уставом ООО/АО защищает права и интересы сторон сделки купли-продажи доли в бизнесе. Корпоративный договор и устав не заменяют друг друга, они действуют совместно и, можно сказать, взаимно дополняют друг друга.

Корпоративный договор не является обязательным документом, однако на практике при продажи доли в бизнесе, оформленного на ООО или АО, оформляется в большинстве случаев.

Корпоративный договор направлен на установление временных ограничений/запретов, а также особых условий осуществления корпоративных прав и обязанностей, выгодных сторонам сделки.

Корпоративный договор может включать в себя, например, следующие условия: запрет на отчуждение участником ООО/АО доли/акций в течение определённого времени, ограничение по одобрению крупных сделок в компании без письменного согласия покупателя доли в бизнесе, голосование на общем собрании участников/акционеров по тому или иному вопросу в строгом соответствии с указаниями того или иного бизнес-партнёра, ограничение по смене генерального директора ООО/АО без письменного согласия покупателя доли в бизнесе и так далее.

Корпоративный договор при купле-продаже доли в бизнесе, как отмечалось ранее, оформляется не всегда, порой для обеспечения прав и интересов сторон сделки бывает достаточно устава ООО/АО. Однако корпоративный договор нередко является полезным для сторон сделки документом и его оформление рекомендуется. Конкретное решение по оформлению корпоративного договора принимается на основании условий сделки купли-продажи доли бизнеса и договорённостей будущих партнёров о тех или иных особенностях совместного ведения дел.

Корпоративный договор нотариально оформлять не требуется. Подробно почитать об оформлении корпоративного договора можно здесь и здесь.

4. Опцион

Опцион является очень популярным и востребованным документом в сделках купли-продажи доли в бизнесе, он призван максимально защитить интересы продавца и покупателя доли в бизнесе.

Например, если покупатель приобретает долю в бизнесе с рассрочкой/отсрочкой платежей, то в случае просрочки/неуплаты платежей покупателем, продавец доли в бизнесе с помощью опциона может очень быстро и во внесудебном порядке через нотариуса вернуть себе ранее проданную и неоплаченную покупателем долю в бизнесе. Так опцион может быстро и эффективно защитить интересы продавца в сделке купли-продажи доли в бизнесе.

Опцион может также защитить интересы покупателя. Так, например, если покупатель после приобретения доли в бизнесе убедится в том, что обозначенные продавцом показатели бизнеса оказались ложными, то с помощью опциона покупатель может быстро и во внесудебном порядке вернуть продавцу приобретённую ранее долю в бизнесе, а также — в случае, если покупатель позаботится об этом заранее, быстро и во внесудебном порядке вернуть ранее уплаченную продавцу денежную сумму.

Опцион не является обязательным документом в структуре сделки купли-продажи доли в бизнесе, однако его заключение рекомендуется в случаях, когда есть вероятность, что покупатель или продавец бизнеса могут не исполнить свои обязательства после заключения сделки купли-продажи доли в бизнесе, либо когда есть вероятность, что кто-то из них предоставил ложные сведения, значимые для сделки купли-продажи доли в бизнесе, либо в иных случаях, когда имеет место вероятность того, что будущие бизнес-партнёры могут не сработаться и нужно будет быстро вывести из бизнеса кого-либо из них.

Опцион на долю в уставном капитале ООО оформляется нотариально.

Подробно о том, как опцион работает на практике, можно почитать здесь и здесь.

5. Наследственный договор

Наследственный договор является аналогом завещания, однако завещание — это односторонняя сделка, об оформлении и отмене которой могут не знать наследники, а наследственный договор — это двусторонняя/многосторонняя сделка, в оформлении которой участвуют наследники и об отмене которой уведомляются наследники.

Наследственный договор в структуре сделки купли-продажи доли в бизнесе оформляется, например, для того, чтобы обеспечить [наследственный] переход доли в бизнесе от покупателя доли обратно к продавцу в случае смерти покупателя, который при жизни не успел оплатить купленную долю в бизнесе в рамках отсрочки/рассрочки платежей.

Поскольку действие опциона после смерти его участника в российской юрисдикции в настоящее время не отрегулировано чётко, то наследственный договор позволяет снять риски ухода неоплаченной доли в бизнесе третьим лицам — наследникам покупателя, не имеющим отношения к бизнесу.

Наследственный договор оформляется нотариально.

Подробно о наследственном договоре можно почитать здесь.

Частые ошибки при продаже доли в бизнесе

1. Покупатель доли в бизнесе не проверяет состояние бизнеса, состояние документации бизнеса, например, покупатель доли в бизнесе не изучает устав ООО/АО, в форме которого действует бизнес, а впоследствии сталкивается с тем, что его интересы не учитываются при принятии тех или иных важных бизнес-решений.

2. Продавец доли в бизнесе не предоставляет письменные заверения/гарантии о том, что бизнес имеет те или иные показатели/характеристики (например, размер выручки, размер чистой прибыли, объём выпускаемого в сутки товара, размер задолженности бизнеса, наличие патентов и так далее).

3. За нарушение тех или иных обязательств в сделке не предусматривается юридическая ответственность для виновной стороны.

4. Доля в бизнесе продаётся с отсрочкой/рассрочкой платежей, но не предусматривается защита от неуплаты, например, в виде опциона.

5. Продавец доли в бизнесе, принимая в бизнес покупателя доли в бизнесе, не создаёт юридическую защиту от неадекватности покупателя доли в бизнесе, например, защиту в виде опциона, по которому проданную долю можно вернуть обратно в случае, если, например, покупатель доли в бизнесе начнёт заниматься гринмейлом.

6. При продаже доли в бизнесе не учитывается мнение о такой сделке со стороны других участников бизнеса (миноритариев) — в результате после оформления сделки часто возникает конфликт между покупателем доли в бизнесе и другими участниками бизнеса. Даже миноритарии могут создать внутренние проблемы в бизнесе, поэтому согласование с ними всех документов сделки-купли продажи доли необходимо (очень рекомендуется), если, конечно, заранее не была установлена защита от выражения ими недовольства (такая защита может быть установлена посредством устава компании или корпоративного договора с миноритариями).

7. Продавец и покупатель доли в бизнесе не договариваются о том, как будут распределяться их роли в бизнесе в будущем, как будут вестись ими совместные дела, как будут распределяться их доходы/расходы в бизнесе в тех или иных неординарных ситуациях, не определяются личные/бизнес границы и так далее.

8. Те или иные договорённости продавца и покупателя доли в бизнесе не оформляются письменно-юридически, например, не закрепляются в сделке-купли продажи доли или уставе компании или корпоративном договоре или опционе и так далее. Каждая договорённость сторон сделки должна быть отражена в том или ином документе, в противном случае, создаётся очень высокая вероятность конфликта.

9. Продавец и покупатель доли в бизнесе при оформлении сделки купли-продажи доли в бизнесе используют “типовые документы”, добытые, например, в интернете или у знакомых, при этом такие “типовые документы” совершенно не учитывают специфику бизнеса и/или не учитывают специфику договорённостей сторон сделки. В результате использования таких “типовых документов” очень часто впоследствии возникают конфликты между бизнеса-партнёрами.

10. Неправильный выбор структуры сделки купли-продажи доли в бизнесе. Например, продавец и покупатель бизнеса договорились, что половина суммы от покупки доли должна отойти продавцу доли, а другая половина суммы должна пойти на развитие бизнеса и официально поступить в саму компанию (например, ООО), но при этом оформляют только договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО. Чтобы исполнить договорённость, нужна комбинированная структура сделки, например: договор купли-продажи части доли + увеличение уставного капитала ООО на основании внесении вклада покупателя, либо договор купли-продажи части доли + непропорциональное внесение вкладов в имущество ООО (если это предусмотрено уставом ООО), etc. Определение правильной структуры сделки — это залог успешности сделки.

