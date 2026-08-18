Как оформить конвертируемый заём с участием ООО-заёмщика и сразу нескольких займодавцев (инвесторов) — рассказывает корпоративный юрист

Абсолютное большинство сделок конвертируемого займа оформляется с участием одного займодавца. Однако на практике встречаются случаи, когда необходимо оформить конвертируемый заём с участием сразу нескольких займодавцев. В таких ситуациях сделка значительно усложняется и появляются новые важные нюансы, которые нужно учитывать. В статье разберем их.

Что такое конвертируемый заём:

Конвертируемый заём — это договор, по которому займодавец, предоставляя заём компании (ООО/АО), приобретает право вместо возврата всей суммы займа или части займа (вместе с процентами или без них) получить долю/акции компании-заёмщика.

Договор конвертируемого займа регулируется ст. 19.1 Федерального закона об ООО и ст. 32.3 Федерального закона об АО. В основу конвертируемого займа может быть положен простой или инвестиционный заём. Подробно об этом можно почитать здесь.

Рассмотрим договор конвертируемого займа, при котором заёмщиком выступает ООО (по причине популярности именно этой организационно-правовой формы юридического лица).

Для оформления конвертируемого займа в отношении заёмщика-ООО требуется составление следующих документов:

непосредственно сам договор конвертируемого займа; заявление займодавца о принятии его в ООО и внесении им вклада (если займодавец уже является участником ООО, то — заявление займодавца о внесении им дополнительного вклада), в счёт внесения которого будет осуществляться зачёт денежных требований займодавца к ООО по обязательствам из договора конвертируемого займа; предварительное согласие общего собрания участников ООО (единственного участника ООО) на заключение договора конвертируемого займа, оформляемое в виде решения об увеличении уставного капитала ООО на основании заявления займодавца о принятии его в ООО и внесении им вклада (если займодавец уже является участником ООО, то — на основании заявления займодавца о внесении дополнительного вклада), в счёт внесения которого будет осуществляться зачёт денежных требований займодавца к ООО по обязательствам из договора конвертируемого займа.

Может ли в сделке конвертируемого займа участвовать сразу несколько займодавцев (инвесторов)?

Законодательство, а именно ст. 19.1 Федерального закона об ООО, не запрещает оформлять сделку конвертируемого займа с участием сразу нескольких займодавцев (инвесторов).

При этом, участие в сделке конвертируемого займа сразу нескольких займодавцев (инвесторов) может несколько усложнить сделку, поскольку участие нескольких займодавцев порождает возможную ситуацию, когда кто-то из займодавцев уже конвертировал требование по займу в долю в компании, а другие займодавцы — ещё нет, и к моменту выставления ими требования о конвертации в компании будет уже другой состав участников, нежели на момент оформления конвертируемого займа (как минимум, плюс 1 новый участник — займодавец, который первый реализовал конвертацию).

Таким образом, у нотариуса может возникнуть резонный вопрос, который в настоящее время не урегулирован законодательно (если бы вопрос был урегулирован, то он бы не возникал) — если предварительное согласие общего собрания участников ООО на заключение конвертируемого займа выдавалось одним составом участников компании, а на момент исполнения конвертируемого займа имеет место уже другой состав участников (прежние участники + первый займодавец, который уже реализовал конвертацию), то является ли достаточным (актуальным) для оформления конвертации остальными займодавцами прежнее предварительное согласие общего собрания участников ООО (в прежнем составе).

И даже если нотариус согласится при новом (другом) составе участников ООО исполнить договор конвертируемого займа, то в условиях отсутствия чёткого законодательного регулирования этого вопроса возникают риски, связанные с возможным пороком основания приобретения доли последними займодавцами.

Кстати, в том числе, по этой причине, как правило, в договор конвертируемого займа включаются положения о запрете изменения состава участников ООО и запрете изменения размера уставного капитала в течение срока действия конвертируемого займа.

Как устранить риски, связанные с исполнением конвертации при другом составе участников?

Чтобы нивелировать указанные риски, очень желательно всем займодавцам реализовывать конвертацию примерно в одно время — пока не изменился состав участников компании-заёмщика.

Для того, чтобы обеспечить такую синхронность разных займодавцев можно либо предусмотреть конкретный узкий временной период, в котором может быть реализована конвертация, либо предусмотреть, что, например, не ранее чем за 5 рабочих дней до конвертации первый решившийся на конвертацию займодавец уведомляет об этом по электронной почте других займодавцев — чтобы последние также могли присоединиться к конвертации без возникновения вышеуказанных рисков.

Конечно, можно попробовать исполнить конвертацию при другом составе участников ООО, и в принципе, для этого нет явных законодательных препятствий, однако (повторимся) в условиях отсутствия чёткого законодательного регулирования этого вопроса, во-первых, не все нотариусы могут согласиться исполнить такую конвертацию, во-вторых, некоторые риски, связанные с возможным пороком основания приобретения доли всё же могут сыграть свою негативную роль, например, при возможном корпоративном конфликте в бизнесе.

Поэтому, чтобы избежать указанных рисков, мы рекомендуем исполнять конвертацию всеми займодавцами по конвертируемому займу примерно в одно и то же время (если конечно, положительное решение о конвертации принято займодавцем/займодавцами, если же нет — то вопрос, в принципе, снимается с повестки и перестаёт быть актуальным).

По какой формуле осуществляется расчёт конвертации с участием нескольких займодавцев?

Ключевыми параметрами конвертации являются следующие (для удобства изложения примера возьмём наиболее распространённый случай, когда займодавец является третьим лицом, то есть не является текущим участником ООО):

сумма, на которую увеличивается уставный капитал ООО — она же номинальная стоимость доли займодавца, которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала ООО в рамках исполнения договора конвертируемого займа (данные параметры на практике фактически равны, хотя и обозначают разные юридические сущности);

размер доли займодавца, которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала ООО в рамках исполнения договора конвертируемого займа;

размер вклада займодавца — она же сумма займа/части займа и(или) сумма процентов/части процентов за пользование займом, которая будет погашена зачётом в результате конвертации требования по займу в долю в уставном капитале ООО.

У начинающих и недостаточно опытных специалистов вызывает трудность расчёт номинальной стоимости доли займодавца, которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала ООО в рамках исполнения договора конвертируемого займа.

Поэтому рассмотрим, как практически произвести данный расчёт. Для начала рассмотрим пример расчёта, когда в компанию входит один участник:

Допустим, займодавец-третье лицо даёт компании беспроцентный заём (для удобства возьмём в качестве примера беспроцентный заём) в размере 10 миллионов рублей. В результате конвертации он хочет получить долю в компании в размере 6 процентов, то есть вместо возврата 10 десяти миллионов рублей займодавец-инвестор намерен получить долю в компании в размере 6 процентов.

При этом, к примеру, текущий размер уставного капитала ООО составляет 10 тысяч рублей.

Эти 3 показателя мы будем использовать в формуле расчёта параметров конвертации. Основная задача сейчас — рассчитать сумму, на которую увеличивается уставный капитал ООО — она же номинальная стоимость доли займодавца-третьего лица, которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала ООО в рамках исполнения договора конвертируемого займа.

Для расчёта используем следующую формулу:

A = B * D / (100 — B),

где «A» — сумма, на которую увеличивается уставный капитал ООО — она же номинальная стоимость доли займодавца, которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала ООО, «B» — размер доли в уставом капитале ООО (в процентах), которую намерен получить займодавец, «D» — текущий размер уставного капитала ООО, «» — умножить, «/» — разделить, «—» — вычитание

Исходя из нашего примера получается: А = 6 [процентов] * 10 000 [рублей] / (100 — 6 [процентов]) = 638 (шестьсот тридцать восемь) рублей 29 (двадцать девять) копеек

То есть размер суммы, на которую увеличивается уставный капитал ООО — она же номинальная стоимость доли займодавца, которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала ООО в нашем примере составит 638 (шестьсот тридцать восемь) рублей 29 (двадцать девять) копеек.

Если в ООО через увеличение уставного капитала (в том числе, по конвертируемому займу) в ООО входят сразу НЕСКОЛЬКО новых участников (займодавцев) — в следующем примере 2 займодавца-новых участника, то номинальная стоимость их долей в уставном капитале ООО рассчитывается по следующим формулам:

A1 = B1 * D / (100 — B1 — B2),

A2 = B2 * D / (100 — B1 — B2),

где «A1» — номинальная стоимость доли, которую намерен получить 1-й новый участник (займодавец), она же сумма, на которую им будет увеличиваться уставный капитал компании, «B1» — размер доли в уставном капитале компании в % (процентах), которую намерен приобрести 1-й новый участник (займодавец), где «A2» — номинальная стоимость доли, которую намерен получить 2-й новый участник (займодавец), она же сумма, на которую им будет увеличиваться уставный капитал компании, «B2» — размер доли в уставном капитале компании в % (процентах), которую намерен приобрести 2-й новый участник (займодавец), «D» — текущий размер уставного капитала ООО, «*» — умножить, «/» — разделить, «—» — вычитание.

При большем количестве займодавцев применяются формулы по аналогии.

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При наличии запроса на оформление договора конвертируемого займа, в том числе, с участием сразу нескольких займодавцев, либо вопросов по оформлению сделки, обращаться по следующим контактным данным:

С уважением, Евгений Рябов, корпоративный и инвестиционный юрист, автор книг «Стартап и инвестор: правила игры», «Как привлечь и оформить инвестиции в бизнес в России»

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