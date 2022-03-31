Экспертиза признаков банкротства
Экспертиза признаков банкротства — это исследование финансового состояния должника, причин его несостоятельности и характера банкротства. Она проводится для подтверждения невозможности исполнения обязательств, доказательства непреднамеренности банкротства, оспаривания сделок должника и привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
Основные задачи экспертизы признаков банкроnства:
Установление момента времени, когда должник стал неспособен выполнять свои долговые обязательства.
Выявление действий и решений, которые привели к ухудшению финансового состояния фирмы.
Определение платёжеспособности фирмы на момент совершения сделки.
Наличие признаков фиктивного банкротства у предприятия.
Возможность оплаты задолженности фирмой.
Влияние действий контролирующего лица на возникновение банкротства.
Этапы экспертизы признаков банкротства:
Постановка вопросов перед экспертом, от которых зависит направление и обстоятельства исследования.
Изучение предоставленных документов и информации о финансовом состоянии должника.
Анализ бухгалтерской отчётности, регистров бухгалтерского учёта, расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности, договоров, контрактов и других документов.
Проведение исследования финансового состояния должника с использованием утверждённых методик и собственных знаний эксперта.
Формулирование выводов и подготовка заключения эксперта.
Что включает в себя заключение эксперта/специалиста в области проведения экспертизы признаков банкротства:
Вводную часть (дата, время и место производства экспертизы; основание производства экспертизы, сведения об экспертном учреждении, а также фамилию, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученую степень и (или) ученое звание, занимаемую должность; вопросы, поставленные перед экспертом, объекты исследований и материалы, представленные для производства экспертизы);
Исследовательскую часть (исследуются характеристики, признаки и свойства объектов и материалов, представленных на исследования, применяются различные средства, методы и приемы исследования);
Синтезирующая часть (синтез и оценка, полученных промежуточных выводов);
Выводы (ответы на поставленные перед экспертом вопросы);
Иллюстрационная таблица.
Особенности экспертизы признаков банкротства:
Необходимость специальных знаний в области экономики, финансов, бухгалтерии и кредитования для вынесения решения судом.
Привлечение эксперта-экономиста для проведения исследования и предоставления заключения.
Использование объективных данных о реальном финансовом состоянии должника для определения признаков банкротства.
Возможность оспаривания сделок, совершённых во время ухудшения финансового состояния фирмы, и привлечение контролирующих лиц к ответственности.
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