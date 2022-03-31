Экспертиза признаков банкротства — это исследование финансового состояния должника, причин его несостоятельности и характера банкротства. Она проводится для подтверждения невозможности исполнения обязательств, доказательства непреднамеренности банкротства, оспаривания сделок должника и привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Экспертиза признаков банкротства

Экспертиза признаков банкротства — это исследование финансового состояния должника, причин его несостоятельности и характера банкротства. Она проводится для подтверждения невозможности исполнения обязательств, доказательства непреднамеренности банкротства, оспаривания сделок должника и привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Основные задачи экспертизы признаков банкроnства:

Установление момента времени, когда должник стал неспособен выполнять свои долговые обязательства. Выявление действий и решений, которые привели к ухудшению финансового состояния фирмы. Определение платёжеспособности фирмы на момент совершения сделки. Наличие признаков фиктивного банкротства у предприятия. Возможность оплаты задолженности фирмой. Влияние действий контролирующего лица на возникновение банкротства.

Этапы экспертизы признаков банкротства:

Постановка вопросов перед экспертом, от которых зависит направление и обстоятельства исследования. Изучение предоставленных документов и информации о финансовом состоянии должника. Анализ бухгалтерской отчётности, регистров бухгалтерского учёта, расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности, договоров, контрактов и других документов. Проведение исследования финансового состояния должника с использованием утверждённых методик и собственных знаний эксперта. Формулирование выводов и подготовка заключения эксперта.

Что включает в себя заключение эксперта/специалиста в области проведения экспертизы признаков банкротства:

Вводную часть (дата, время и место производства экспертизы; основание производства экспертизы, сведения об экспертном учреждении, а также фамилию, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученую степень и (или) ученое звание, занимаемую должность; вопросы, поставленные перед экспертом, объекты исследований и материалы, представленные для производства экспертизы);

Исследовательскую часть (исследуются характеристики, признаки и свойства объектов и материалов, представленных на исследования, применяются различные средства, методы и приемы исследования);

Синтезирующая часть (синтез и оценка, полученных промежуточных выводов);

Выводы (ответы на поставленные перед экспертом вопросы);

Иллюстрационная таблица.

Особенности экспертизы признаков банкротства:

Необходимость специальных знаний в области экономики, финансов, бухгалтерии и кредитования для вынесения решения судом. Привлечение эксперта-экономиста для проведения исследования и предоставления заключения. Использование объективных данных о реальном финансовом состоянии должника для определения признаков банкротства. Возможность оспаривания сделок, совершённых во время ухудшения финансового состояния фирмы, и привлечение контролирующих лиц к ответственности.

Обратившись в наш центр АНО ЭНЦ СЭИ «Созидание», вы получите бесплатную консультацию от нашего эксперта по интересующим Вас вопросам, а также узнаете точную стоимость и сроки выполнения экспертизы для того, чтобы вы смогли заказать экспертизу признаков банкротства.