Логотип КоллегияНалоговыхКонсультантов Александр
КоллегияНалоговыхКонсультантов Александр
НДС

Раздельный учет по НДС. Мнение коллегии налоговых консультантов

При определении доли расходов, приходящихся на необлагаемые НДС операции, какие расходы организации необходимо учесть? Правильно ли понимаем, что в данном случае прямые расходы будут отсутствовать, что проценты по кредиту не могут рассматриваться в качестве прямых?
23 3
Раздельный учет по НДС. Мнение коллегии налоговых консультантов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вопрос:

Основным видом деятельности Организации является предоставление в лизинг имущества. Указанный вид деятельности подлежит налогообложению НДС.

Организацией за счет кредитных средств приобретается имущество у поставщиков для передачи его в лизинг лизингополучателям.

По условиям договора поставки Организация обязана уплатить обеспечительный платеж, на сумму которого начисляются проценты в пользу Организации. При этом обеспечительный платеж уплачен за счет кредитных средств.

Проценты, начисленные на сумму обеспечительного платежа, освобождены от налогообложения НДС. Соответственно, у Организации возникает обязанность по ведению раздельного учета.

При определении доли расходов, приходящихся на необлагаемые НДС операции, какие расходы Организации необходимо учесть? Правильно ли понимаем, что в данном случае прямые расходы будут отсутствовать, что проценты по кредиту не могут рассматриваться в качестве прямых?

Ответ:

Проценты, уплачиваемые по кредитному договору, не являются прямыми расходами, связанными с получением дохода в виде процентов по обеспечительному платежу.

По нашему мнению, прямые расходы, связанные с получением процентов по обеспечительному платежу, будут отсутствовать. Расходы будут формироваться только из косвенных расходов, часть которых Организации следует распределить на необлагаемые операции.

Обоснование:

Проценты, причитающиеся Организации с суммы перечисленного обеспечительного платежа, освобождаются от налогообложения НДС на основании подпункта 15 пункта 3 статьи 149 НК.

Согласно пункту 4 статьи 170 НК суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции:

  • учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи — по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость;

  • принимаются к вычету в соответствии со статьей 172 настоящего Кодекса - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость;

  • принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций, в порядке, установленном принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения, и с учетом особенностей, установленных пунктом 4.1 настоящей статьи.

В силу пункта 4.1 статьи 170 НК пропорция, указанная в абзаце четвертом пункта 4 настоящей статьи, определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав за налоговый период. При этом определение пропорции осуществляется с учетом следующих особенностей:

4) при определении стоимости услуг по предоставлению займа денежными средствами или ценными бумагами, по сделкам РЕПО и по операциям финансирования участия в кредите (займе), операции по реализации которых освобождаются от налогообложения, учитывается сумма доходов в виде процентов, начисленных налогоплательщиком в текущем налоговом периоде (месяце).

Поскольку плата за пользование денежными средствами признается необлагаемой НДС операцией, на наш взгляд, указанная операция должна участвовать в расчете соответствующей пропорции.

Абзацем 7 пункта 4 статьи 170 НК предусмотрено, что налогоплательщик вправе не применять положения абзаца четвертого настоящего пункта к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав. При этом указанные в абзаце четвертом настоящего пункта суммы налога, предъявленные таким налогоплательщикам продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК.

При этом порядок определения совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, нормами главы 21 НК РФ не установлен.

 По мнению контролирующих органов, долю расходов по необлагаемым НДС операциям необходимо рассчитывать с учетом всех расходов, включая и прямые, и косвенные (общехозяйственные), приходящиеся на необлагаемые операции (Письма Минфина РФ от 03.07.2017 № 03-07-11/41701, 05.02.2016 № 03-07-14/5857, от 28.06.2011 № 03-07-11/174, от 29.12.2008 № 03-07-11/387 , ФНС РФ от 13.11.2008 № ШС-6-3/827@).

В Письме Минфина РФ от 29.05.2014 № 03-07-11/25771 указано следующее:

«Согласно абзацу седьмому пункта 4 статьи 170  Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик вправе не применять положения данного пункта о ведении раздельного учета налога на добавленную стоимость при осуществлении как облагаемых, так и не облагаемых этим налогом операций к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Поскольку порядок определения совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав Кодексом не установлен, указанные расходы следует определять на основании данных бухгалтерского учета».

 Правомерность указанного подхода подтверждается арбитражной практикой (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.11.2016 № Ф05-17818/2016 по делу № А40-244996/2015, Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2017 № 17АП-546/2017-АК по делу № А50-18457/2016).

В пункте 1 Письма ФНС РФ от 22.03.2011 № КЕ-4-3/4475 указано, что порядок определения доли косвенных расходов на необлагаемые операции налогоплательщик может установить самостоятельно, закрепив его в учетной политике.

Согласно пункту 4 ПБУ 10/99 расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

  • расходы по обычным видам деятельности (счет 90);

  • прочие расходы (счет 91).

Таким образом, в целях применения «правила 5-ти процентов» применительно к рассматриваемой ситуации Организации необходимо на основании данных бухгалтерского учета:

  • определить величину прямых расходов, связанных с необлагаемыми НДС операциями;

  • определить долю косвенных расходов, относящихся к необлагаемым НДС операциям;

  • сравнить полученную общую сумму расходов, относящихся к необлагаемыми НДС операциями, с общей совокупной суммой расходов по всем операциям реализации товаров (работ, услуг).

В рассматриваемом нами случае Организация получает кредитные средства в целях их перечисления в качестве обеспечительного платежа по договору поставки, т.е. в целях приобретения имущества для передачи в лизинг. По кредитному договору Организацией уплачиваются проценты, которые учитываются при формировании первоначальной стоимости имущества до ввода его в эксплуатацию. После ввода имущества в эксплуатацию проценты учитываются в составе прочих расходов. На сумму обеспечительного платежа предусмотрено начисление процентов, которые являются прочим доходом Организации, основным видом деятельности которой является предоставление имущества в лизинг.

На основании изложенного, считаем, что проценты, уплачиваемые по кредитному договору, не являются прямыми расходами, связанными с получением дохода в виде процентов по обеспечительному платежу.

По нашему мнению, прямые расходы, связанные с получением процентов по обеспечительному платежу, будут отсутствовать. Расходы будут формироваться только из косвенных расходов.

Коллегия Налоговых Консультантов (23 января 2024 года),

тг-канал https://t.me/knk_audit.

Начать дискуссию

Логотип RG-Soft
RG-Soft

1C:Бухгалтерия переход с версии 2.0 на 3.0 — инструкция

Для бухгалтеров открылась возможность перейти с модификации 2.0 продукта 1С «Бухгалтерия предприятия» на версию 3.0. Переход выполняется в локальном режиме и в облаке «1С:Фреш». Первый вариант — бесплатный для пользователей. Пользование продуктом 1C гарантирует беспроблемную работу на удаленке, за городом или в отеле. Современный релиз 3.0 апробирован на практике, отличается надежностью, постоянно совершенствуется.

1C:Бухгалтерия переход с версии 2.0 на 3.0 — инструкция
7

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Сальдо ЕНС

Как вернуть переплаты с ЕНС

Возврат денежных средств с единого налогового счета зависит от положительного сальдо, если баланс будет отрицательным, то переплату не вернут.

22
Логотип Астрал
Астрал
НДФЛ

Как определять ставку по НДФЛ в 2024 году

С 2021 года при расчете НДФЛ применяется прогрессивная ставка. Налог с дохода до 5 млн руб. рассчитывается по ставке 13%, а свыше --- по ставке 15%. На период с 2021–2023 гг. прогрессивная ставка применяется отдельно к каждой налоговой базе, а с 2024 года -- к совокупности налоговых баз.

Как определять ставку по НДФЛ в 2024 году
22

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип КоллегияНалоговыхКонсультантов Александр
КоллегияНалоговыхКонсультантов Александр
НДС

Раздельный учет по НДС. Мнение коллегии налоговых консультантов

При определении доли расходов, приходящихся на необлагаемые НДС операции, какие расходы организации необходимо учесть? Правильно ли понимаем, что в данном случае прямые расходы будут отсутствовать, что проценты по кредиту не могут рассматриваться в качестве прямых?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
23
Кредитование

В России выросло число россиян, у которых пять и более кредитов

Число россиян, у которых есть пять и больше кредитов, удвоилось.

33
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Финансовый анализ

Как подготовиться к встрече с инвесторами? Основные моменты

Перед тем, как принять решение о вложениях, инвестор изучает финансовую модель компании. Поговорим о ключевых элементах, которые руководители бизнеса должны учитывать при подготовке к встрече с потенциальными финансовыми партнёрами.

Как подготовиться к встрече с инвесторами? Основные моменты
12

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
3-НДФЛ

При продаже имущества в 2023 году надо сдать 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года

До 2 мая 2024 года необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2023 году. Сделать это можно в ИФНС, в МФЦ или онлайн через личный кабинет.

37
Обзор судебной практики

Иностранцев с долгами разрешили не выпускать из страны

Суд может запретить иностранцу, который уклоняется от своих обязательств, выезжать из страны. Также в счет погашения долгов могут забрать его квартиру в России, поскольку она не может считаться единственным жильем.

42
НДФЛ

Подарки сотрудникам на 23 февраля и 8 марта: что с НДФЛ и взносами

Приближается 23 февраля – День защитника Отечества и Международный женский день 8 марта. К этим праздникам многие организации дарят подарки сотрудникам. Рассказываем, в каком случае с подарков не надо удерживать НДФЛ и платить страховые взносы.

130
Интеллектуальные права

🎓Вебинар: Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе. 20 февраля в 11:00 мск!

Узнаете, как минимизировать правовые риски с программным обеспечением, защитить интеллектуальную собственность, зарегистровать ПО. Разберем вопросы управления и распоряжения интеллектуальными активами бизнеса, монетизацию ПО и масштабирование IT-бизнеса.

41
Утилизационный сбор

Утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику может вырасти в 5-10 раз

Повышение утилизационного сбора приведет к тому, что импортные комбайны и тракторы подорожают на 5-10 млн рублей, вырастет и стоимость продуктов питания для потребителей.

41
Пользователи интернета

Сайты начали удалять информацию о VPN-сервисах

Чтобы не получить штрафы до 4 млн рублей за популяризацию VPN и средств по обходу блокировок, владельцы сайтов стали удалять всю спорную информацию со своих ресурсов.

91

Разборы законов

1 170
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Помогите нам выбрать дизайн блокнотов для IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Подготовка к самому главному событию весны — IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» идет полным ходом! Мы продумываем каждую мелочь, чтобы вам было комфортно и интересно! Сегодня мы просим вам помочь нам определиться с дизайном блокнотов, которые получать все посетители конференции.

Помогите нам выбрать дизайн блокнотов для IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
9
66
Обзоры для бухгалтера

Что бухгалтеру надо сдать до 26 февраля

Очередной срок сдачи отчетности – 26 февраля (так как 25 февраля – выходной день). Смотрите список, чтобы ничего не упустить.

406
Трудовые отношения

Работу курьеров будут контролировать через специальную систему

Власти обсуждают с представителями бизнеса из сферы доставки стандарт работы курьерских сервисов. Департамент транспорта хочет, чтобы курьеры соблюдали правила безопасного вождения и проходили тестирование.

61
Логотип BLCONS GROUP
BLCONS GROUP
Интернет и IT

Нейросети и юриспруденция. Способен ли ИИ заменить юриста?

Сегодня мы хотим порассуждать об использовании нейросетей в работе юриста. Способен ли ИИ заменить юриста уже сейчас?

Нейросети и юриспруденция. Способен ли ИИ заменить юриста?
38
Маркетплейсы

Совет Федерации собирается брать платежи с маркетплейсов для помощи «Почте России»

С маркетплейсов хотят брать инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота. Собранные средства пойдут на финансовое оздоровление «Почты России».

3
179
Банки

Банки из ОАЭ закрывают счета российских клиентов и ограничивают расчеты

Сейчас чтобы открыть счет в банках ОАЭ, бизнесу нужно лично договариваться с властями. Например, «съесть с шейхом коня».

132

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Основные средства

Как определить ликвидационную стоимость основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов в бухгалтерском учете

Чтобы рассчитать сумму амортизационных отчислений, нужно знать ликвидационную стоимость. Рассказываем, как определить ее для разных видов внеоборотных активов.

Как определить ликвидационную стоимость основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов в бухгалтерском учете
1
66
Логотип Евгений Рябов
Евгений Рябов
Инвестиции

Договор инвестиционного займа и договор мудараба в бизнесе: что такое, в чём сходство, как оформить и использовать при привлечении инвестиций

За последнее время количество запросов на структурирование (оформление) договоров инвестиционного займа в моей практике выросло в несколько раз. О том, почему все более популярным становится данный вид финансирования бизнеса, в чем заключаются его особенности, а также сходства с инструментом мусульманского финансирования мудараба, расскажу в этой статье.

52