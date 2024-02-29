Об учете операции по уменьшению УК за счет собственных долей в качестве СПОД. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов

Какие операции должна отразить организация в отчетности за 2023 год в связи с принятие решения об уменьшении УК за счет погашения долей в декабре 2023 года и регистрацией в ЕГРЮЛ такого изменения в марте 2024 года?

Вопрос

Один из участников ООО вышел из состава участников. Организацией была выплачена в его адрес действительная стоимость доли. В декабре 2023 года было принято решение об уменьшении УК за счет погашения собственных долей, принадлежащих бывшему участнику. Ориентировочно, регистрация в ЕГРЮЛ изменений размеров УК будет осуществлено в марте 2024 года.

Какие операции должна отразить Организация в отчетности за 2023 год в связи с принятие решения об уменьшении УК за счет погашения долей в декабре 2023 года и регистрацией в ЕГРЮЛ такого изменения в марте 2024 года?

Ответ

Если уменьшение УК будет зарегистрировано в ЕГРЮЛ до даты подписания бухгалтерской отчетности, то указанное событие будет признаваться событием после отчетной даты, которое не является корректирующим.

В этом случае в пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2023 год Организации следует отразить информацию о том, что в марте 2024 года в ЕГРЮЛ зарегистрированы изменения в учредительные документы, касающиеся уменьшения размеров уставного капитала за счет погашения собственной доли.

При этом сама операция по регистрации изменений в уставном капитале отражается в общем порядке на дату внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Если уменьшение УК будет зарегистрировано в ЕГРЮЛ после даты подписания бухгалтерской отчетности, то указанное событие не будет признаваться событием после отчетной даты.

В этом случае в пояснениях к бухгалтерской отчетности Организации следует отразить информацию о том, что в декабре 2023 года было принято решение об уменьшении уставного капитала за счет погашения собственной выкупленной доли.

При этом сама операция по регистрации изменений в уставном капитале отражается в общем порядке на дату внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Обоснование

В соответствии с пунктом 3 ПБУ 7/98[1] событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, указанная в представляемой в адреса, определенные законодательством РФ, бухгалтерской отчетности при подписании ее в установленном порядке (пункт 4 ПБУ 7/98).

В силу пункта 5 ПБУ 7/98 к событиям после отчетной даты относятся:

события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность;

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.

На основании пункта 6 ПБУ 7/98 существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для организации.

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации.

Существенность события после отчетной даты организация определяет самостоятельно исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности.

Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации, либо путем раскрытия соответствующей информации (пункт 7 ПБУ 7/98).

На основании пункта 9 ПБУ 7/98 данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность, и тем самым невозможности применения допущения непрерывности деятельности к деятельности организации в целом или какой-либо существенной ее части. При этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.

Пунктом 10 ПБУ 7/98 установлено, что событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не производятся.

При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие.

Информация, раскрываемая в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, должна включать краткое описание характера события после отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. Если возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то организация должна указать на это (пункт 11 ПБУ 7/98).

В рассматриваемом нами случае в декабре 2023 года Организацией принято решение об уменьшении уставного капитала за счет погашения собственной выкупленной доли. В марте 2024 года возможна регистрация в ЕГРЮЛ уменьшения уставного капитала. При этом не ясно, произойдет такая регистрация до даты подписания бухгалтерской отчетности или после.

Далее, рассмотрим порядок отражения операций, связанных с уменьшением уставного капитала в зависимости от того, регистрация изменений в ЕГРЮЛ произойдет до даты подписания бухгалтерской отчетности или после.

Уменьшение УК зарегистрировано в ЕГРЮЛ до даты подписания бухгалтерской отчетности

В этом случае регистрация уменьшения УК в ЕГРЮЛ будет признаваться событием после отчетной даты.

При этом из приведенных в ПБУ 7/98 примеров не ясно, является ли указанное событие корректирующим или нет.

Отметим, что в пункте 22 МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода»[2] приведены следующие примеры некорректирующих событий после отчетного периода, по которым обычно требуется раскрытие:

существенное объединение бизнесов после отчетного периода (в таких случаях МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» требует определенных раскрытий) или выбытие крупной дочерней организации;

оглашение плана по прекращению деятельности;

значительные покупки активов, классификация активов в качестве предназначенных для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность», прочие выбытия активов или экспроприация значительных активов государством;

уничтожение важных производственных мощностей в результате пожара после отчетного периода;

объявление о крупномасштабной реструктуризации или начало ее реализации (см. МСФО (IAS) 37);

значительные операции с обыкновенными акциями и потенциальные операции с обыкновенными акциями, произошедшие после отчетного периода (МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию» требует, чтобы организация раскрывала информацию о таких операциях, за исключением случаев, когда такие операции связаны с капитализацией или бонусной эмиссией, дроблением или консолидацией акций, для каждой из которых требуется корректировка в соответствии с МСФО (IAS) 33);

необычно большие изменения стоимости активов или валютных курсов, произошедшие после отчетного периода;

изменения налоговых ставок или налогового законодательства, введенные в действие или объявленные после отчетного периода, которые оказывают значительное влияние на текущие и отложенные налоговые активы и обязательства (см. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»);

принятие значительных договорных обязательств по будущим операциям или условных обязательств, например, при выдаче значительных гарантий; и

начало крупного судебного разбирательства, связанного исключительно с событиями, произошедшими после отчетного периода.

В Разъяснениях Банка России на 21.03.2019, основанных, в том числе, на положениях МСФО (IAS) 10, был сделан вывод о том, что государственная регистрация внесения изменений в учредительные документы об уменьшении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, проведенная после окончания отчетного года, но до даты составления бухгалтерской отчетности за отчетный год, не относится к корректирующим событиям.

На основании изложенного, считаем возможным рассматриваемое нами событие также отнести к некорректирующим.

Дополнительным аргументом в пользу высказанного подхода является то обстоятельство, что собственная доля общества, выкупленная у участника, отражается в отчетности отдельно с отрицательным значением, что дает возможность по состоянию на отчетную дату пользователям отчетности составить представление о размере собственного капитала и стоимости чистых активов Организации, поэтому не требует отражения каких-либо корректировок по состоянию на 31.12.2023.

Соответственно, по нашему мнению, в пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2023 год Организации следует отразить информацию о том, что в марте 2024 года в ЕГРЮЛ зарегистрированы изменения в учредительные документы, касающиеся уменьшения размеров уставного капитала за счет погашения собственной доли.

При этом сама операция по регистрации изменений в уставном капитале отражается в общем порядке на дату внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Уменьшение УК зарегистрировано в ЕГРЮЛ после даты подписания бухгалтерской отчетности

В этом случае регистрация уменьшения УК в ЕГРЮЛ не будет признаваться событием после отчетной даты.

В силу пункта 24 ПБУ 4/99[3] пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках должны раскрывать сведения, относящиеся к учетной политике организации, и обеспечивать пользователей дополнительными данными, которые нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, но которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении.

Поскольку уменьшение размеров уставного капитала влияет на понимание пользователей о размере собственного капитала Организации, считаем, что в пояснениях к бухгалтерской отчетности Организации следует отразить информацию о том, что в декабре 2023 года было принято решение об уменьшении уставного капитала за счет погашения собственной выкупленной доли.

При этом сама операция по регистрации изменений в уставном капитале отражается в общем порядке на дату внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Коллегия Налоговых Консультантов (1 февраля 2024 года)

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[1] Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

[2] введен в действие на территории РФ Приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н.

[3] Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.