Начислять ли банку НДС при передаче победителям лотереи сертификатов?

Описание ситуации

В рамках рекламной акции Банк передает победителям лотереи (ИП и представителям юридических лиц) сертификаты:

сертификат № 1 на предоставление скидки на оплату комиссии Банка за получение гарантии на сумму 100 тысяч рублей;

сертификат № 2 на получение дополнительного агентского вознаграждения в размере 5% от стоимости гарантии на 3 сделки;

сертификат № 3 на прохождение обучения сотрудника победителя лотереи в некоммерческой организации, которая имеет лицензию по основным и (или) дополнительным образовательным программам. Банк осуществляет оплату обучения в этой некоммерческой организации за физическое лицо – предъявителя сертификата на основании договора, заключенного с ней.

Поименованные выше сертификаты не являются ценностями и в бухгалтерском учете отражению не подлежат.

Вопрос

Банк просит пояснить, облагается ли НДС операция по передаче указанных сертификатов НДС?

Мнение консультантов

Операции передачи указанных в тексте вопроса сертификатов объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость не являются.

Обоснование мнения консультантов

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость (далее по тесту — НДС, налог) признаются реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав. В целях настоящей главы передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг).

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем в целях НК РФ признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе (пункт 1 статьи 39 НК).

Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется налогоплательщиком в соответствии с настоящей главой в зависимости от особенностей реализации произведенных им или приобретенных на стороне товаров (работ, услуг). При передаче имущественных прав налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных настоящей главой (пункт 1 статьи 153 НК).

При реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) операциям, реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе, передаче права собственности на предмет залога залогодержателю при неисполнении обеспеченного залогом обязательства, передаче товаров (результатов выполненных работ, оказании услуг) при оплате труда в натуральной форме налоговая база определяется как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 настоящего Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога (пункт 2 статьи 154 НК).

Право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона (пункт 1 статьи 382 ГК РФ). Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты (пункт 1 статьи 384 ГК). Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Взаимные права и обязанности цедента и цессионария определяются настоящим Кодексом и договором между ними, на основании которого производится уступка (пункт 1 статьи 389.1 ГК). Требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное (пункт 2 статьи 389.1 ГК). Цедент обязан передать цессионарию все полученное от должника в счет уступленного требования, если иное не предусмотрено договором (пункт 3 статьи 389.1 ГК).

Право на получение неденежного исполнения может быть уступлено без согласия должника, если уступка не делает исполнение его обязательства значительно более обременительным для него. Соглашением между должником и цедентом может быть запрещена или ограничена уступка права на получение неденежного исполнения. Если договором был предусмотрен запрет уступки права на получение неденежного исполнения, соглашение об уступке может быть признано недействительным по иску должника только в случае, когда доказано, что другая сторона соглашения знала или должна была знать об указанном запрете (пункт 4 статьи 388 ГК).

Таким образом, объект налогообложения по НДС в виде передачи (реализации) имущественного права имеет место в случае совершения налогоплательщиком сделки уступки (передачи) другому лицу принадлежащего налогоплательщику на основании обязательства права (требования) к своему должнику.

Передача Банком победителям лотереи указанных в тексте вопроса сертификатов, объект налогообложения по НДС, в том числе в виде передачи имущественного права не образует, и, как следствие, данные сделки обложению НДС не подлежат. Наш вывод основан на следующем.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1 статьи 307 ГК). Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (пункт 2 статьи 307 ГК). Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (пункт 1 статьи 420 ГК).

Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должникаисполнения обязательства в свою пользу (пункт 1 статьи 430 ГК). С момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором (пункт 2 статьи 430 ГК). В случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.

Сертификат № 1

По независимой гарантии гарант принимает на себяпо просьбедругого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства (пункт 1 статьи 368 ГК). Независимая гарантия выдается в письменной форме (пункт 2 статьи 434), позволяющей достоверно определить условия гарантии и удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом в порядке, установленном законодательством, обычаями или соглашением гаранта с бенефициаром (пункт 2 статьи 368 ГК). Независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями (пункт 3 статьи 368 ГК).

Бенефициар по независимой гарантии не вправе передавать другому лицу право требования к гаранту, если в гарантии не предусмотрено иное. Передача бенефициаром прав по независимой гарантии другому лицу допускается лишь при условии одновременной уступки тому же лицу прав по основному обязательству (пункт 1 статьи 372 ГК). В случае, когда по условиям независимой гарантии допускается передача бенефициаром права требования к гаранту, такая передача возможна лишь с согласия гаранта, если в гарантии не предусмотрено иное (пункт 2 статьи 372 ГК).

Сертификат № 1 является документом, закрепляющим обязательство Банка перед победителем и право победителя лотереи требовать от Банка при выдаче Банком по просьбе победителя гарантии на сумму 100 тысяч рублей установить комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии в размере, определяемом с учетом указанной в сертификате скидки. Иными словами, Сертификат № 1 удостоверяет имущественное право (требование) победителя к Банку по порядку определения цены, по которой в будущем победитель вправе получить от Банка услугу по предоставлению банковской гарантии на сумму 100 тысяч рублей.

Сертификат № 2

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждениесовершатьпо поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала (пункт 1 статьи 1005 ГК). Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре[1] (статья 1006 ГК).

Сертификат № 2 является документом, закрепляющим обязательство Банка перед победителем и право победителя лотереи требовать от Банка выплатить дополнительное агентское вознаграждение «в размере 5% от стоимости гарантии на 3 сделки». То есть Сертификат № 2 удостоверяет имущественное право (требование) победителя к Банку по определению цены, по которой в будущем Банк обязан оплатить оказываемые ему победителем агентские услуги.

Сертификат № 3

Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование (далее - отношения в сфере образования), регулируются Законом № 273-ФЗ, в соответствии с пунктом 1 статьи 53 которого основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, а в случае осуществления образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем — договор об образовании.

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между (пункт 1 статьи 54 Закона № 273-ФЗ):

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законные представители) несовершеннолетнего лица) (подпункт 1);

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (подпункт 2).

В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее по тексту - договор об оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты (пункт 3 статьи 54 Закона № 273-ФЗ).

В соответствии с пунктом 9 статьи 54 Закона № 273-ФЗ правила оказания платных образовательных услуг утверждены Постановлением Правительства РФ № 1441 (далее по тексту - Правила), в целях которых:

« платные образовательные услуги » - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании , заключаемым при приеме на обучение (далее — договор);

« заказчик » — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора ;

«исполнитель» — организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);

«обучающийся» — физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной форме и содержит, в частности следующие сведения (пункт 13 Правил):

полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя — юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя — индивидуального предпринимателя;

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;

место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя обучающегося;

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон ( указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору , при наличии);

полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты.

С учетом приведенных норм Сертификат № 3 закрепляет обязанность Банка перед предъявившим сертификат физическим лицом, и встречное право этого физического лица требовать от Банка заключить с определенной образовательной организацией договор об оказании платных образовательных услуг в пользу данного физического лица — имущественное право (требование) предъявителя сертификата к Банку.

Передачу победителю (Сертификаты № 1 и № 2) либо физическому лицу (Сертификат № 3) Банком принадлежащих ему на основе обязательства прав (требования) к какому-либо своему должнику указанные в тексте вопроса сертификаты не предусматривают.

Коллегия Налоговых Консультантов

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[1] Если в агентском договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен и он не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение подлежит уплате в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему агентом отчета за прошедший период, если из существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок уплаты вознаграждения (статья 1006 ГК).