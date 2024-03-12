Бухгалтерский учет переплаты по налогу на имущество за прошлые годы. Мнение налоговых консультантов

У Банка по итогам 2023 года возникла переплата по налогу на имущество, выявленная в 2024 году. Как правильно отразить расходы прошлых лет в текущем году?

Мнение консультантов

Выявленная Банком в текущем 2024 году переплата по налогу на имущество за 2023 год отражается в бухгалтерском учете:

в порядке отражения событий после отчетной даты в корреспонденции со счетом 707 «Финансовый результат прошлого года», если дата выявления переплаты приходится на период с отчетной даты (31.12.2023) до даты составления годовой (финансовой) отчетности за 2023 год либо с даты составления годовой (финансовой) отчетности до даты утверждения ее в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и сумма переплаты является существенной исходя из установленного учетной политикой (стандартами экономического субъекта) Банка уровня существенности;

операциями текущего 2024 года в корреспонденции со счетом 10801 «Нераспределенная прибыль» (10901 «Непокрытый убыток») — если переплата выявлена после даты утверждения годовой (финансовой) отчетности за 2023 и ее сумма исходя из установленного учетной политикой (стандартами экономического субъекта) Банка уровня существенности является существенной;

операциями текущего 2024 года по счету 706 «Финансовый результат текущего года» — независимо от момента выявления, если переплата не является существенной исходя из установленного учетной политикой (стандартами экономического субъекта) Банка уровня существенности.

В Отчете о финансовых результатах сумма выявленной переплаты по налогу на имущество отражается по символу 29407 «Другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер» подраздела 4 «Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации» раздела 9 «Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации, и доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера» (пункты 2.3, глава 15 Положения № 810-П, приложение № 9 к Положению № 809-П).

Обоснование мнения консультантов

Кредитные организации осуществляют бухгалтерский учет в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций (далее по тексту — План счетов) и порядком его применения, установленных Положением № 809-П. При применении настоящего Положения кредитные организации руководствуются Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту — МСФО) и Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2011г. № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» (пункт 1 Положения № 809-П).

При применении Плана счетов бухгалтерского учета и формировании учетной политики кредитная организация руководствуется пунктами 5 и 6 ПБУ 1/2008, а также принципами, приведенными в МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 8 (пункт 9 части I Положения № 809-П). Кроме того, бухгалтерский учет ведется кредитными организациями с учетом следующего:

финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по методу начисления: по факту их совершения , а не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся (подпункт 9.2);

кредитная организация должна постоянно руководствоваться одними и теми же правилами бухгалтерского учета , за исключением случаев существенных перемен в своей деятельности или изменения законодательства Российской Федерации, которые касаются деятельности кредитной организации. В противном случае должна быть обеспечена сопоставимость данных за отчетный и предшествующий ему период (подпункт 9.3);

активы и пассивы, доходы и расходы должны быть оценены и отражены в учете разумно, с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, потенциально угрожающие финансовому положению кредитной организации риски на следующие периоды. При этом учетная политика кредитной организации должна обеспечивать большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (намеренное занижение активов или доходов и намеренное завышение обязательств или расходов) (подпункт 9.4).

Для учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам в соответствии с НК РФ в Плане счетов предусмотрены балансовые счета 60301 и 60302 «Расчеты по налогам и сборам», согласно характеристике которых (пункт 6.7 части II Положения № 809-П):

по кредиту счета 60301 отражаются суммы начисленных, подлежащих уплате в бюджет налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; по дебету счета 60301 отражаются: суммы уплаченных кредитной организацией налогов, авансовых платежей, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; суммы, зачтенные в счет переплат, возмещения (возврата) из бюджета;

по дебету счета 60302 отражаются суммы переплат, подлежащие возмещению (возврату) из бюджета; по кредиту счета 60302 отражаются: суммы переплат, возмещения (возврата), поступившие из бюджета; суммы переплат, возмещения (возврата) из бюджета, зачтенные в счет уплаты других налогов, страховых взносов и сборов или в счет очередного платежа по данным налогам, сборам, страховым взносам.

Отражение в бухгалтерском учете переплат по налогам, сборам, страховым взносам (других сумм, подлежащих возмещению (возврату) из бюджета), а также их зачета осуществляется в случаях и порядке, установленных НК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 54 НК налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.

При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).

В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

Одновременно пунктом 1 статьи 81 НК установлено, что при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.

Уточненная налоговая декларация представляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту учета. Уточненная налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся соответствующие изменения (пункт 5 статьи 81 НК РФ).

Налоговая декларация представляет собой письменное заявление или заявление налогоплательщика, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика, об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога (пункт 1 статьи 80 НК).

Ошибочное (неправильное) отражение (неотражение) фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете, которое обусловлено, в частности: неправильным применением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; неправильным применением учетной политики кредитной организации; неточностями в вычислениях; неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной жизни; неправильным использованием информации, имеющейся на дату осуществления бухгалтерских записей; недобросовестными действиями должностных лиц кредитной организации, признается ошибкой. Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна кредитной организации на дату отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете (пункт 3.4 части III Положения № 809-П). Аналогичное определено пунктом 2 ПБУ 22/2020.

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению в порядке, предусмотренном настоящим пунктом (подпункт 3.4.1 пункта 3.4 части III Положения № 809-П):

доходы и расходы, возникающие в результате выявления в текущем году несущественных ошибок предшествующих лет после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий год, отражаются на основании мемориальных исправительных ордеров в день выявления ошибок на счете 706 «Финансовый результат текущего года» в корреспонденции со счетами, требующими исправления (подпункт 3.4.2 пункта 3.4 части III Положения № 809-П);

доходы и расходы, возникающие в результате выявления в текущем году существенных ошибок предшествующих лет после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий год, отражаются на основании мемориальных исправительных ордеров в день выявления ошибок на счете 10801 «Нераспределенная прибыль» (10901 «Непокрытый убыток») в корреспонденции со счетами, требующими исправления (подпункт 3.4.3 пункта 3.4 части III Положения № 809-П).

При этом, ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе отчетности, составленной на основе данных бухгалтерского учета за этот отчетный период. Критерии существенности ошибки разрабатываются с учетом пункта 7 МСФО (IAS) 1 и утверждаются кредитной организацией в учетной политике.

В целях формирования при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности полной и достоверной информации о финансовых результатах кредитной организации за отчетный год операции, связанные с событиями после отчетной даты (СПОД), отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Указанные операции СПОД регистрируются в ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты (приложение 7 к настоящему приложению) и сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты (приложение 8 к настоящему приложению) (пункт 3.6 части III Положения № 809-П).

В соответствии с пунктом 3.1 Указания № 3054-У событием после отчетной даты признается факт деятельности кредитной организации, который происходит в период между отчетной датой и датой составления годовой отчетности[1] и который оказывает или может оказать влияние на ее финансовое состояние. При составлении годовой отчетности кредитная организация оценивает последствия события после отчетной даты в денежном выражении. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты кредитная организация делает соответствующий расчет. Кредитной организацией должно быть обеспечено обоснование такого расчета.

К событиям после отчетной даты относятся (подпункт 3.1.1 пункта 3.1 Указания № 3054-У):

события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия , в которых кредитная организация вела свою деятельность (далее - корректирующие события после отчетной даты);

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых кредитная организация ведет свою деятельность (далее — некорректирующие события после отчетной даты).

Некорректирующие события после отчетной даты в бухгалтерском учете не отражаются.

Корректирующие события после отчетной даты подлежат отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Указания. Кредитные организации отражают корректирующие события после отчетной даты с применением критерия существенности (подпункт 3.1.3 пункта 3.1 Указания № 3054-У).

На основании подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Указания № 3054-У к корректирующим событиям после отчетной даты, в частности, могут быть отнесены:

изменение (уменьшение или увеличение) сумм резервов на возможные потери (в том числе по условным обязательствам кредитного характера), оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки, сформированных кредитной организацией по состоянию на отчетную дату с учетом информации об условиях, существовавших на отчетную дату, и полученной при составлении годовой отчетности ;

определение после отчетной даты величины выплат кредиторам в связи с вынесением решения по судебному делу , возникшему по обязательствам кредитной организации до отчетной даты;

начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации кредитные организации являются налогоплательщиками и плательщиками сборов.

Ошибки, выявленные в период составления годовой отчетности, а также в период между датой составления годовой отчетности и датой ее утверждения, отражаются в бухгалтерском учете в следующем порядке (пункт 3.3 Указания № 3054-У):

ошибка отчетного года, выявленная после его окончания , но до даты составления годовой отчетности, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в порядке отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты , установленном пунктом 3.2 настоящего Указания (подпункт 3.3.1);

не являющаяся существенной ошибка года, предшествующего отчетному, выявленная после окончания отчетного года, но до даты составления годовой отчетности, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в порядке отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, установленном пунктом 3.2 настоящего Указания, по символам доходов и расходов (подпункт 3.3.2);

влияющая на финансовый результат ошибка года, предшествующего отчетному, выявленная после окончания отчетного года, но до даты составления годовой отчетности, являющаяся существенной, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в корреспонденции со счетом 10801 «Нераспределенная прибыль» (10901 «Непокрытый убыток»). Ретроспективный пересчет сравнительных показателей годовой отчетности прошлых отчетных периодов осуществляется начиная с года, в котором была допущена соответствующая ошибка (подпункт 3.3.3);

не являющаяся существенной ошибка , влияющая на финансовый результат , выявленная после даты составления годовой отчетности, но до даты утверждения ее в установленном законодательством Российской Федерации порядке, отражается в день выявления бухгалтерскими записями текущего года на счете 706 «Финансовый результат текущего года» по символам доходов и расходов (подпункт 3.3.4);

существенная ошибка отчетного года и (или) года, предшествующего отчетному, выявленная после даты составления годовой отчетности, но до даты утверждения ее в установленном законодательством Российской Федерации порядке, влечет пересмотр годовой отчетности. С этой целью кредитная организация осуществляет запись по восстановлению остатков на счетах аналитического учета по счету 707 «Финансовый результат прошлого года», сложившихся до переноса их в соответствии с подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Указания на счет 708 «Прибыль (убыток) прошлого года». Далее исправление существенной ошибки отчетного года осуществляется в порядке, установленном подпунктом 3.3.1 настоящего пункта. Существенная ошибка года, предшествующего отчетному, исправляется в порядке, установленном подпунктом 3.3.3 настоящего пункта. С учетом исправления существенной ошибки кредитная организация составляет пересмотренную годовую отчетность в объеме, установленном пунктом 1.5 настоящего Указания. При этом во всех формах отчетности, входящих в состав пересмотренной годовой отчетности, раскрывается информация о том, что данная годовая отчетность заменяет первоначально представленную годовую отчетность. Пересмотренная годовая отчетность представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная годовая отчетность (подпункт 3.3.5).

Критерии существенности ошибки определяются в соответствии с пунктом 3.4 части III Положения № 809-П.

Таким образом, в зависимости от момента выявления и существенности суммы выявленная Банком в текущем 2024 году переплата по налогу на имущество за 2023 год отражается в бухгалтерском учете

в порядке отражения событий после отчетной даты в корреспонденции счету 707 «Финансовый результат прошлого года» если дата выявления переплаты приходится на период с отчетной даты (31.12.2023) до даты составления годовой (финансовой) отчетности за 2023 год либо с даты составления годовой отчетности и до даты утверждения ее в установленном законодательством Российской Федерации порядке и является существенной исходя из установленного учетной политикой (стандартами экономического субъекта) Банка уровня существенности;

операциями текущего 2024 года в корреспонденции со счетом 10801 «Нераспределенная прибыль» (10901 «Непокрытый убыток») – если переплата выявлена после даты утверждения годовой (финансовой) отчетности за 2023 и ее сумма исходя из установленного учетной политикой (стандартами экономического субъекта) Банка уровня существенности является существенной.

операциями текущего, 2024 года по счету 706 «Финансовый результат текущего года» — если выявленная переплата не является существенной исходя из установленного учетной политикой (стандартами экономического субъекта) Банка уровня существенности, независимо от момента выявления переплаты.

В Отчете о финансовых результатах сумма выявленной переплаты по налогу на имущество отражается по символу 29407 «Другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер» подраздела 4 «Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации» раздела 9 «Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации, и доходы от восстановления сумм резервов — оценочных обязательств некредитного характера» (пункты 2.3, глава 15 Положения № 810-П, приложение № 9 к Положению № 809-П).

Коллегия Налоговых Консультантов

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Документы и литература

[1] Датой составления годовой отчетности считается дата подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем кредитной организации (пункт 3.1 Указания № 3054-У).