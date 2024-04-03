Порядок заполнения счета-фактуры при реализации автомобиля, в состав которого входит имущество, подлежащее прослеживаемости

Обязана ли организация при продаже автомобиля со встроенным холодильником оформить счет-фактуру с заполнением дополнительного реквизита прослеживаемого товара, находящегося в составе реализуемого транспортного средства?

Вопрос

Организация приобрела в собственность Автомобиль-фургон специальный ГИРД (производство РФ), в составе обнаружен холодильник производства Китай. Обязана ли Организация при продаже автомобиля со встроенным холодильником оформить счет-фактуру с заполнением дополнительного реквизита прослеживаемого товара, находящегося в составе реализуемого транспортного средства?

Ответ

Бытовые холодильники, произведенные в Китае и импортированные на территорию РФ, подлежат прослеживаемости.

При заполнении счета-фактуры в связи с реализацией Автомобиля-фургона специального ГИРД, в комплектацию которого входит бытовой холодильник, Организации необходимо сформировать в отношении холодильника подстроку к основной строке и указать реквизиты прослеживаемости.

Обоснование

8 июля 2021 года вступили в силу Положение о национальной системе прослеживаемости товаров, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108, и Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110.

Пунктом 2 Положения введены следующие понятия:

товары, подлежащие прослеживаемости — имущество, находящееся в собственности участника оборота товаров, соответствующее поименованным в перечне кодам вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в отношении которого в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения осуществляется прослеживаемость;

операции с товарами, подлежащими прослеживаемости — следующие операции, связанные с оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости: ввоз на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, приобретенных на территории другого государства — члена Евразийского экономического союза товаров, подлежащих прослеживаемости; реализация и перемещение товаров, подлежащих прослеживаемости, за пределы Российской Федерации и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией; приобретение товаров, подлежащих прослеживаемости, на территории Российской Федерации; реализация товаров, подлежащих прослеживаемости, на территории Российской Федерации; получение товаров, подлежащих прослеживаемости, комиссионером (агентом), действующим от своего имени на основе договора комиссии (агентского договора), от комитента (принципала) в целях последующей реализации; передача товаров, подлежащих прослеживаемости, комитентом (принципалом) комиссионеру (агенту), действующему от своего имени на основе договора комиссии (агентского договора), в целях последующей реализации; хранение товара, подлежащего прослеживаемости, имеющегося у участника оборота товаров на день вступления в силу акта Правительства Российской Федерации, утверждающего перечень (акта Правительства Российской Федерации, утверждающего изменения в перечень, предусматривающие включение товаров в перечень); передача (получение) на безвозмездной основе права собственности на товары, подлежащие прослеживаемости; прекращение прослеживаемости товаров, подлежащих прослеживаемости, в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения; возобновление прослеживаемости товаров, подлежащих прослеживаемости, в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения; передача товаров, подлежащих прослеживаемости, не связанная с реализацией или передачей на безвозмездной основе права собственности на товары (передача товаров правопреемнику в рамках реорганизации юридического лица, вклад в имущество организации, в том числе взнос в имущество в целях увеличения чистых активов, передача имущества в качестве вклада по договору простого товарищества, в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, передача товаров в качестве вклада по договору инвестиционного товарищества или паевых взносов в паевые фонды кооперативов); получение товара, подлежащего прослеживаемости, не связанное с реализацией или получением на безвозмездной основе права собственности на товар (получение вклада в имущество организации, в том числе взнос в имущество в целях увеличения чистых активов, получение в качестве вклада в уставный капитал имущества, получение участником договора простого товарищества имущества при выходе из товарищества, а также при разделе имущества в результате прекращения простого товарищества, получение товара, ранее переданного в качестве вклада по договору инвестиционного товарищества или паевых взносов в паевые фонды кооперативов); передача (получение) товаров, подлежащих прослеживаемости, в составе выполненных работ;

участники оборота товаров — индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости.

Пунктом 3 Положения установлено, что прослеживаемость осуществляется в отношении товаров, указанных в перечне, при выполнении одного из следующих условий:

товары ввезены на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и выпущены в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления (абзац 2);

товары ввезены на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и не помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в связи с конфискацией или обращением в собственность (доход) РФ иным способом (абзац 3);

товары ввезены на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и не помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в связи с обращением взыскания на них по решению суда в счет уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (абзац 4);

товары задержаны таможенными органами в соответствии с главой 51 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, не востребованы в сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 380 ТК ЕАЭС, лицами, обладающими полномочиями в отношении таких товаров (абзац 5);

товары ввезены на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, с территорий государств — членов ЕАЭС, за исключением товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита (абзац 6);

товары ранее ввезены на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в случаях, определенных абзацами вторым - шестым настоящего пункта, и фактически находятся на территории РФ и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией, на день вступления в силу акта Правительства РФ, утверждающего перечень (акта Правительства РФ, утверждающего изменения в перечень, предусматривающие включение товаров в перечень) (абзац 7).

При этом согласно пункту 6 Положения действие настоящего Положения не распространяется:

на товары, полученные (образовавшиеся) в результате операций по переработке на территории РФ и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией, или операций по переработке для внутреннего потребления (продукты переработки, отходы и остатки), помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления; на товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров РФ, и помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления; на товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров РФ, и помещенные под таможенную процедуру для внутреннего потребления; на товары, подлежащие прослеживаемости, предназначенные для официального использования дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государств при международных организациях, международными организациями или их представительствами, пользующимися привилегиями и (или) иммунитетами в соответствии с международными договорами РФ; на товары, отчужденные физическим лицам для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, а также налогоплательщикам налога на профессиональный доход; товары, сведения об операциях с которыми составляют государственную тайну.

Таким образом, под действие национальной системы прослеживаемости подпадают ввезенные на территорию РФ (импортные) товары, виды которых включены в Перечень. В то же время прослеживаемость не касается импортных товаров, указанных в пункте 6 Положения.

В рассматриваемом случае, исходя из спецификации Автомобиль-фургон специальный ГИРД поставляется комплектом: сам автомобиль и большой набор различного оборудования, инструментов, в том числе бытового оборудования: холодильник, чайник и микроволновая печь.

В Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, включены следующие товары:

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара Код и наименование товара в соответствии с ОКПД 2 8418 <**> (за исключением продукции, классифицируемой кодами: 8418 69 000 8418 91 000 0 8418 99) Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые 28.25.13 Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования

Таким образом, бытовые холодильники, произведенные в Китае и импортированные на территорию РФ, подлежат прослеживаемости.

При этом на основании пункта 13 Положения Организация обязана будет выставить счет-фактуру в электронной форме, в котором следует указать реквизиты прослеживаемости.

В Письме ФНС РФ от 01.02.2022 № ЕА-4-26/1125@ по вопросу проставлении прочерков в счетах-фактурах, а также заполнении счета-фактуры при реализации набора (комплекта) товаров, включающего товар, подлежащий прослеживаемости, указано следующее:

«При оформлении счетов-фактур в электронной форме, не содержащих информацию о прослеживаемых товарах, не требуется не только проставления прочерков в показателях соответствующих граф (для того, чтобы показать отсутствие данных о прослеживаемости), но и формирования в печатной форме самих граф. Аналогичный подход установлен и для случаев создания бумажных счетов-фактур на товары, не подлежащие прослеживаемости, а также работы, услуги, имущественные права (пункт 2(2) Порядка). Вместе с тем необходимо обратить внимание, что в запросе речь в основном идет о другой ситуации — о формировании организацией комплектов, включающих в себя прослеживаемую номенклатуру. В таких случаях необходимо исходить из того, что объединение товаров в набор (комплект), например включение монитора в состав автоматизированного рабочего места, не является основанием для прекращения прослеживаемости монитора, поскольку не происходит его переработки, изменения его первоначальных физических характеристик, монитор не становится неотъемлемой частью другого имущества. Это означает, что отсутствие в счете-фактуре показателей, специально установленных в отношении прослеживаемых товаров, будет являться нарушением требований актов действующего законодательства в области прослеживаемости. При этом в настоящее время Порядком не предусмотрено особенностей заполнения графы 1а счета-фактуры, формируемого при реализации набора (комплекта) товаров, включающего в себя товар, подлежащий прослеживаемости. Таким образом, обязанность выделения прослеживаемого товара в составе набора (комплекта) в наименовании товара не установлена. Одновременно отсутствует и запрет такого выделения. Учитывая изложенное, установленные Порядком требования можно считать исполненными, если при реализации такого рода наборов (комплектов) товаров в графах 11 - 13 счета-фактуры, предназначенных для отражения реквизитов прослеживаемости, такие реквизиты будут сформированы по каждому подлежащему прослеживаемости товару, включенному в набор (комплект), в подстроках к строке, в наименовании которой указан набор (комплект). Применительно к предложенному в запросе примеру в счете-фактуре, формируемом в обязательном порядке в электронной форме на основании пункта 1.1 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, при формировании элемента НаимТов (таблица 5.14 формата, текстовая строка) информация о наличии цветного монитора в составе комплекта может отсутствовать или быть приведена. Однако в любом случае требуется формирование сложного элемента ДопСведТов/СведПрослеж (таблицы 5.14 и 5.16) с представлением в перечисленных в таблице 5.17 показателях данных о характеристиках прослеживаемости в отношении цветного монитора. Соответственно, при визуализации информации такого электронного счета-фактуры (на экране монитора, в распечатке) значения показателей прослеживаемости в отношении цветного монитора должны присутствовать. Форма представления показателей счета-фактуры может быть аналогична установленной форме бумажного счета-фактуры. Тогда значения элементов, приведенных в таблице 5.17 формата и сформированных в файле обмена с учетом подпунктов «л» — «н» пункта 2 Правил, должны быть отражены в графах 11 - 13 установленной формы счета-фактуры. Аналогичный порядок применим и в отношении формирования в электронной форме (подпункт «в» пункта 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1108 «Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров») и последующей визуализации информации универсального передаточного документа при его использовании для оформления операций продажи наборов (комплектов), в состав которых входят прослеживаемые товары».

Таким образом, при заполнении счета-фактуры в связи с реализацией Автомобиля-фургона специального ГИРД, в комплектацию которого входит бытовой холодильник, Организации необходимо сформировать в отношении холодильника подстроку к основной строке и указать реквизиты прослеживаемости.

Коллегия Налоговых Консультантов (22 февраля 2024 года)

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