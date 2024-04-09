Организация экскурсий на территории предприятия. Какой пакет документов необходим для проведения экскурсии?

Каким образом организовать бухгалтерский и налоговый учет данного вида деятельности? Какой пакет документов необходим для проведения экскурсии? Нужно ли добавлять новый код ОКВЭД в ЕГРЮЛ?

Вопрос

Компания планирует организовать экскурсии для физических лиц на своём предприятии.

Для продажи билетов на экскурсии будет заключён агентский договор с ООО/ИП.

Каким образом организовать бухгалтерский и налоговый учет данного вида деятельности? Какой пакет документов необходим для проведения экскурсии? Нужно ли добавлять новый код ОКВЭД в ЕГРЮЛ?

Ответ

Организация вправе осуществлять деятельность по проведению экскурсий на своем предприятии.

Организация вправе осуществлять любой вид деятельности даже при отсутствии соответствующего кода ОКВЭД в ЕГРЮЛ.

Организация вправе заключить с ИП или ООО агентский договор, согласно которому Организация-принципал поручает Агенту осуществлять продажу билетов на экскурсии, проводимые на территории предприятия.

При этом указанный договор должен предусматривать:

от чьего имени действует Агент: от своего или от имени Организации;

размер агентского вознаграждения;

порядок предоставления отчета агента.

В бухгалтерском учете выручка от реализации билетов на экскурсии подлежит отражению в составе доходов от обычных видов деятельности в сумме, по которой эти билеты были реализованы агентом, на основании отчета агента.

Сумма агентского вознаграждения учитывается в составе расходов по обычным видам деятельности на основании акта оказанных услуг

В налоговом учете выручка от продажи билетов на экскурсию отражается в составе доходов от реализации в сумме, по которой эти билеты были реализованы агентом, на дату реализации билетов, указанную в извещении агента о реализации и (или) в отчете агента.

Затраты на выплату агентского вознаграждения учитываются в составе расходов, связанных с производством и реализацией, в размере, установленном договором, на дату акта оказанных услуг.

При реализации билетов на экскурсии Организация обязана будет исчислить НДС.

Поскольку физические лица — покупатели не являются плательщиками НДС и к вычету его не принимают, то по соглашению сторон, Организация вправе не составлять счет-фактуру и регистрировать в книге продаж документ, содержащий сводные данные о продажах билетов, составленный на основании отчета Агента.

В зависимости от того, от чьего имени будет действовать Агент, порядок применения ККТ будет отличаться.

Так, в случае если Агент будет действовать от имени и за счет Организации, то обязанность по применению ККТ возникнет у Организации.

Если же Агент будет действовать от своего имени, то обязанность по применению ККТ возникнет у Агента.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 ГК юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Аналогичные положения установлены пунктом 4 статьи 2 Закона № 208-ФЗ[1].

Деятельность по проведению экскурсий на коммерческих предприятиях не подлежит лицензированию.

Таким образом, по нашему мнению, Организация вправе осуществлять деятельность по проведению экскурсий на своем предприятии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона № 129-ФЗ[2]в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) содержатся следующие сведения и документы о юридическом лице, в частности:

коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона № 129-ФЗ юридическое лицо в течение 7 рабочих дней со дня изменения кодов ОКВЭД содержащихся в ЕГРЮЛ обязаны сообщить об этом в регистрирующий органпо месту своего нахождения или жительства путем представления соответствующих документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Из буквального прочтения вышеизложенного следует, что сообщить о смене в регистрирующий орган юридическое лицо обязано в случае изменения кодов ОКВЭД, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Вместе с этим в письме ФНС РФ от 22.08.2019 № СА-17-2/229@ были даны следующие разъяснения:

«Относительно присвоения организации кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) необходимо отметить следующее. Видам экономической деятельности хозяйствующих субъектов присваиваются коды в соответствии с ОКВЭД, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) (подпункт «п» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Как указано во введении к ОК029-2014 — Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, утвержденному приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, присвоение кодов по ОКВЭД имеет своей целью лишь классификацию и кодирование видов экономической деятельности и информации о них. Следовательно, присвоение организации какого-либо кода по ОКВЭД не лишает ее права на осуществление иных видов деятельности».

В письме ФНС РФ от 19.12.2019 № ГД-19-14/337 в отношении порядка отражения кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ были даны следующие разъяснения:

«В силу статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и пункта 1.6 Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 25 августа 2012 г. № ММВ-7-6/25@, учредитель юридического лица или юридическое лицо самостоятельно определяют виды экономической деятельности, которыми предполагает заниматься юридическое лицо, и представляют сведения о соответствующих кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности для включения в Единый государственный реестр юридических лиц.

При этом в компетенцию регистрирующего органа не входит проверка обоснованности указания в представленных для государственной регистрации документах тех или иных кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

Согласно подходам, существующим в судебно-арбитражной практике, право на осуществление того или иного вида экономической деятельности не поставлено в зависимость от наличия или отсутствия у юридического лица соответствующего кода по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, внесенного в установленном порядке в Единый государственный реестр юридических лиц».

Из приведенных разъяснений следует, что информация о видах осуществляемой деятельности подлежит отражению в ЕГРЮЛ, основной целью которой является классификация и кодирование видов экономической деятельности и информации о них. При этом право на осуществление того или иного вида экономической деятельности не поставлено в зависимость от наличия или отсутствия у юридического лица соответствующего кода в ЕГРЮЛ. Кроме того, ФНС РФ не уполномочена проверять корректность отражаемой информации в виде кодов ОКВЭД.

С учетом изложенного, по нашему мнению, Организация вправе осуществлять любой вид деятельности даже при отсутствии соответствующего кода ОКВЭД в ЕГРЮЛ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1005 ГК по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

Статьей 1006 ГК установлено, что принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре.

Если в агентском договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен, и он не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение подлежит уплате в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Согласно статье 1008 ГК в ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора.

Таким образом, Организация вправе заключить с ИП или ООО агентский договор, согласно которому Организация-принципал поручает Агенту осуществлять продажу билетов на экскурсии, проводимые на территории предприятия.

При этом указанный договор должен предусматривать:

от чьего имени действует Агент: от своего или от имени Организации;

размер агентского вознаграждения;

порядок предоставления отчета агента.

Бухгалтерский учет

На основании пунктов 5, 6 и 12 ПБУ 9/99[3] выручка от реализации билетов на экскурсии подлежит отражению в составе доходов от обычных видов деятельности в сумме, по которой эти билеты были реализованы агентом, на основании отчета агента.

Сумма агентского вознаграждения учитывается в составе расходов по обычным видам деятельности на основании акта оказанных услуг (пункты 5, 7 и 16 ПБУ 10/99[4]).

Налог на прибыль

Из положений пункта 1 статьи 248, пункта 1 статьи 249 и пункта 3 статьи 271 НК следует, что выручка от продажи билетов на экскурсию в налоговом учете отражается в составе доходов от реализации в сумме, по которой эти билеты были реализованы агентом, на дату реализации билетов, указанную в извещении агента о реализации и (или) в отчете агента.

Затраты на выплату агентского вознаграждения учитываются в составе расходов, связанных с производством и реализацией в размере, установленном договором, на дату акта оказанных услуг (пункты 1, 2 статьи 272 НК).

НДС

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.

В целях настоящей главы передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг).

Следовательно, передача работ, услуг на возмездной или безмездной основе признается объектом налогообложения НДС.

Таким образом, при реализации билетов на экскурсии Организация обязана будет исчислить НДС.

На основании подпункта 1 пункта 3 статьи 169 НК налогоплательщик (в том числе являющийся налоговым агентом) обязан составить счет-фактуру, вести книги покупок и книги продаж при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой[5]. При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, за исключением операций по реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, по письменному согласию сторон сделки счета-фактуры не составляются.

В силу пункта 1 Правил ведения книги продаж[6] в случае невыставления счетов-фактур на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 169 НК в книге продаж регистрируются первичные учетные документы, документы, содержащие суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала).

Таким образом, поскольку физические лица — покупатели не являются плательщиками НДС и к вычету его не принимают, то по соглашению сторон, Организация вправе не составлять счет-фактуру и регистрировать в книге продаж документ, содержащий сводные данные о продажах билетов, составленный на основании отчета Агента.

Применение ККТ

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[7] контрольно-кассовая техника (далее — ККТ), включенная в реестр ККТ, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Из приведенной нормы следует, что применение ККТ осуществляется в момент проведения расчета, за исключением случаев, установленных Законом № 54-ФЗ.

Под расчетом понимается — прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.[8]В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также[9] прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг[10] либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги (статья 1.1 Закона № 54-ФЗ).

Таким образом, под расчетами понимается:

- прием (получение) и выплата денежных средств за товары, работы, услуги наличными деньгами;

прием (получение) и выплата денежных средств за товары, работы, услуги в безналичном порядке[11];

прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов за товары, работы, услуги;

предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг[12];

предоставление или получение иного встречного предоставления[13] за товары, работы, услуги.

В момент проведения вышеперечисленных расчетов с физическими лицами, не являющимися ИП[14], пользователь-организация обязана сформировать кассовый чек.

Как было отмечено нами выше, в силу пункта 1 статьи 1005 ГК по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. Таким образом, в зависимости от того, от чьего имени будет действовать Агент порядок применения ККТ будет отличаться. Так, в случае если Агент будет действовать от имени и за счет Организации, то обязанность по применению ККТ возникнет у Организации. Если же Агент будет действовать от своего имени, то обязанность по применению ККТ возникнет у Агента.

Аналогичные выводы содержат письмо Минфина РФ от 12.03.2021 № 03-00-03/17554.

Коллегия Налоговых Консультантов (19 марта 2023 года)

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[1] Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

[2]Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

[3] Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н

[4] Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н

[5] (за исключением операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено подпунктом 1.1 настоящего пункта)

[6] Утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»

[7] Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»

[8] прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача (получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

[9] прием (получение) банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, наличных денежных средств, в том числе для зачисления сумм принятых наличных денежных средств на банковские счета таких лиц,

[10] включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей

[11] Согласно пункту 3 статьи 861 ГК РФ безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями (далее - банки) с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором.

[12] Под предоставлением займов для оплаты товаров, работ или услуг следует понимать предоставление организацией (ИП) покупателю (клиенту) отсрочки или рассрочки по оплате за товары, работы или услуги (Письмо ФНС России от 25.10.2018 № ЕД-3-20/7645@).

[13] Зачет взаимных требований, удержание из заработной платы, мена.

[14] Контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением (пункт 9 Закона № 54-ФЗ).