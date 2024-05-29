Налоговые последствия при оказании агентских услуг по приему и перечислению денежных средств

Между иностранным кредитором (страна резидентства не является членом ЕАЭС) и российским должником был заключен договор оказания услуг, на основании которого кредитором были оказаны услуги, а у должника образовалась задолженность по оплате оказанных услуг. Какие налоговые последствий возникнут у агента на основании такого агентского договора?

Вопрос

Между иностранным кредитором (страна резидентства не является членом ЕАЭС) и российским должником был заключен договор оказания услуг, на основании которого кредитором были оказаны услуги, а у должника образовалась задолженность по оплате оказанных услуг.

Кредитор планирует заключить агентский договор с российской организацией (агентом) о приеме платежей от должника и перечислении их в адрес кредитора за соответствующее агентское вознаграждение. При этом между кредитором и должником будет заключено соглашение о том, что должник осуществляет уплату долга в адрес агента, что будет являться должным исполнением обязанностей по уплате долга.

Какие налоговые последствий возникнут у агента на основании такого агентского договора?

Ответ

С точки зрения норм действующего законодательства стороны договора вправе предусмотреть исполнение обязательств должником по выплате задолженности не в адрес кредитора, а в адрес установленного им третьего лица. В этом случае обязательства перед кредитором будут считаться исполненными надлежащим образом.

Сумма агентского вознаграждения, получаемая агентом, будет облагаться налогом на прибыль и НДС.

Иных налоговых последствий у агента не возникнет.

Обоснование

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 312 ГК РФ, если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования.

Из приведенной нормы можно сделать вывод о том, что по соглашению сторон может быть предусмотрено условие о том, что исполнение обязательства следует осуществить в адрес третьего лица.

Таким образом, с точки зрения норм гражданского законодательства стороны договора вправе предусмотреть исполнение обязательств должником по выплате задолженности не в адрес кредитора, а в адрес установленного им третьего лица.

В целях налогового учета сумма агентского вознаграждения будет признаваться выручкой от оказания услуг в размере, установленном договором (подпункт 1 пункта 1 статьи 248, пункты 1, 2 статьи 249 НК РФ).

Согласно пункту 9 статьи 270 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде имущества (включая денежные средства), переданного комиссионером, агентом и (или) иным поверенным в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или иному аналогичному договору, а также в счет оплаты затрат, произведенной комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.

Таким образом, в налоговом учете агента в составе доходов и расходов не учитываются денежные средства, полученные от Должника, и перечисленные в адрес Кредитора.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.

Следовательно, услуги агента будут облагаться НДС при условии, если они оказаны на территории РФ.

Порядок определения места реализации услуг установлен статьей 148 НК РФ.

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 148 НК РФ местом реализации работ (услуг) признается территория РФ, если деятельность организации или индивидуального предпринимателя, которые выполняют работы (оказывают услуги), осуществляется на территории РФ (в части выполнения видов работ (оказания видов услуг), не предусмотренных подпунктами 1 — 4.1, 4.4 настоящего пункта).

В подпунктах 1 — 4.1, 4.4 пункта 1 статьи 148 НК РФ агентские услуги прямо не поименованы.

На основании изложенного, считаем, что место их оказания будет определяться в соответствии с положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 148 НК РФ, т.е. по месту нахождения исполнителя.

Таким образом, сумма агентского вознаграждения, уплачиваемого агенту иностранным кредитором, будет облагаться НДС.

Коллегия Налоговых Консультантов, 28 апреля 2024 года

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