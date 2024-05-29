₽ Заказать рекламу
Александр Андрианов
НДС

Налоговые последствия при оказании агентских услуг по приему и перечислению денежных средств

Между иностранным кредитором (страна резидентства не является членом ЕАЭС) и российским должником был заключен договор оказания услуг, на основании которого кредитором были оказаны услуги, а у должника образовалась задолженность по оплате оказанных услуг. Какие налоговые последствий возникнут у агента на основании такого агентского договора?

Вопрос

Между иностранным кредитором (страна резидентства не является членом ЕАЭС) и российским должником был заключен договор оказания услуг, на основании которого кредитором были оказаны услуги, а у должника образовалась задолженность по оплате оказанных услуг.

Кредитор планирует заключить агентский договор с российской организацией (агентом) о приеме платежей от должника и перечислении их в адрес кредитора за соответствующее агентское вознаграждение. При этом между кредитором и должником будет заключено соглашение о том, что должник осуществляет уплату долга в адрес агента, что будет являться должным исполнением обязанностей по уплате долга.

Какие налоговые последствий возникнут у агента на основании такого агентского договора?

Ответ

С точки зрения норм действующего законодательства стороны договора вправе предусмотреть исполнение обязательств должником по выплате задолженности не в адрес кредитора, а в адрес установленного им третьего лица. В этом случае обязательства перед кредитором будут считаться исполненными надлежащим образом.

Сумма агентского вознаграждения, получаемая агентом, будет облагаться налогом на прибыль и НДС.

Иных налоговых последствий у агента не возникнет.

Обоснование

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 312 ГК РФ, если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования.

Из приведенной нормы можно сделать вывод о том, что по соглашению сторон может быть предусмотрено условие о том, что исполнение обязательства следует осуществить в адрес третьего лица.

Таким образом, с точки зрения норм гражданского законодательства стороны договора вправе предусмотреть исполнение обязательств должником по выплате задолженности не в адрес кредитора, а в адрес установленного им третьего лица.

В целях налогового учета сумма агентского вознаграждения будет признаваться выручкой от оказания услуг в размере, установленном договором (подпункт 1 пункта 1 статьи 248, пункты 1, 2 статьи 249 НК РФ).

Согласно пункту 9 статьи 270 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде имущества (включая денежные средства), переданного комиссионером, агентом и (или) иным поверенным в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или иному аналогичному договору, а также в счет оплаты затрат, произведенной комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.

Таким образом, в налоговом учете агента в составе доходов и расходов не учитываются денежные средства, полученные от Должника, и перечисленные в адрес Кредитора.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.

Следовательно, услуги агента будут облагаться НДС при условии, если они оказаны на территории РФ.

Порядок определения места реализации услуг установлен статьей 148 НК РФ.

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 148 НК РФ местом реализации работ (услуг) признается территория РФ, если деятельность организации или индивидуального предпринимателя, которые выполняют работы (оказывают услуги), осуществляется на территории РФ (в части выполнения видов работ (оказания видов услуг), не предусмотренных подпунктами 1 — 4.1, 4.4 настоящего пункта).

В подпунктах 1 — 4.1, 4.4 пункта 1 статьи 148 НК РФ агентские услуги прямо не поименованы.

На основании изложенного, считаем, что место их оказания будет определяться в соответствии с положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 148 НК РФ, т.е. по месту нахождения исполнителя.

Таким образом, сумма агентского вознаграждения, уплачиваемого агенту иностранным кредитором, будет облагаться НДС.

Коллегия Налоговых Консультантов, 28 апреля 2024 года

Тг-канал https://t.me/knk_audit

Начать дискуссию

Декларация по налогу на прибыль

Как в декларации по налогу на прибыль за полугодие отразить ежемесячные авансы

Ранее начисленные авансовые платежи по налогу на прибыль, которые уменьшают авансовый платеж за текущий период, отражают в строках 210, 220, 230 листа 02 декларации.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налог на прибыль

🎰 Для игорного бизнеса налог на прибыль хотят сделать 50%

Половину своей прибыли игорный бизнес должен отдавать в качестве налога на прибыль.

Наталья Горячая
Налоговые изменения 2024

❗️НДС для упрощенцев как стимул для развития, а тех, кто дробится, простят

В рамках пакета налоговых изменений Минфин предлагает скорректировать УСН.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обучение для бухгалтеров

Мы продлили доступ к онлайн-курсам в два раза!

Теперь у вас есть целых два месяца, чтобы в комфортном темпе изучить все материалы. Смотрите видеоуроки, решайте тесты, отрабатывайте навыки на реальных шаблонах и формах.

Налоги, взносы, пошлины

30 мая состоится заседание правительства по изменению налоговой системы

Кабмин одобрил пакет законопроектов Минфина по совершенствованию налоговой системы и изменениям в НК. Его рассмотрят на заседании 30 мая, а потом отправят в Госдуму.

Подотчет, командировки

Электронные авиабилеты можно принять в расходы. А как доказать сам факт перелета?

Если авиабилет приобретен в электронной форме, оправдательным документом, подтверждающим расходы на его покупку, является сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция авиабилета.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДС

Упрощенцы будут платить НДС

Сейчас бизнес на УСН не является плательщиком НДС. Но с 2025 года ситуация изменится. Минфин подготовил поправки в НК.

11
Социальный вычет

Семьям с детьми частично вернут уплаченный НДФЛ

Для семей с двумя детьми реальная ставка НДФЛ снизится до 6%. Власти компенсируют налоги с помощью нового вида социальной поддержки — «налогового кешбэка».

1
Бизнес легко
Онлайн-кассы

Разобрали виды онлайн-касс для бизнеса. И сделали гайд в помощь, чтобы избавить вас от мук выбора

Когда только открываешь бизнес, сложно со многим. В том числе с выбором онлайн-кассы. Боишься, что купишь не ту, отдашь кучу денег, а аппарат медленно печатает чеки — и очередь из покупателей бунтует. Или нужно быстро отчитаться за проданную бутылку пива, а касса такая: «Я не умею». Рассказываем, как выбрать кассовую технику, чтобы потом не пришлось мучаться.

Разобрали виды онлайн-касс для бизнеса. И сделали гайд в помощь, чтобы избавить вас от мук выбора
НДФЛ

Переток кадров в другие страны исключен: новая прогрессивная шкала НДФЛ сохранит конкурентоспособность

Предложенная Минфином прогрессивная шкала НДФЛ позволит избежать переезда специалистов в другие страны, где уровень налогообложения выше, чем в России.

1
НДФЛ

Власти сохранят налоговые льготы при продаже имущества

Физлица по-прежнему смогут продавать имущество без уплаты НДФЛ, если соблюден срок минимального владения.

Александр Андрианов
НДС

Налоговые последствия при оказании агентских услуг по приему и перечислению денежных средств

Между иностранным кредитором (страна резидентства не является членом ЕАЭС) и российским должником был заключен договор оказания услуг, на основании которого кредитором были оказаны услуги, а у должника образовалась задолженность по оплате оказанных услуг. Какие налоговые последствий возникнут у агента на основании такого агентского договора?

Разборы законов

1 300
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Больничные

Меняют правила оплаты больничных мобилизованным сотрудникам

Если раненый мобилизованный сотрудник не может выйти на работу и находится на лечении, ему будет идти пособие по больничному за счет СФР.

Центр Финансового Управления
Дробление бизнеса

ФНС усилила контроль за «дробленцами»: что выискивают инспекторы и как подстраховаться

Заранее подготовьтесь к тому, что инспекторы с особой тщательностью проверят ваш бизнес на признаки формального дробления. Связано это с грядущей для компаний и ИП амнистией. При этом часть признаков инспекторы вычисляют автоматически с помощью своего программного обеспечения. Далее расскажем, какие признаки выискивают налоговики, что грозит компании и руководству за искусственное дробление бизнеса, а также как обезопасить свой бизнес от претензий проверяющих. 

ФНС усилила контроль за «дробленцами»: что выискивают инспекторы и как подстраховаться
Акцизы

Минфин разберется со схемами по неуплате акцизов

Для пресечения схем уклонения от уплаты налогов власти отменят нулевой акциз на медицинский спирт, а жидкий никотин сделают подакцизным товаром.

Расчеты с работниками

Как работать, отдыхать и платить зарплату в июне 2024 года + производственные календари

Расскажем о некоторых особенностях работы и отдыха в июне, надо ли сокращать рабочий день во вторник, как праздничный день отразится на отпускных, как изменится норма рабочего времени.

Иллюстрация: freepik/freepik
Инвестиции

Как теперь будут облагаться налогом вклады и дивиденды

Инвесторы, чей годовой доход превышает 50 млн рублей, не смогут продать ценные бумаги без уплаты налога, даже если срок владения акциями был больше 5 лет.

5
Наталия Лукина
НДФЛ

Шкала справедливости. В России изменят ставки НДФЛ для богатых (и не очень)

Минфин определился с предстоящими изменениями налоговых ставок. Расскажем, кто будет платить повышенные ставки НДФЛ и как рассчитать выплату.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
18

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Самозанятые

Обзор сервисов по работе с самозанятыми, физлицами и ИП 2024. Поиск исполнителей, документы, проверки, расчеты

В нашем обзоре мы собрали сервисы, которые помогают бизнесу и самозанятым решать все задачи – поиск исполнителей, расчеты, обмен документами, проверка партнеров и т. д. Кроме того, многие из таких площадок работают с обычными физиками и ИП. Так что можно закрыть вопросы сотрудничества с любыми исполнителями.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1

Интересные материалы

Налог на прибыль

Налог на прибыль организаций может вырасти до 25%

Минфин откажется от оборотных сборов, курсовых экспортных пошлин, но повысит налог на прибыль компаний с 20% до 25%.

16