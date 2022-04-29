О выполнении требований судебных приставов-исполнителей

Обязан ли работодатель уведомлять судебного пристава-исполнителя о случаях временной нетрудоспособности сотрудника и иных аналогичных случаях?

Вопрос

Организацией получено Постановление судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на заработную плату должника (об обращении взыскания на заработную плату), в целях уплаты алиментов на содержание детей.

В данном Постановлении есть пункт, согласно которому работодатель обязан сообщить судебному приставу-исполнителю о невозможности удержания денежных средств должника по причине временной нетрудоспособности, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы и иных случаях, в соответствии с которыми должнику не начисляется и не выплачивается заработная плата.

Обязан ли работодатель уведомлять судебного пристава-исполнителя о случаях временной нетрудоспособности сотрудника и иных аналогичных случаях?

Ответ

Законодательством прямо не установлена обязанность для работодателей направлять сообщения судебным приставам о невозможности удержания денежных средств должника по причине временной нетрудоспособности, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы и в иных случаях.

При этом судебные приставы-исполнители вправе, в том числе, давать работодателям поручения по предоставлению необходимой им информации в отношении сотрудника - должника.

Невыполнение работодателем требований, содержащихся в постановлении судебного пристава-исполнителя, влечет риск привлечения организации и ее должностных лиц к административной ответственности в виде штрафа.

На основании изложенного, считаем, что Организация обязана выполнять требования постановления судебного пристава-исполнителя и сообщать приставу при каждом случае временной нетрудоспособности сотрудника, отпуске без сохранения заработной платы, а также в иных случаях, когда сотруднику – должнику не начисляется заработная плата, о невозможности удержаний.

Обоснование:

Статьей 109 СК РФ установлено, что администрация организации по месту работы лица, обязанного уплачивать алименты на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного листа, обязана ежемесячно удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, и уплачивать или переводить их за счет лица, обязанного уплачивать алименты, лицу, получающему алименты, не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и (или) иного дохода лицу, обязанному уплачивать алименты.

На основании пункта 3 статьи 98 Закона № 229-ФЗ[1] лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, со дня получения исполнительного документа от взыскателя или копии исполнительного документа от судебного пристава-исполнителя обязаны удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, в трехдневный срок со дня выплаты обязаны переводить удержанные денежные средства на депозитный счет службы судебных приставов. В случаях, предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона, лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, в трехдневный срок со дня выплаты обязаны выплачивать или переводить удержанные денежные средства взыскателю. Перевод и перечисление денежных средств производятся за счет должника. Лица, выплачивающие должнику заработную плату и (или) иные доходы путем их перечисления на счет должника в банке или иной кредитной организации, обязаны указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 111 СК РФ администрация организации, производившая удержание алиментов на основании решения суда или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, обязана в трехдневный срок сообщить судебному исполнителю по месту исполнения решения о взыскании алиментов и лицу, получающему алименты, об увольнении лица, обязанного уплачивать алименты, а также о новом месте его работы или жительства, если оно ей известно.

В силу пункта 3 статьи 111 СК РФ в случае несообщения по неуважительной причине сведений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, виновные в этом должностные лица и иные граждане привлекаются к ответственности в порядке, установленном законом.

На основании пункта 4 статьи 98 Закона № 229-ФЗ лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, заканчивают исполнение исполнительного документа:

после перечисления денежных средств в полном объеме; при перемене должником места работы, учебы, места получения пенсии и иных доходов; по заявлению взыскателя; по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении (об окончании, отмене) исполнения.

Пунктом 4.1 статьи 98 Закона № 229-ФЗ установлено, что лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, не позднее дня, следующего за днем наступления оснований, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, возвращают:

1) взыскателю поступивший от него исполнительный документ с отметкой, указывающей основание окончания его исполнения и период, в течение которого исполнительный документ находился у этих лиц на исполнении, а также взысканную сумму, если имело место частичное исполнение;

2) судебному приставу-исполнителю поступившую от него копию исполнительного документа с отметкой, указывающей основание окончания его исполнения, а также взысканную сумму, если имело место частичное исполнение.

Какие-либо иные требования, связанные с уведомлением судебных приставов, действующее законодательство не содержит.

Соответственно, законодательством прямо не установлена обязанность для работодателей направлять сообщения судебным приставам о невозможности удержания денежных средств должника по причине временной нетрудоспособности, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы и в иных случаях.

Между тем, обращаем Ваше внимание на следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона № 228-ФЗ полномочия судебных приставов-исполнителей определяются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «Об органах принудительного исполнения РФ» от 21.07.1997 № 118-ФЗ (далее – Закон № 118-ФЗ) и иными федеральными законами.

В силу пункта 2 статьи 12 Закона № 118-ФЗ судебный пристав-исполнитель имеет право, в частности:

получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, в том числе персональные данные, объяснения и справки;

проводить у работодателей проверку исполнения исполнительных документов на работающих у них должников и ведения финансовой документации по исполнению указанных документов;

давать гражданам и организациям, участвующим в исполнительном производстве, поручения по вопросам совершения конкретных исполнительных действий.

Таким образом, судебные приставы-исполнители вправе, в том числе, давать работодателям поручения по предоставлению информации в отношении сотрудника - должника.

На основании пункта 1 статьи 6 Закона № 229-ФЗ законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории РФ.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона № 229-ФЗ невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, а также воспрепятствование осуществлению судебным приставом-исполнителем функций по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц влекут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Пунктом 3 статьи 17.14 КоАП РФ установлено, что нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, отказе от получения конфискованного имущества, представлении недостоверных сведений об имущественном положении должника, утрате исполнительного документа, несвоевременном отправлении исполнительного документа, неисполнении требований исполнительного документа, в том числе полученного от взыскателя, влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей;

на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Соответственно, невыполнение работодателем требований, содержащихся в постановлении судебного пристава-исполнителя, влечет риск привлечения организации и ее должностных лиц к административной ответственности в виде штрафа.

На основании изложенного, считаем, что Организация обязана выполнять требования Постановления судебного пристава-исполнителя и сообщать приставу при каждом случае временной нетрудоспособности сотрудника, отпуске без сохранения заработной платы, а также в иных случаях, когда сотруднику – должнику не начисляется заработная плата, о невозможности удержаний.

Коллегия Налоговых Консультантов, 4 июля 2024 года https://t.me/knk_audit

[1] Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ.