Об учете операции по продаже автомобиля, возвращенного по договору аренды

Учет, налогообложение, а также возможные риски при продаже возвращенного из аренды автомобиля физическому лицу.

Вопрос:

Просим проконсультировать по вопросу учета и налогообложения, а также возможных рисков при продаже возвращенного из аренды автомобиля физическому лицу.

При ответе мы исходим из того, что автомобиль после расторжения договора аренды был отражен в бухгалтерском учете в составе долгосрочных активов к продаже (ДАП) на счете 41 субсчет «Долгосрочный актив к продаже», в налоговом учете автомобиль учитывался в составе основных средств.

Ответ:

При продаже автомобиля у Организации возникает обязанность исчислить НДС со стоимости реализуемого транспортного средства физическому лицу.

Выручка от продажи автомобиля признается в бухгалтерском учете в составе доходов от основной деятельности или в составе прочих доходов, в зависимости от положений учетной политики, на дату его реализации.

Одновременно с признанием дохода от продажи стоимость ДАП отражается в составе расходов.

В налоговом учете при продаже автомобиля возникает доход, который может быть уменьшен на остаточную стоимость автомобиля.

Если автомобиль будет реализован с убытком, то сумма убытка признается в налоговом учете в составе расходов равномерно в течение оставшегося срока полезного использования.

Риск предъявления претензий в адрес Организации в части занижения НДС и налога на прибыль при продаже транспортного средства возможен в том случае, если:

- реализация будет осуществлена в адрес взаимозависимого лица;

- цена реализации автомобиля существенности ниже рыночно уровня.

При продаже автомобиля взаимозависимому лицу существует риск возникновения у физического лица дохода в виде материальной выгоды, подлежащего налогообложению НДФЛ, при условии, что цена реализации будет существенно занижена относительно рыночного уровня цены на аналогичное транспортное средство.

При продаже автомобиля физическому лицу Организации следует применить ККТ.

Обоснование:

НДС

В соответствии с пунктом 1 статьи 146 НК РФ реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ признается объектом налогообложении НДС.

Согласно пункту 1 статьи 154 НК РФ налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.

Соответственно, у Организации возникает обязанность исчислить НДС со стоимости реализуемого транспортного средства физическому лицу.

Бухгалтерский учет

На основании пункта 2 ПБУ 9/99[1] доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

В силу пункта 4 ПБУ 9/99 доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

а) доходы от обычных видов деятельности;

б) прочие доходы;

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка) (пункт 5 ПБУ 9/99).

Пунктом 12 ПБУ 9/99 установлено, что выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 10/99[2] расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Пунктом 4 ПБУ 10/99 установлено, что расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;

- прочие расходы.

Для целей настоящего Положения расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

В силу пункта 5 ПБУ 10/99 расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

В организациях, предметом деятельности которых является предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору аренды, расходами по обычным видам деятельности считаются расходы, осуществление которых связано с этой деятельностью.

В соответствии с пунктом 16 ПБУ 10/99 расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

- сумма расхода может быть определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Таким образом, выручка от продажи автомобиля признается в бухгалтерском учете в составе доходов от основной деятельности или в составе прочих доходов, в зависимости от положений учетной политики, на дату его реализации.

Одновременно с признанием дохода от продажи стоимость ДАП отражается в составе расходов.

Порядок отражения операции по продаже автомобиля в бухгалтерском учете не зависит того, кому был реализован автомобиль, сотруднику или стороннему физическому лицу.

Соответственно, операция по продаже автомобиля подлежит отражению в бухгалтерском учете следующим образом:

Дт Кт Наименование операции 62 90.1, 91.1 Отражена выручка от продажи автомобиля ФЛ или сотруднику 90.3, 91.2 68 Исчислен НДС со стоимости реализованного автомобиля 90.1, 91.2 41 Стоимость ДАП списана в состав расходов на момент продажи автомобиля

Налог на прибыль

На момент продажи автомобиля в учете отражается доход от реализации основного средства.

В силу пункта подпункта 1 пункта 1 статьи 268 НК РФ при реализации амортизируемого имущества налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на остаточную стоимость амортизируемого имущества, определяемую в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 257 НК РФ.

Если остаточная стоимость амортизируемого имущества, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения в следующем порядке. Полученный убыток включается в состав прочих расходов налогоплательщика равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации (пункт 3 статьи 268 НК РФ).

Таким образом, выручка от реализации автомобиля может быть уменьшена на его остаточную стоимость, а также на сумму расходов, связанную с его реализацией.

В том случае если автомобиль будет реализован с убытком, то сумма убытка признается в налоговом учете в составе расходов равномерно в течение оставшегося срока полезного использования.

Налоговые риски

В настоящее время налоговыми органами широко применяются положения статьи 54.1 НК РФ, пунктом 1 которой предусмотрено, что не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

Таким образом, руководствуясь пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ, налоговые органы могут предъявить претензии налогоплательщику в части умышленного занижения налоговой базы по налогу на прибыль, НДС, в случае если ими будет выявлена совокупность обстоятельств, свидетельствующих об умышленных действиях налогоплательщиков, направленных исключительно на неуплату налога в бюджет (создание налоговых схем, направленных на незаконное уменьшение налоговых обязательств).

В отношении сделки по продаже автомобиля налоговыми органами могут предъявлены претензии в адрес Организации в том случае, если ими будут установлены одновременно следующие обстоятельства:

- взаимозависимость сторон сделки;

- существенное занижение цены относительно рыночного уровня.

В Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 НК РФ, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017, было разъяснено:

«3. По общему правилу в случаях, не предусмотренных разделом V.1 НК РФ, налоговые органы не вправе оспаривать цену товаров (работ, услуг), указанную сторонами сделки и учтенную при налогообложении. Несоответствие примененной налогоплательщиком цены рыночному уровню не свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды.

Однако многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции….».

Аналогичные выводы также содержатся в Письмах от 27.11.2017 № ЕД-4-13/23938@, Минфина РФ от 26.12.2012 № 03-02-07/1-316.

При этом суды считают допустимым отклонение цен в диапазоне от 11% до 52% (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.03.2018 № 303-КГ17-19327 по делу № А04-9989/2016).

Соответственно, в случае существенного отклонения цены относительно рыночного уровня существует риск исчисления налоговыми органами НДС и налога на прибыль исходя из рыночной стоимости автомобиля, если налоговым органом будет установлена взаимозависимость сторон сделки.

Таким образом, риск предъявления претензий в адрес Организации в части занижения НДС и налога на прибыль при продаже транспортного средства возможен в том случае, если:

- реализация будет осуществлена в адрес взаимозависимого лица;

- цена реализации автомобиля существенности ниже рыночно уровня.

НДФЛ

В соответствии с пунктом 1 статьи 209 НК РФ объектом налогообложения НДФЛ признаются, в том числе доходы налогоплательщиков – физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, от источников в РФ.

При этом при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ (пункт 1 статьи 210 НК РФ).

В общем случае в силу пункта 1 статьи 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 212 НК РФ доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является, в частности, материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг), цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, в соответствии с гражданско-правовым договором у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику.

В силу пункта 3 статьи 212 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения товаров (работ, услуг), указанной в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, налоговая база определяется как превышение цены идентичных (однородных) товаров (работ, услуг), реализуемых лицами, являющимися взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику, в обычных условиях лицам, не являющимся взаимозависимыми, над ценами реализации идентичных (однородных) товаров (работ, услуг), налогоплательщику.

Из приведенных положений следует, что доход у физического лица при приобретении автомобиля может возникнуть только в том случае, если автомобиль будет приобретен по цене, существенно ниже рыночной, у взаимозависимого юридического лица.

На основании изложенного, считаем, что:

- при продаже автомобиля стороннему физическому лицу у физического лица отсутствует риск возникновения дохода в виде материальной выгоды, в связи с отсутствием взаимозависимости;

- при продаже автомобиля взаимозависимому лицу существует риск возникновения у него дохода в виде материальной выгоды при условии, что цена реализации будет существенно занижена относительно рыночного уровня цены на аналогичное транспортное средство.

ККТ

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[3] (контрольно-кассовая техника (далее - ККТ), включенная в реестр ККТ, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Пунктом 9 статьи 2 Закона № 54-ФЗ установлено, что ККТ не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением (пункт 9 статьи 2 Закона № 54-ФЗ).

Статьей 1.1. Закона № 54-ФЗ определены следующие понятия, используемые в Федеральном законе № 54-ФЗ:

расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача (получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, наличных денежных средств, в том числе для зачисления сумм принятых наличных денежных средств на банковские счета таких лиц, прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Таким образом, при осуществлении расчетов с физическими лицами за реализованные товары у Организации возникает обязанность применить ККТ.

На основании изложенного, считаем, что при продаже автомобиля физическому лицу Организации следует применить ККТ.

Коллегия Налоговых Консультантов,

https://t.me/knk_audit 30 августа 2024 года

[1] Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

[2] Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

[3] Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» от 22.05.2003 № 54-ФЗ.