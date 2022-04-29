О выполнении нормативов утилизации и уплате экологического сбора

Резидент РБ производит товар на территории РБ. Организация приобретает товар у резидента РФ и ввозит его на территорию РФ для продажи. Возникают ли у Организации обязанности по выполнению нормативов утилизации и/или уплате экологического сбора?

Обеспечивать утилизацию отходов в соответствии с нормативами утилизации обязаны:

- юридические лица и ИП, производящие товары на территории РФ;

- юридические лица и ИП, ввозящие товары из государств, не являющихся членами ЕАЭС, и ввозящие товар из государств – членов ЕАЭС.

В рассматриваемом нами случае производство товаров осуществляет юридическое лицо на территории Республики Беларусь.

Организация приобретает товары у производителя и ввозит их из Республики Беларусь на территорию РФ.

Следовательно, у Организации как импортера товаров (упаковки товаров) из государства – члена ЕАЭС может возникнуть обязанность по обеспечению утилизации отходов в соответствии с нормативами утилизации.

Обязанность по обеспечению утилизации отходов предусмотрена в отношении товаров, упаковки товаров, которые содержатся в Перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 29.12.2023 № 2414.

Организация как импортер товаров обязана обеспечить утилизацию отходов следующими способами:

- либо самостоятельно утилизировать отходы, в том числе путем заключения договора с юридическим лицом, осуществляющим деятельность по утилизации отходов и включенным в соответствующий реестр. В этом случае ей необходимо представить в единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров отчетность о выполнении самостоятельной утилизации;

- либо уплатить экологический сбор.

При этом самостоятельная утилизация отходов может быть обеспечена путем заключения договора с юридическим лицом, осуществляющим деятельность по утилизации отходов и включенным в соответствующий реестр.

Обоснование:

На основании пунктов 1 и 2 статья 24.2 Закона № 89-ФЗ[1] обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров обязаны:

1) производители товаров (юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство товаров, упаковки на территории РФ);

2) импортеры товаров (юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ввоз товаров, в том числе товаров в упаковке, из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, или ввоз товаров из государств - членов Евразийского экономического союза).

Производители товаров, импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов от использования товаров в соответствии с нормативами утилизации, установленными Правительством РФ, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи.

Таким образом, обеспечивать утилизацию отходов в соответствии с нормативами утилизации обязаны:

- юридические лица и ИП, производящие товары на территории РФ;

- юридические лица и ИП, ввозящие товары из государств, не являющихся членами ЕАЭС, и ввозящие товар из государств – членов ЕАЭС.

В рассматриваемом нами случае производство товаров осуществляет юридическое лицо на территории Республики Беларусь.

Организация приобретает товары у производителя и ввозит их с территории Республики Беларусь на территорию РФ.

Следовательно, у Организации как импортера товаров (в том числе упаковки товаров) из государства – члена ЕАЭС может возникнуть обязанность по обеспечению утилизации отходов в соответствии с нормативами утилизации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ обязанность по обеспечению утилизации отходов от использования товаров возникает у импортера товаров:

1) в отношении товаров и упаковки, ввезенных из государств - членов Евразийского экономического союза, со дня принятия их на учет.

В силу пункта 5 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ перечень товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, устанавливается Правительством РФ.

Согласно пункту 10 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ в отношении ввезенной на территорию РФ упаковки, в которую упакован ввозимый товар, обязанность по обеспечению утилизации отходов от использования упаковки возлагается на импортера товара, осуществляющего ввоз такого товара в этой упаковке, независимо от включения (невключения) такого товара в перечень, предусмотренный пунктом 5 настоящей статьи.

Перечень товара, упаковки товара, в отношении которых импортер обязан выполнить нормативы утилизации, утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.12.2023 № 2414.

Следовательно, у Организации может возникнуть обязанность по обеспечению утилизации отходов в отношении товаров, упаковки товаров, которые содержатся в Перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 29.12.2023 № 2414.

В силу пункта 3 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ производители товаров, импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов от использования товаров самостоятельно путем создания и использования собственной инфраструктуры по утилизации отходов от использования товаров или путем заключения договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по утилизации отходов от использования товаров и включенными в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров (далее также - самостоятельная утилизация).

Производители товаров, импортеры товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, уплачивают экологический сбор в размерах и порядке, которые установлены статьей 24.5 настоящего Федерального закона (пункт 7 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ).

Пунктом 9 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ установлено, что обязанность производителя товаров, импортера товаров по обеспечению утилизации отходов от использования товаров считается исполненной:

1) со дня представления в единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров отчетности о выполнении самостоятельной утилизации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 настоящей статьи;

2) со дня уплаты экологического сбора в размере, подлежащем уплате в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Таким образом, обязанность импортера по обеспечению нормативов утилизации может быть исполнена:

- либо путем самостоятельной утилизации отходов;

- либо путем уплаты экологического сбора.

Отметим, что самостоятельная утилизация отходов может быть обеспечена путем заключения договора с юридическим лицом, осуществляющим деятельность по утилизации отходов и включенным в соответствующий реестр.

При этом обязанность по утилизации отходов считается исполненной импортером:

- со дня представления отчетности в случае самостоятельной утилизации отходов, том числе в случае заключения договора с юридическим лицом, осуществляющим деятельность по утилизации отходов и включенным в соответствующий реестр;

- со дня уплаты экологического сбора, в случае если импортер не осуществляет самостоятельную утилизацию отходов.

Таким образом, в случае возникновения обязанности по обеспечению нормативов утилизации у Организации как импортера товаров, она вправе обеспечить ее следующими способами:

- либо самостоятельно утилизировать отходы, в том числе путем заключения договора с юридическим лицом, осуществляющим деятельность по утилизации отходов и включенным в соответствующий реестр. В этом случае ей необходимо представить в единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров отчетность о выполнении самостоятельной утилизации;

- либо уплатить экологический сбор.

Коллегия Налоговых Консультантов, 15 октября 2024 года

[1] Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.