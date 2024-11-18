О рисках, связанных с продажей ТМЦ с убытком взаимозависимому лицу

Таким образом, с точки зрения норм гражданского законодательства сделка оплачивается по цене, установленной соглашением сторон . При этом стороны вправе установить любую цену, в том числе ниже себестоимости ранее приобретенного товара.

Пунктом 1 статьи 423 ГК РФ установлено, что договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.

Таким образом, пока не доказано несоответствие цен рыночному уровню в сделках между взаимозависимыми лицами НДС исчисляется со стоимости товаров, указанных в договоре .

Цены, применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы (прибыль, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, признаются рыночными .

На основании пункта 1 статьи 105.3 НК РФ в случае, если в сделках между взаимозависимыми лицами создаются или устанавливаются коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, которые имели бы место в сделках, признаваемых в соответствии с настоящим разделом сопоставимыми, между лицами, не являющимися взаимозависимыми, то любые доходы (прибыль, выручка), которые могли бы быть получены одним из этих лиц, но вследствие указанного отличия не были им получены, учитываются для целей налогообложения у этого лица.

Согласно пункту 1 статьи 154 НК РФ налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 НК РФ , с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.

В соответствии с пунктом 1 статьи 268 НК РФ при реализации покупных товаров налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на стоимость приобретения данных товаров.

В силу пункта 2 статьи 268 НК РФ, если цена приобретения (создания) имущества (имущественных прав), указанного в подпунктах 2, 2.1 и 3 пункта 1 настоящей статьи, с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения.

Следовательно, нормами НК РФ прямо предусмотрено, что в случае продажи товара с убытком, сумма убытка учитывается в целях исчисления налога на прибыль.

Между тем, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 252 НК РФ расходы учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль при единовременном выполнении следующих условий:

вид расхода прямо не поименован в статье 270 НК РФ;

расходы документально подтверждены;

расходы экономически обоснованы и направлены на получение дохода.

Понятия «экономическая обоснованность» и «направленность на получение дохода» нормами НК РФ не разъяснены. Критерии отнесения расходов к обоснованным и направленным на получение дохода носят субъективный характер, оцениваются из конкретных обстоятельств дела. По этой причине по данному вопросу нередко возникают споры с налоговыми органами.

На основании изложенного, считаем, что убытки, полученные Организацией в связи с продажей товара по низкой цене, могут быть исключены налоговым органом из налоговой базы по налогу на прибыль в качестве необоснованных и не направленных на получение дохода, если будут отсутствовать факторы, обосновывающих причины снижения цен.

Кроме того, на основании пункта 1 статьи 54.1 НК РФ не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

Пунктом 2 статьи 54.1 НК РФ установлено, что при отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, по имевшим место сделкам (операциям) налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога в соответствии с правилами соответствующей главы части второй НК РФ при соблюдении одновременно следующих условий:

1) основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

2) обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.

Следовательно, в силу нормы пункта 1 статьи 54.1 НК РФ недопустимо применение схемы налогообложения, которая создается исключительно с целью получения необоснованной налоговой выгоды.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ, налоговые органы могут предъявить претензии организациям в части занижения налоговой базы по налогу на прибыль и НДС, в случае если ими будет выявлена совокупность обстоятельств, свидетельствующих об умышленных действиях налогоплательщика, направленных исключительно на неуплату налога в бюджет (создание налоговых схем, направленных на незаконное уменьшение налоговых обязательств, в том числе путем занижения, завышения цен по сделкам).

Примерный перечень признаков, свидетельствующих об умышленности действий налогоплательщиков, приведен в Письмах ФНС РФ от 16.08.17 № СА-4-7/16152@, от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@:

взаимозависимость участников сделки ;

осуществление транзитных операций;

согласованность действий участников сделки;

особые формы расчета;

создание искусственного документооборота и т.д.

Сам по себе факт заключения сделок между взаимозависимыми лицами не может рассматриваться в качестве самостоятельного критерия, свидетельствующего о получении сторонами необоснованной налоговой выгоды. Налоговыми органами могут быть предъявлены претензии только при наличии совокупности обстоятельств, доказывающих умысел налогоплательщика, в результате которого им получена налоговая выгода, которая привела к потере бюджета.

В качестве дополнительного критерия может рассматриваться существенное занижение цен по сделкам относительно рыночного уровня.

Отметим, что в силу пункта 5 статьи 82 НК РФ доказывание обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ, и (или) факта несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 54.1 НК РФ, производится налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля в соответствии с разделами V, V.1, V.2 НК РФ.

Из приведенных положений следует, с целью доказывания обстоятельств, предусмотренных статьей 54.1 НК РФ, налоговый орган вправе проверить соответствие цен по сделкам, заключенным между взаимозависимыми лицами, рыночному уровню, руководствуясь методами, предусмотренными статьей 105.7 НК РФ.

Следовательно, налоговый орган в рамках проведения камеральной, выездной налоговой проверки вправе проверить соответствие цен рыночному уровню на основании положений статей 54.1 и 82 НК РФ с помощью методов, предусмотренных статьей 105.7 НК РФ, в целях установления факта, свидетельствующего о получении сторонами необоснованной налоговой выгоды.

ФНС РФ по вопросу существенного занижения стоимости реализуемого актива, давал следующие разъяснения в Письме от 27.11.2017 № ЕД-4-13/23938@:

«…в случаях, не предусмотренных разделом V.1 Кодекса, налоговые органы не вправе оспаривать цену товаров (работ, услуг), указанную сторонами сделки и учтенную при налогообложении в рамках выездных и камеральных проверок. Однако многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в рамках выездной и камеральной проверки в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции».

В Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 НК РФ, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017, было отмечено следующее:

«3. По общему правилу в случаях, не предусмотренных разделом V.1 НК РФ, налоговые органы не вправе оспаривать цену товаров (работ, услуг), указанную сторонами сделки и учтенную при налогообложении. Несоответствие примененной налогоплательщиком цены рыночному уровню не свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды.

Однако многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции.

Хозяйственное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения налогового органа, которым ему доначислены налоги на прибыль и на добавленную стоимость в связи с реализацией объектов недвижимости по ценам, заниженным относительно рыночного уровня….

…Отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня цен, обычно применяемого по идентичным (однородным) товарам, работам или услугам другими участниками гражданского оборота, не может служить самостоятельным основанием для вывода о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, возникновении у него недоимки, определяемой исходя из выявленной ценовой разницы, поскольку судебный контроль не призван проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности.

Если налоговым органом оспаривается соответствие отраженной в налоговом учете операции ее действительному экономическому смыслу, то многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, порочащими деловую цель сделки (взаимозависимость сторон сделки, создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции, использование особых форм расчетов и сроков платежей и т.п).

Наличие такой совокупности обстоятельств налоговым органом доказано не было, а одно лишь отличие примененной налогоплательщиком цены от рыночного уровня не позволяет утверждать о направленности его действий на уклонение от налогообложения, в связи с чем выводы судов первой и апелляционной инстанций являются правильными.

В другом деле Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации согласилась с обоснованностью доначисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость исходя из рыночной цены реализованного имущества (объекта недвижимости), обратив внимание на следующее.

Покупателями имущества выступили организации, которые были созданы незадолго до заключения договоров купли-продажи и выступали взаимозависимыми лицами по отношению к налогоплательщику в силу совпадения участников и руководителей организаций, что согласно пункту 1 статьи 105.1 НК РФ означает способность этих лиц оказывать влияние на условия и (или) результаты совершаемых между ними сделок и (или) экономические результаты деятельности друг друга.

При этом указанная в договорах цена продажи объектов недвижимости была многократно (в десятки раз) занижена относительно рыночного уровня, что ставит под сомнение возможность отчуждения дорогостоящего имущества на таких ценовых условиях и в отсутствие разумных экономических причин к установлению цены в заниженном размере позволяет сделать вывод, что поведение налогоплательщика и взаимозависимого с ним лица при определении условий сделок было продиктовано целью получения налоговой экономии.

Следовательно, у налогового органа имелись основания для определения прав и обязанностей общества исходя из уровня дохода, который был бы получен налогоплательщиком в случае реализации недвижимости на обычных (рыночных) условиях».

В Письме ФНС РФ от 11.04.2018 № СА-4-7/6940 со ссылкой на вышеприведенный Обзор были сделаны следующие выводы:

«8. Отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня цен, обычно применяемых по идентичным (однородным) товарам, работам или услугам другими участниками гражданского оборота не может служить самостоятельным основанием для вывода о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды…. …Между тем, установленное по результатам налоговой проверки отклонение цен по спорным сделкам с взаимозависимым контрагентом в диапазоне от 11 до 52 процентов, по сравнению с ценами на аналогичный товар по сделкам предпринимателя с другими контрагентами, многократным не является. Данные выводы содержатся в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2018 N 303-КГ17-19327 по делу N А04-9989/2016 (Индивидуальный предприниматель против Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы N 2 по Амурской области)».

ФНС РФ по вопросу существенного занижения стоимости реализуемого актива, давала следующие разъяснения в Письме от 27.11.2017 № ЕД-4-13/23938@:

«…многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в рамках выездной и камеральной проверки в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции».

Минфином РФ в Письме от 13.07.2016 № 03-01-18/40957 отмечено, что в случае, если манипулирование налогоплательщиком ценами в сделках приводит к получению необоснованной налоговой выгоды, со стороны налоговых органов возможно установление фактической взаимозависимости лиц, а также доказывание получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. При этом обоснованность получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды оценивается в каждом конкретном случае в зависимости от совокупности установленных обстоятельств.

В Определении Верховного Суда РФ от 22.07.2016 № 305-КГ16-4920 по делу №А40-63374/2015 судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ рассмотрела ситуацию, когда налогоплательщик реализовал взаимозависимым лицам здания по цене в несколько раз ниже рыночной. По мнению инспекции, он тем самым занизил доход при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Суд указал, что многократное отклонение цены, указанной в договорах купли-продажи зданий, от рыночного уровня ставит под сомнение саму возможность совершения на таких условиях операций по реализации дорогостоящего имущества. С учетом взаимозависимости участников сделок и отсутствия разумных экономических причин к тому, чтобы установить столь заниженную цену, можно сделать вывод: налогоплательщик определял условия сделок прежде всего с целью получения налоговой экономии.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что продажа товаров с убытком взаимозависимому лицу может стать предметом пристального внимания со стороны налогового органа в связи с наличием признаков, свидетельствующих о возможном получении Организацией необоснованной налоговой выгоды, поскольку такая продажа может повлечь:

недоплату НДС ;

недоплату по налогу на прибыль.

При этом, вывод о получении необоснованной налоговой выгоды может быть сделан в том случае, когда цены на товары были умышленно занижены относительно рыночного уровня цен на такие товары, т.е. когда снижение цен не имеет экономического обоснования.

В том случае, если занижение цен на товары имеет экономическое обоснование, например, частичная утрата потребительский свойств, отсутствие спроса, ограниченный рынок сбыта, моральное устаревание и т.д., налогоплательщик сможет доказать, что продажа товара по заниженной цене была совершена не в целях получения необоснованной экономической выгоды, а в связи с обстоятельствами, по которым указанный товар не мог быть реализован по более высоким ценам, в том числе третьим лицам.

На основании изложенного считаем, что в целях минимизации риска, связанного с возникновением претензий со стороны налоговых органом в части необоснованного занижения цен на проданные товары, Организации необходимо обосновать причины такого снижения цен, которые целесообразно подтвердить документально. Отметим, что наличие товара на складе в течение 1,5 лет может стать дополнительным аргументом, свидетельствующим об отсутствии спроса на товар.

Коллегия Налоговых Консультантов, 23 октября 2024 года