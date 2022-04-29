Об НДС при получении компенсации за незаконное использование товарного знака

В рамках судебного разбирательства было установлено незаконное использования товарного знака, принадлежащего Организации. В пользу Организации судом балы присуждена выплата компенсации. Облагается ли указанная компенсация НДС?

По нашему мнению, у Организации не возникает обязанности по исчислению НДС с суммы полученной компенсации за незаконное использование ее товарного знака.

Обоснование

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования:

о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ.

Согласно пункт 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака.

На основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, в соответствии с действующими нормами ГК РФ сумма компенсации, взысканная судом в пользу Организации, связана с нарушением исключительного права Организации как правообладателя в виде незаконного использования товарного знака, принадлежащего Организации.

В соответствии подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передаче имущественных прав.

В целях настоящей главы передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг).

Согласно пункту 1 статьи 39 НК РФ реализацией товаров, работ или услуг организацией признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

Поскольку операция по выплате компенсации не относится к операциям реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, то в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объекта налогообложения НДС не возникает.

В силу пункта 2 статьи 153 НК РФ при определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами.

Указанные в настоящем пункте доходы учитываются в случае возможности их оценки и в той мере, в какой их можно оценить.

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ налоговая база, определенная в соответствии со статьями 153 - 158 НК РФ, увеличивается на суммы:

полученных за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг).

По вопросу применения статьи подпункта 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ Минфин РФ в отношении сумм компенсаций в своих Письмах высказывает следующую позицию:

Письмо Минфина РФ от 04.07.2024 № 03-07-11/62429:

«…В случае если денежные средства, полученные налогоплательщиком, не связаны с оплатой реализованных им товаров (работ, услуг), суммы таких денежных средств в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются».

Письмо Минфина России от 15.02.2024 № 03-07-11/12985:

«…Денежные средства, не связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются».

Письмо Минфина РФ от 05.06.2024 № 03-07-11/51954:

«…в случае получения организацией от другой организации денежных средств на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оплатой приобретаемых (приобретенных) товаров (работ, услуг, имущественных прав), суммы указанных денежных средств в налоговую базу по НДС не включаются, поскольку не связаны с оплатой реализуемых этой организацией товаров (работ, услуг). В случае получения организацией от другой организации денежных средств в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством и (или) реализацией товаров (работ, услуг), облагаемых НДС, суммы указанных денежных средств подлежат включению в налоговую базу на основании пункта 1 статьи 162 Кодекса…».

Письмо Минфина РФ от 09.09.2021 № 03-07-14/72802:

«…если полученные налогоплательщиком-продавцом от покупателя денежные средства связаны с оплатой реализованных данным налогоплательщиком товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, то такие денежные средства включаются налогоплательщиком-продавцом в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость. В случае если денежные средства, полученные налогоплательщиком-продавцом от покупателя, не связаны с оплатой реализованных им товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, то такие денежные средства в налоговую базу по данному налогу не включаются. Кроме того, отмечаем, что, если полученные налогоплательщиком-продавцом от покупателя суммы денежных средств в виде компенсации убытков при досрочном расторжении договора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) фактически относятся к элементу ценообразования, предусматривающему оплату товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, такие суммы включаются в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость на основании вышеуказанной нормы статьи 162 Кодекса…».

Кроме того, в Письме УФНС РФ по г. Москве от 09.11.2005 № 19-11/83221 были даны следующие разъяснения:

«В соответствии с пунктом 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения по НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказания услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав. Согласно пункту 2 статьи 153 НК РФ при исчислении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), полученных им в денежной и (или) натуральной форме, включая оплату ценными бумагами. При этом на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ налоговая база, определенная в соответствии со статьями 153-158 НК РФ, увеличивается на суммы, полученные за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). Таким образом, в случае если полученные денежные средства (в частности, в виде компенсации за использование прав патентообладателя) не связаны с оплатой за реализованные товары (работы, услуги), то они не включаются в налогооблагаемую базу по налогу на добавленную стоимость».

Размер компенсации за незаконное использование товарного знака не включает в себя недополученные доходы, ее выплата не связана с исполнением (оплатой) какого-либо договора заключенного Организацией с лицом, нарушившим законодательства в части незаконного использования товарного знака, в рамках которого осуществляется реализация товаров (работ, услуг) и определяется налоговая база по НДС.

Следовательно, по нашему мнению, в рассматриваемом случае не возникает объекта налогообложения НДС по подпункту 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ.

Из изложенного можно сделать вывод, что Организация не обязана при получении компенсации за незаконное использование товарного знака исчислять НДС.

Отметим, что арбитражная практика, свидетельствующая о возможном возникновении споров с налоговыми органами по данному вопросу, нами не обнаружена.

Коллегия налоговых Консультантов, 29 октября 2024 года