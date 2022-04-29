Об отражении операции по продаже товаров организацией, применяющей УСН (доходы–расходы)

Организация на УСН (доходы минус расходы) купила материалы и оплатила для собственных нужд, стоимость которых была учтена в составе расходов. Впоследствии Организацией принято решение о закрытии бизнеса и продаже материалов. Нужно ли восстанавливать стоимость материалов в связи с продажей?

При продаже материалов, стоимость которых ранее была правомерно учтена в составе материальных расходов при определении налоговой базы по УСН, их стоимость восстанавливать не нужно. При продаже отражается только сумма дохода от реализации.

По нашему мнению, подтвердить факт правомерного списания стоимости материалов до их фактической продажи, Организация может следующими аргументами, документами:

использование аналогичных материалов для собственных нужд Организации до момента принятия решения о ликвидации;

распорядительным документом, которым предусмотрено решение о продаже всего имущества в связи с ликвидацией.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.14 НК объектом налогообложения на УСН признаются:

доходы;

доходы, уменьшенные на величину расходов.

В силу пункта 1 статьи 346.16 НК при определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:

5) материальные расходы.

На основании пункта 2 статьи 346.17 НК расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. В целях настоящей главы оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика - приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав. При этом расходы учитываются в составе расходов с учетом следующих особенностей:

1) материальные расходы (в том числе расходы по приобретению сырья и материалов), а также расходы на оплату труда - в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения.

2) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, - по мере реализации указанных товаров.

Таким образом, в случае применения УСН момент списания в состав расходов стоимости МПЗ зависит от целей, для которых они приобретены:

если МПЗ приобретено для собственных нужд, то их стоимость списывается в момент оплаты;

если МПЗ приобретены для перепродажи, то их стоимость списывается в момент продажи.

В рассматриваемом нами случае материалы были приобретены для собственных нужд, поэтому их стоимость была правомерно учтена в составе расходов после погашения задолженности перед поставщиком.

Впоследствии было принято решение о продаже указанных материалов.

Отметим, что обязанность по восстановлению стоимости материалов, ранее правомерно списанной, в случае продажи таких материалов, нормами НК не предусмотрена.

В Письме Минфина от 09.06.2018 № 03-11-11/40085 были даны следующие разъяснения:

«Вопрос: Об учете расходов на приобретение материалов для ремонта автомобильных узлов и доходов от реализации остатков материалов в целях налога при УСН.

Ответ: В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.17 Налогового кодекса (далее — Кодекс) материальные расходы (в том числе расходы по приобретению сырья и материалов) учитываются в составе расходов в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения.

В случае если материальные расходы в виде расходов на приобретение материалов для ремонта автомобильных узлов включены в расходы при исчислении налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а остатки этих материалов реализованы, то выручка от реализации этих остатков включается в доходы от реализации. Датой получения доходов в этом случае согласно пункту 1 статьи 346.17 Кодекса признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод)».

Из приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что в случае продажи остатков материалов, стоимость которых была учтена в составе материальных расходов при определении налоговой базы по УСН, в учете отражается только доход от реализации таких материалов. При этом восстанавливать стоимость проданных материалов, ранее отраженную в составе материальных расходов, не нужно.

На основании изложенного, считаем, что при продаже материалов, стоимость которых ранее была правомерно учтена в составе материальных расходов при определении налоговой базы по УСН, их стоимость восстанавливать не нужно. При продаже отражается только сумма дохода от реализации.

По нашему мнению, подтвердить факт правомерного списания стоимости материалов до их фактической продажи, Организация может следующими аргументами, документами:

использование аналогичных материалов для собственных нужд Организации до момента принятия решения о ликвидации;

распорядительным документом, которым принято решение о продаже всего имущества в связи с ликвидацией.

Коллегия Налоговых Консультантов, 22 ноября 2024 года